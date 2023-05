Finnland schickt den Rapper und Sänger Käärijä zum ESC. Warum gerade dieser Song vielen deutschen ESC-Fans seltsam bekannt vorkommt, erfahrt ihr hier.



Finnland hat erneut für Furore gesorgt: In der aktuellen Ausgabe des finnischen Vorentscheids „Uuden Musiikin Kilpailu“ (UMK) traten am 25. Februar insgesamt sieben Acts im nationalen Finale gegeneinander an. Am Ende entschieden sich sowohl das Publikum als auch die Jury für den Favoriten Käärja, der damit das finnische Ticket für den Eurovision Song Contest 2023 lösen darf.

Käärijä beim ESC: Plagiatsvorwürfe schon vor dem Sieg im Vorentscheid

Käärijä, der mit bürgerlichem Namen Jere Pöyhönen heißt, stammt aus einem Ort in der Nähe von Helsinki und ist vor allem in der finnischen Rap-Szene kein Unbekannter. Seine Musik ist eine Mischung aus Rap, Electro und Metal. Sein Lied „Cha Cha Cha“ wurde am 18. Januar im Rahmen der Songpräsentationen von Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) vorgestellt.

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Gerüchte die Runde machten, dass der Song eine große Ähnlichkeit mit dem Titel „We Got the Moves“ der deutschen Band Electric Callboy hat, die sich mit eben diesem Song und „PUMP IT“ für den deutschen Vorentscheid zum ESC 2022 beworben hat. ESC-Fans kennen die Geschichte. Electric Callboy konnten sich mit keinem der beiden Songs für den deutschen Vorentscheid qualifizieren. Gewonnen hat schließlich Malik Harris, der 6 Punkte aus dem Televoting und erneut den letzten Platz für Deutschland beim ESC 2022 holte. Käärija wurde kurz nach der Veröffentlichung seines Songs auf die Ähnlichkeit angesprochen, bestritt aber jegliche Absicht, sich musikalisch beim deutschen Beitrag bedient zu haben und erklärte, dass sowohl er als auch Electric Callboy ein ähnliches Musikgenre bedienen. Nach seinem Sieg in der finnischen Vorentscheidung äußerte sich der Sänger nicht mehr zu den Plagiatsvorwürfen. Hier könnt ihr die beiden Songs vergleichen:

Alles zu Käärijäs Song „Cha Cha Cha“

Zusammen mit Aleksi Nurmi und Johannes Naukkarinen hat Käärijä das Lied „Cha Cha Cha“ geschrieben. Das Lied zeichnet sich besonders durch seine zwei gegensätzlichen Teile aus. Der erste Teil des Liedes beginnt mit gerappten Strophen, die von einem harten, durchgehenden Elektrobeat begleitet werden, und wechselt im zweiten Teil zu einer eingängigen Melodie, die durch den Beat zum Mitklatschen animiert. Beide Teile des Songs werden in finnischer Sprache gesungen und gerappt. Inhaltlich geht es um einen Mann, der im Club seine Sorgen und Probleme vergessen will, um ausgelassen zu feiern. Dies spiegelt sich auch in Käärijäs Lieblingssatz „It's crazy, it's party“ wider, den er in Interviews oft zitiert. Die ESC-Fans können sich auf einen tollen Auftritt freuen, denn Käärija setzt auf „Mehr ist mehr“ und auch das ist ihm noch nicht genug.

Du möchtest einen Vorgeschmack auf die Bühnenperformance bekommen? Dann schau dir den Live-Auftritt im finnischen Vorentscheid an.

Käärija – Steckbrief

Name: Käärijä

Bürgerlicher Name: Jere Pöyhönen



Geburtstag: 21. Oktober 1993



Geburtsort: Helsinki, Finnland



Alter: 29 Jahre



Sternzeichen: Waage



Beruf: Sänger und Rapper



Partner/Partnerin: unbekannt



Wohnort: Helsinki, Finnland



Social Media: Instagram (@paidatonriehuja), TikTok (@paidatonriehuja), Facebook (@kaarijaofficial)

Was ist der Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest ist ein internationaler Musikwettbewerb, der jedes Jahr von der European Broadcasting Union (EBU) ausgerichtet wird. Teilnehmerländer aus Europa und einigen anderen Ländern treten mit selbst komponierten und produzierten Songs gegeneinander an. Der Gewinner wird durch ein kombiniertes Voting-System aus den Stimmen des Publikums und einer Fachjury ermittelt. Austragungsort in diesem Jahr ist Liverpool. Zwar hat die Ukraine den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen, doch wegen des anhaltenden Krieges hat sich Großbritannien dazu bereit erklärt, als Gastgeberland einzuspringen. Wir verraten euch alles Wichtige zum ESC 2023.

