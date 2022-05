Wo JBL drauf steht, ist nicht nur fetter Sound, sondern auch Qualität drin. Eine der beliebtesten Bluetooth-Boxen des amerikanischen Herstellers ist das Modell „JBL Charge 3“ – aktuell extrem günstig bei Saturn.

Der JBL Charge 3 ist ein kompakter Alleskönner: Er sorgt nicht nur für guten Sound, er kann gleichzeitig sogar euer Handy aufladen. Außerdem ist er wassergeschützt und somit ein treuer Begleiter im Urlaub, am See oder auf dem Festival.

Saturn: JBL Charge 3 aktuell für 99 Euro im Angebot

Die ursprüngliche Preisempfehlung vom Hersteller lag bei 179 Euro, trotz Preisverfall zahlt man derzeit bei anderen Händlern meist 120 Euro oder mehr. Das Angebot von Saturn ist gut, sogar die Versandkosten sind inklusive.

JBL Charge 3 Wasserdichter, tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit leistungsstarkem Akku.

Die Stiftung Warentest prüfte den JBL Charge 3 in der Ausgabe (01/2019) und vergab am Ende die Gesamtnote „gut“ (2,3). Das britische Magazin What Hi-Fi vergab die Bestnote von 5 Sternen (11/2018) und zog das Fazit: „Ein vielseitiger kabelloser Lautsprecher mit guten Funktionen und sehr guter Klangqualität.“ Ein Ladegerät (5 V 2,3-A-USB-Adapter) gehört zum Lieferumfang des Charge 3.

JBL Charge 3: Technische Daten des Bluetooth-Lautsprechers

Der Charge 3 kann Musik per 3,5-mm-Klinkenbuchse entgegennehmen und andere Geräte wie Handys per USB aufladen (Bildquelle: JBL)

Abmessungen: 21,3 x 8,7 x 8,9 cm

Gewicht 0,8 kg

Bluetooth-Version 4.1

Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit

Wassergeschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (IPX7)

Powerbank-Funktion

JBL Charge 3 jetzt ab 99,00 € bei Saturn

Für wen eignet sich der JBL Charge 3?

Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es sich beim Charge 3 um ein älteres Modell handelt. Die Nachfolger Charge 4 und Charge 5 mit kleineren technischen Verbesserungen (z. B. Bluetooth 5.1) sind bereits auf dem Markt, kosten aber auch deutlich mehr.

Den JBL Charge 3 holt man sich, wenn man gerne draußen unterwegs ist und einen robusten Begleiter fürs nächste Festival oder den Urlaub braucht. Die Größe und das Gewicht sind zwar moderat, erfordern aber dennoch etwas Platz in der Tasche oder im Rucksack. Für Innenräume ist der Charge 3 von JBL selbstverständlich auch geeignet.