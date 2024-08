Was heißt #IYKYK? Bedeutung im Netz & bei Social Media

Die Abkürzung „IYKYK“ wird vor allem bei Chats, in den sozialen Netzwerken und in Internet-Foren verwendet. Wie viele Akronyme im Netz, stammt auch „IYKYK“ aus dem Englischen, womit die Herleitung nicht so einfach ist – gerade in diesem Fall, weil der Kontext hier meist nicht hilfreich ist oder sogar zusätzlich verwirrt. Wofür die Abkürzung steht, was sie übersetzt bedeutet und wie sie genutzt wird, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Was bedeutet die Abkürzung „IYKYK“?

Die Abkürzung „IYKYK“ steht für „If You Know, You Know“. Auf Deutsch übersetzt also: „Wenn du es weißt, weißt du es“ oder „Wer es versteht, versteht schon“. Dieser Ausdruck wird oft als Hashtag in den sozialen Medien, oder im Live- oder Privat-Chat bei Streams oder in Messengern verwendet. Es zeigt an, dass der Inhalt – sei es eine Aussage, ein Bild oder ein Video – einen Insider-Witz oder eine Anspielung enthält, die nur eine bestimmte Gruppe an Menschen versteht.

„IYKYK“ ist somit eine Abkürzung für geteilte Erfahrungen und Wissen, welche nur diejenigen anspricht, die „es“ verstehen. Diese sollen dadurch direkt eine Verbindung zum Verfasser herstellen, weil sie eine bestimmte Erfahrung oder ein spezifisches Wissen teilen. Es vermittelt ein stillschweigendes Know-how oder Verständnis in einem bestimmten Zusammenhang, ohne weitere Details offen preiszugeben.

Anzeige

Weitere Abkürzungen wie „IKR“, „TIL“ oder „FYI“ erklären wir euch hier kurz und knapp mit Beispiel:

Hintergrund & Verwendung von „IYKYK“

„IYKYK“ ist ein Akronym, das aus der Internetkultur stammt und insbesondere auf sozialen Medien und in Online-Foren aufkam. Es hat sich vor allem in den späten 2010er und frühen 2020er Jahren verbreitet. Die Abkürzung wird gerne für Insider-Witze, Nischenhobbys oder geteilte Erfahrungen genutzt. Hier haben wir einige typische Beispiele von X herausgesucht:

IYKYK in der Popkultur

Auch zahlreiche Musiker haben sich der Abkürzung angenommen. Besonders im Rap wird das Gefühl von „IYKYK“ besungen. Hier einige der bekanntesten Beispiele:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.