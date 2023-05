Ist Ochama seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Im Netz gibt es immer wieder neue Online-Shops. Bevor man bei einem unbekannten Anbieter etwas bestellt, sollte man sich erkundigen, wie die Erfahrungen anderer Nutzer waren. Wie sieht es mit Ochama aus? Ist Ochama seriös?

Online-Shops Facts

Im Online-Angebot von Ochama findet man einige Produkte für den Alltag wie Nahrungs- und Putzmittel, aber auch einige Technik-Geräte, etwa E-Scooter, Tablets oder AirPods. Häufig finden sich hier auch einige günstige Schnäppchen. Kann man bedenkenlos bei Ochama einkaufen?

Ochama: Erfahrungen und Bewertungen

Den Online-Shop gibt es derzeit nur in englischer und niederländischer Sprache. Eine Bestellung ist aber auch nach Deutschland möglich. Seinen Ursprung hat der Anbieter in China, der Online-Shop operiert aber anders als zum Beispiel Aliexpress aus Europa, genauer von den Niederlanden aus. Es handelt sich grundsätzlich um einen seriösen Anbieter. Bestellt ihr hier etwas, bekommt ihr die Artikel also auch geliefert. Man muss nicht befürchten, gefälschte Artikel zu kaufen.

Ochama gehört nicht dazu – so erkennt man betrügerische Fake-Shops im Netz:

Clever! So erkennst du Fake Shops Abonniere uns

auf YouTube

In Deutschland ist der Anbieter noch nicht sehr lange aktiv. Seit Ende 2022 versucht man, sich hierzulande zu etablieren (Quelle: Stern.de). Neben dem Online-Shop mit der Lieferung nach Hause baut Ochama auf ein Konzept mit Packstationen. Dorthin kann man sich Lebensmittel und andere Waren für den täglichen Bedarf liefern lassen. Aktuell gibt es Abholstationen in Aachen, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Köln. Bestellungen kann man sich auch nach Hause liefern lassen. Der Versand erfolgt in der Regel per UPS. Der Versanddienstleister wickelt im Problemfall auch Retouren ab. Nutzerberichten zufolge werden die Waren innerhalb von 3 Werktagen nach der Bestellung geliefert. Der Shop gehört zum chinesischen Unternehmen JD.com, das hinter dem gleichnamigen Marktplatz steht.

Ist Ochama seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Viele Erfahrungsberichte zu Ochama in Deutschland gibt es noch nicht. Bei Trustpilot wird der Anbieter mit einer ordentlichen Gesamtwertung von 3,9 Sternen geführt (maximal 5). Die meisten Bewertungen stammen allerdings von Nutzern aus dem Ausland. Bei MyDealz werden immer wieder interessante Angebote im Online-Shop von Ochama gepostet. MyDealz hat primär keine kommerziellen Interessen, stattdessen steckt hinter der Seite eine fleißige Community, die gute Angebote für andere Leser heraussucht. Unseriöse Anbieter werden hier schnell ausgesiebt, „kalt“ bewertet oder gar nicht erst aufgeführt. Die Ochama-Deals werden größtenteils gut bewertet, was für einen seriösen und zuverlässigen Anbieter spricht.

Fazit zum Online-Einkauf bei Ochama

Alles in allem ist Ochama ein seriöser Anbieter. Ihr solltet euch also nicht von dem unbekannten Namen abschrecken lassen. Pick-Up-Stationen gibt es derzeit nur in Westdeutschland. Geliefert wird aus Lagern in Holland, dementsprechend muss man sich keine Gedanken über Zollgebühren und ewige Lieferzeiten machen. Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr eine gute Erfahrung bei Ochama macht, bestellt beim ersten Mal keine teuren Artikel, sondern probiert etwas Günstigeres aus. Je nachdem, wie zufrieden ihr mit dem Service seid, könnt ihr das nächste Mal etwas tiefer in die Tasche greifen oder Abstand von dem Anbieter nehmen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.