Jetzt 48 % bei Amazon sparen: Dieses beliebte Brettspiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Das Pilzthema und allgemeine Spielgefühl sind spitze

Als ich mit meiner Partnerin ein Kölner Brettspiel-Café besucht habe, sprang uns „Mycelia“ gerade wegen des Aussehens direkt ins Auge. Schnell hatten wir uns das Spiel geschnappt, die Regeln studiert und am Stück drei Runden absolviert. Und obwohl wir eigentlich ziemlich erfahren in Sachen Deckbuilding sind, hat uns „Mycelia“ wahnsinnig abgeholt.



Das liegt zwar auch an den Illustrationen und dem Spielmaterial, das wirklich vielseitig und schön gestaltet in Erscheinung tritt, doch gerade das Spielgefühl hat es uns angetan. Der Deckbau ist einfach gehalten, nicht zu komplex und bietet doch genügend Raum für verschiedene Strategien. Zudem finde ich Kombinationen von Karten- und Brettspielelementen immer toll. Es ist einfach cool, eine Karte auszuspielen und den jeweiligen Effekt haptisch auf einem Spielbrett auszuführen, in diesem Fall auf meinem Tableau.



Deckbauspiele besitzen sowieso eine erhöhte Wiederspielbarkeit, alleine des Genres wegen. Allerdings geben euch die Regeln gleich von Anfang an die Möglichkeit, verschiedene Startbedingungen auszuwählen, was ich ebenfalls begrüße. Ich kann aber auch verstehen, wenn absolute Deckbau-Fans sagen, dass „Mycelia“ zu wenig Taktik wie Komplexität bietet. Grundsätzlich stimmt das ja auch, weil es sich eben um ein waschechtes Familienspiel handelt.



Wenn ihr also nach einem Deckbau-Brettspiel für Unerfahrene oder eure Kids sucht, erwischt ihr mit „Mycelia“ einen wirklich tollen Ableger!