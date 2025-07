Kaffee gleich nach dem Aufstehen: So könnt ihr eine alte Kaffeemaschine vorprogrammieren

Mit einer smarten Steckdose könnt ihr eure alte Kaffeemaschine spielend leicht vorprogrammieren. Wir zeigen euch, was ihr dafür braucht und wie es funktioniert.

Der Traum vieler: Frischer Kaffee direkt nach dem Aufstehen

Ihr wollt, dass euch der einzigartige Duft von frisch gebrühtem Kaffee schon beim Wachwerden in die Nase strömt? Dann solltet ihr bei dem folgenden Trick gut aufpassen. Denn mit einem einfachen Kniff verwandelt ihr eure alte Kaffeemaschine in ein smartes Gerät, das ihr per Sprachbefehl oder ferngesteuert aktivieren könnt.

So könnt ihr eine smarte Kaffeemaschine einschalten

Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine smarte Steckdose. Diese steckt ihr einfach ein und verbindet sie mit eurem WLAN-Netzwerk. Nun könnt ihr sie in der Regel über eine App konfigurieren. Ihr könnt sie dann wie folgt ein- und ausschalten:



automatisch mit einem festgelegten Zeitplan

per Sprachbefehl mit eurem Smart-Home-System (zum Beispiel über Google Assistant oder Alexa)

per App auf dem Smartphone



Im Video erfahrt ihr mehr darüber, wie Kaffee auf den Körper wirkt.

So programmiert ihr eure Filter-Kaffeemaschine vor

Wenn ihr eure Kaffeemaschine vorprogrammieren möchtet, steckt diese einfach an die smarte Steckdose. Achtet dabei darauf, dass der Kippschalter der Maschine auf „eingeschaltet“ steht. Das bedeutet, dass sie sofort zu brühen beginnt, sobald durch die Steckdose Strom fließt. Praktischer Nebeneffekt: Mit der smarten Steckdose könnt ihr auch den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts beobachten.

Wichtig ist auch, dass ihr die Kaffeemaschine vorbereitet, am besten am Abend vorher. Gebt also einen Kaffeefilter sowie die richtigen Mengen Kaffeepulver und Wasser in die vorgesehenen Fächer. Mit einer smarten Steckdose könnt ihr natürlich auch euren Wasserkocher vorprogrammieren – ein tolles Feature, wenn ihr lieber Tee trinkt.



Auch andere Kaffeemaschinen können smart werden

Wenn ihr eine Padmaschine oder einen Vollautomaten habt, könnt ihr auch diese zu einem smarten Gerät nachrüsten. Allerdings braucht ihr dafür etwas Know-how und zusätzliche Hardware, zum Beispiel den kleinen Computer Raspberry Pi, der unter Bastlern beliebt ist.

Es existiert zum Beispiel eine genaue Anleitung für den Umbau einer Senseo-Maschine (via siio.de). Dort seht ihr, wie ihr den kleinen Computer mit der Hauptplatine verbindet. So könnt ihr dann über ein Smartphone oder Tablet die Tasten der Padmaschine bedienen. So könnt ihr auch Vollautomaten und andere Geräte konfigurieren.