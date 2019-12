Jedi: Fallen Order im Preisverfall – So günstig wie noch nie

Das Glück war auf eurer Seite, wenn ihr es bisher geschafft habt, diesem Spiel zu widerstehen. Denn Jedi: Fallen Order gibt es aktuell zum historischen Bestpreis, der das vorige Angebot vom 17. Dezember stark unterbietet.

Star Wars Jedi: Fallen Order für 34,99 Euro bei Media Markt und Saturn

Der Star-Wars-Blockbuster von Respawn übertraf jedwede Erwartungen, die Fans und Kritiker an ihn stellten. Jedi-Meister Alex erklärt euch in seinem Test, was euch erwartet – und warum es genau das Star-Wars-Spiel ist, nach dem ihr sucht. Bei Media Markt und Saturn gibts Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4) jetzt für 34,99 Euro 69,99 Euro .

Jedi: Fallen Order bei Media Markt anschauen*

Am teuersten ist Star Wars Jedi: Fallen Order weiterhin im PlayStation Store. Holt euch das Spiel lieber im Laden, als direkt im Store – zumindest, wenn ihr sparen wollt. Mit 34,99 Euro ist laut Idealo im Moment der historische Bestpreis erreicht – was kein Wunder ist, denn Star Wars Jedi: Fallen Order kam immerhin erst vor einer sehr kleinen Weile auf den Markt.

Preisvergleich laut Idealo

Übrigens: Kurz nach Weihnachten lohnt es sich, auch nach anderen Spielen Ausschau zu halten. Auch Need For Speed: Heat ist gerade für 34,99 Euro auf Media Markt zu bekommen. Sollte Jedi: Fallen Order noch weiter herabgesetzt werden, ergänzen wir das in diesem Artikel. Schaut also vorbei, zukünftige Jedi-Meister!