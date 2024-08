Jujutsu Kaisen Fans aufgepasst: Entdeckt die realen Schauplätze des Anime-Hits in Tokyo

Die Handlung von „Jujutsu Kaisen“ spielt bekanntlich in Japan. So lassen sich viele Locations der Anime-Serie in der realen Welt wiedererkennen.

„Jujutsu Kaisen“ gehört ohne Zweifel zu den beliebtesten Anime der letzten Jahre. Nachdem die erste Staffel und der Kinofilm ein voller Erfolg waren, ging es im Juli 2023 mit der zweiten Staffel weiter. Die Geschichte des Animes spielt in Japan. Wer genau hinsieht, kann auch einige Schauplätze der Serie in der echten Welt wiedererkennen. Die Belege hierfür hat die Seite Otaku in Tokyo gesammelt.

„Jujutsu Kaisen“: Die realen Orte der Anime-Serie

Schon in den frühen Folgen der Serie, als sich Itadori und Fushigoro mit Gojo treffen, können wir die Harajuku Station erkennen. Dabei handelt es sich um einen bekannten Bahnhof im Zentrum des Bezirks Shibuya. Weil „Jujutsu Kaisen“ ein relativ neuer Anime ist, hat sich die Location bislang auch kaum verändert.

Nachdem sich Itadori und Fushigoro mit Gojo getroffen haben, wird ihnen Nobara als ihre neue Mitstreiterin vorgestellt. Anschließend besuchen die vier die oben gezeigten Münzschließfächer, die sich auf einem Gebäude in der Takeshita-Straße befinden. Die Ähnlichkeit zum realen Schauplatz ist verblüffend.

„Jujutsu Kaisen“ Staffel 3

Mit den ersten beiden Staffeln und dem Prequel-Film „Jujutsu Kaisen 0“ begeisterten die Macher Millionen von Anime-Fans rund um den Globus. Die zweite Staffel endete im Dezember 2023 und brachte direkt frohe Neuigkeiten mit: Eine dritte Staffel wird ebenfalls folgen. Dazu wurde ein kurzer Trailer enthüllt:

„Jujutsu Kaisen“ Staffel 3 Ankündigung (Japanisch)

Falls ihr „Jujutsu Kaisen“ noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch die gesamte Serie sowie den Film auf Crunchyroll ansehen. Wann genau die dritte Staffel erscheint, ist aktuell noch unklar. Wir schätzen, dass die Fortsetzung nicht vor 2025 kommen wird. Da sie bereits angekündigt wurde, rechnen wir aber auch mit keiner allzu langen Wartezeit.

Wie gut kennt ihr euch mit „Jujutsu Kaisen“ aus? Testet euer Wissen im Quiz:

