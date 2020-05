Ein Stück Audio-Hardware, das man jeden Tag nutzen möchte, gibt es gerade zum Bestpreis: Die True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer JBL Tune 220 kosten – versandkostenfrei.

Originalartikel vom 07.05.2020:

JBL Tune 220: Coole und bezahlbare In-Ear-Ohrhörer

True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer, also komplett kabellose Kopfhörer, die mit dem Handy gekoppelt und einzeln ins Ohr gesteckt werden können, sind en vogue. Ist ja auch praktisch: Einfach Musik hören ohne sich in Kabeln zu verheddern oder mal länger mit jemandem zu telefonieren, ohne dass einem die Hand abfällt, ist zweifelsohne praktisch. Neben den „Platzhirschen“ Apple AirPods gibt es weitere empfehlenswerte Produkte in dieser Sparte. Eine solide und bezahlbare Option sind zum Beispiel die JBL Tune 220.

Die Tune 220 von JBL sind leicht, bequem zu bedienen, komfortabel zu tragen und auch fürs Telefonieren gut geeignet. Trotz des geringen Gewichts liefern sie genug Akku-Leistung für ungefähr 3 Stunden Audio. Nachgeladen wird, wie üblich, übers Case, das wiederum selbst einen Akku integriert hat und per micro-USB-Kabel geladen werden kann.

In diesem Review-Video vom YouTube-Channel M1M bekommt man eine Bewertung und einen visuellen Eindruck von den Ohrhörern:

Die JBL Tune 220 sind in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Rosa verfügbar. Sie kosten bei Saturn gerade 85 Euro, Versandkosten werden keine fällig. Das ist aktueller Bestpreis laut idealo.

Und sonst?

Bei Saturn gibt es natürlich auch weitere JBL-Produkte zu guten bis Bestpreisen.

Schaut euch zum Beispiel auch mal die JBL Boombox 1 an. Die wasserdichte und dank Tragegriff bestens für den Außeneinsatz geeignete Box bietet einen opulenten, bassbetonten Sound und ist wasserdicht. Der üppige 20.000-mAh-Akku lädt auch 1 oder 2 angeschlossene Handys per USB auf. Kostenpunkt: Je nach Farbe 315,99 Euro bzw. 319 Euro. Kein Bestpreis, aber ein guter Preis. Insbesondere, wenn man den Newsletter-Gutschein benutzt – dazu gleich mehr.

Und dann ist da noch der JBL Tuner. Dabei handelt es sich um eine Kombi aus DAB-fähigem Radio und Bluetooth-Box, die gut klingt, aber den Geldbeutel nicht zu stark belastet. Der Preis liegt hier bei 79,99 Euro, versandkostenfrei – nur ein Hauch entfernt vom Bestpreis.

Tipp, wenn ihr einen Blick auf ein Produkt geworfen habt, das über 100 Euro kostet: Abonniert vorher den Saturn-Newsletter. Wenn ihr das zum ersten Mal tut, bekommt ihr dafür aktuell einen Gutscheincoupon über 10 Euro, den ihr innerhalb von 48 Stunden für eine Bestellung über 100 Euro einsetzen kann. Nicht wundern, bis die Bestätigungsmail und der Gutscheincode in eurem Mail-Postfach landen, vergehen jeweils ein paar Minuten.