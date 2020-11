Ein weiteres Paar „Joy-Cons“ hat zum Start der Nintendo Switch eine ordentliche Stange Geld gekostet – und auch die Alternative, der „Switch Pro Controller“, war anfangs recht teuer. Allem Anschein nach haben Spielereien und Features wie NFC, HD-Rumble und die Infrarot-Kamera die Kosten der Zusatz-Controller zum Konsolen-Start hochgetrieben. Mittlerweile bekommt man die Joy-Con-Sets aber schon fast für den gängigen Preis anderer First-Party-Controller. In der Cyberweek gibt es die Joy-Cons zum vertretbaren Preis.

Nintendo Switch Joy-Cons: Zum Cyber Monday im Angebot

Update zum Cyber Monday (30.11.2020): Die Cyberweek und der Black Friday Sale endet mit dem Cyber Monday und so ist auch das Angebot für die Joy-Cons nur noch heute verfügbar. Noch könnt ihr die folgenden Farbvariationen der Joy-Cons bei Amazon und OTTO für 57,99 Euro (zzgl. Versandkosten) erwerben: Neon-Rot/Neon-Blau: Amazon, OTTO

Neon-Lila/Neon-Orange: Amazon, OTTO

Neon-Grün/Neon-Pink: Amazon, OTTO

Switch Joy-Cons: Preisverfall der abnehmbaren Controller

Zum Start von Nintendos Hybrid-Konsole ging ein Zusatz-Paar Joy-Cons für die unverbindliche Preisempfehlung von 79,99 Euro in Europa über den Ladentisch. Der typische Staßenpreis lag jedoch bei rund 75 Euro pro Joy-Con-Set. Knapp ein halbes Jahr später bekam man zwei Joy-Cons häufig schon für knapp 70 Euro. Dieser Preis blieb für lange Zeit stabil, bis die Controller im Mai 2019 nochmals einen kleinen Sprung runter auf 65 Euro machten. Aktuell kriegt man ein Joy-Con-Set häufig schon für 65-70 Euro.

Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Farbvarianten nur unwesentlich im Preis. Egal, ob ihr die Controller in grau, gelb, rot/blau, grün/pink, lila/orange oder blau/gelb wollt – häufig trennen die verschiedenen Sets nur 1-2 Euro. Bei großen Anbietern wie Amazon oder Saturn zahlt ihr momentan für ein Set um die 70 Euro. Den günstigsten Preis findet ihr auf Preisvergleichsseiten wie Idealo, billiger.de oder Geizhals.

Bei bestimmten Aktionen oder an speziellen Verkaufs-„Feiertage“ wie dem Black Friday bekommt man die Joy-Cons mittlerweile schon für 55 Euro – jedoch darf man hier, was die Farbe betrifft, dann nicht wählerisch sein. Wer den absolut günstigsten Preis haben will, sollte deswegen auf solche Angebotstage warten.

Joy-Cons: Für wen lohnt sich der Kauf?

Wer einen Controller für sich selbst oder für Multiplayer-Partien sucht, den er für den TV-Modus nutzen kann, sollte sich eher den „Switch Pro Controller“ anschauen. Bei der normalen Switch sind standardmäßig zwei Joy-Cons dabei, womit man bereits Titel wie „Mario Kart 8 Deluxe“, „Super Mario Party“ und mehr im Mehrspieler-Modus spielen kann. Wer möglichst günstig aber trotzdem mit Original-Hardware zu viert an der Konsole spielen möchte, kann hierfür natürlich ein zweites Set Joy-Cons kaufen.

Auch für Switch-Lite-Besitzer kann sich der Kauf von Joy-Cons lohnen, da hier die Buttons und Sticks fest am Handheld angebracht sind. Wer mit der Lite also gerne Spiele im lokalen Multiplayer spielen möchten oder auch die Titel spielen möchte, die zwingend die Zusatz-Features der Joy-Cons benötigen, braucht somit ein Set der Controller sowie eine Möglichkeit diese aufzuladen.

