Der Sommer steht in den Startlöchern und somit halten wir uns wieder mehr im Freien auf. Was eignet sich da besser als praktische kabellose und leichte Kopfhörer als täglicher Begleiter? Im Juni drückt Media Markt kräftig die Preise und bietet euch verschiedene Modelle von JBL mit ordentlich Rabatt.

JBL ist unbestritten weltbekannt für Audio-Systeme und -Zubehör mit außergewöhnlichem Sound. Vom 01. bis 30. Juni 2022 habt ihr die Chance, kabellose Bluetooth-Kopfhörer von JBL zu stark reduzierten Preisen bei Media Markt abzugreifen. Die True-Wireless-Varianten bieten sich vor allem an, wenn man viel unterwegs ist, leicht verreisen oder einfach auf den gängigen Kabelsalat verzichten möchte.

JBL Tune 225 TWS In-Ear-Kopfhörer

Reich an Bass und bis zu 25 Stunden Hörgenuss (mit Ladebox) bieten euch diese leichten In-Ears in den Farben Weiß, Blau, Schwarz, Grau, Rot, Gold, Pink und Schwarz Transparent. Besonders punkten können die Kopfhörer mit Dual Connect, das bedeutet, ihr könnt auch über nur einen einzelnen Kopfhörer eure Anrufe oder Musik hören – währenddessen kann der zweite bereits geladen werden. Google Fastpair sorgt dafür, dass sich eure Earbuds sofort mit eurem Smartphone verbinden, sobald ihr sie aus der Ladebox nehmt. Statt 129 Euro UVP kosten die JBL Tune 225 TWS nur noch 59 Euro.

Zur Ausstattung gehören:

Akkulaufzeit 5 h + 20 h (Earbuds einzeln + Ladebox)

Schnellladefunktion (15 min = 1 h)

Google Fastpair

JBL Tune 225 TWS , In-ear Kopfhörer Bluetooth Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 11:11 Uhr

JBL Wave 300 True Wireless In-Ear-Kopfhörer

Mit bis zu 28 Stunden Sound, ergänzt durch JBL Deep Bass, könnt ihr entspannt eure Musik oder Podcast-Folgen hören und seid dennoch nicht von der Umgebung abgeschnitten. Über die Berührungssteuerung könnt ihr die Lautstärke anpassen sowie Anrufe annehmen. Das sogenannte „Stick“-Design passt sich ergonomisch eurer Ohrform an. Erhältlich in den Farben Blau und Schwarz für aktuell 79,99 Euro.

Zur Ausstattung gehören:

Akkulaufzeit 6 h + 22 h (Earbuds einzeln + Ladebox)

20 - 20.000 Hz

True Wireless (Bluetooth 5.2)

JBL Wave 300 True Wireless, In-ear Kopfhörer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 11:28 Uhr

JBL Live Pro Plus In-Ear-Kopfhörer

Bis zu 28 Stunden kombinierte Wiedergabe, kristallklarer Sound und sogar wasserdicht nach IPX 4. Die JBL Live Pro Plus lassen kaum Audiowünsche übrig und sind perfekte Begleiter in jeder Situation. Störende Umgebungsgeräusche können die JBL Live Pro Plus mithilfe von adaptivem Noise Cancelling ausblenden, über Smart Ambient steuert ihr wie viel ihr von außen wahrnehmt. Je nach persönlichem Geschmack reicht die Farbpalette von Weiß, Schwarz, Beige bis hin zu Pink für 129,99 Euro (statt 179 Euro UVP).

Zur Ausstattung gehören:

Akkulaufzeit 7h + 21h (Earbuds einzeln + Ladebox)

Noise Cancelling mit Smart Ambient

True Wireless (Bluetooth 5.0)

spritzwassergeschützt

Frequenzgang 20 - 20.000 Hz

JBL Live Pro + In-ear Kopfhörer Bluetooth Pink Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 11:44 Uhr

JBL Tour One Over-Ear-Kopfhörer

Mit diesen faltbaren Over-Ear-Kopfhörern von JBL habt ihr die Wahl: kabellos oder kabelgebunden – so wie es euch am besten passt. Dank echtem adaptivem Noise Cancelling spielen Ablenkungen aus eurer Umgebung keine Rolle und ihr könnt voll und ganz in eure Welt eintauchen. Möchtet ihr dennoch Geräusche und Stimmen um euch herum wahrnehmen, lässt sich dies über Smart Ambient anpassen. Auch bei Anrufen überzeugt das integrierte Mikro mit klarem Sound, egal wie windig und laut es sein sollte. Viele der Funktionen werden ausschließlich über die hauseigene JBL-App gesteuert. Bei 50 Stunden kabelloser Wiedergabezeit seid ihr für unterwegs perfekt gewappnet. Aktuell erhältlich ab 239,99 Euro.

Zur Ausstattung gehören:

integriertes Mikrofon

kabellos und kabelgebunden

Rauschunterdrückung

adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient

Frequenzgang 10 - 40.000 Hz (passiv)

JBL TOUR ONE Over-ear Kopfhörer Bluetooth Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 11:25 Uhr

