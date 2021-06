Kaffeevollautomaten bieten authentischen Espresso und eine komfortable Bedienung. GIGA hat die besten Kaffeevollautomaten von De'Longhi, Melitta und Co. für euch herausgesucht, die es zum Amazon Prime Day gibt.

Kaffeevollautomaten-Angebote: Die besten Deals zum Prime Day

Der De'Longhi Caffé Corso ESAM 2600 ist ein günstiger Einstieg in die Welt der Kaffeevollautomaten. Trotz des relativ niedrigen Preises gelingt ein feinporiger Espresso mit intensivem Geschmack. Aktuell ihr ihn statt 299,99 Euro für nur 219,99 Euro. Mit der De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B hat der italienische Traditionshersteller einen absoluten Hit gelandet. Mit über 16.000 überwiegend positiven Amazon-Bewertungen, zählt er zu den beliebtesten Kaffeevollautomaten im unteren Preissegment. Beim Prime Day bekommt ihr ihn für günstige 239,99 Euro statt der üblichen 289 Euro. Auch wenn die Philips 2200 Serie EP2220/10 ein Niederländer ist, steht sie in Sachen Espresso den Italienern in nichts nach. Der Kaffeevollautomat besticht durch ein zeitlos-elegantes Design, einem Mahlwerk aus Keramik und einem stets frischen Kaffeegenuss, dank Aromaverschluss am Bohnenbehälter. Statt 399,99 Euro gibt es ihn heute für nur 227,99 Euro. Beim Filterkaffee ist Melitta schon lange eine Größe. Doch mit der Melitta Caffeo Barista T Smart F831-101 zeigt der Hersteller auch ein Händchen für Espresso und andere Kaffeespezialitäten. Es stehen viele verschiedene Programme zur Verfügung, die auch bequem über das Smartphone gesteuert werden können. Normalerweise kostet der Melitta-Kaffeevollautomat 899,99 Euro – zum Prime Day aktuell nur 698,99 Euro. Ein echtes Schwergewicht im Vollautomaten-Premiumsegment ist die Siemens EQ.6 plus s700. Über den großzügigen Touchscreen könnt ihr viele leckere Kaffeespezialitäten zubereiten. Statt 1500 Euro kostet die Maschine aktuell nur 698 Euro – eine Ersparnis von über 50%!

Beliebt: De'Longhi Magnifica-Serie bietet feinen Espressogenuß und leichte Bedienung

Mit der Magnifica S ECAM-Serie bietet De'Longhi einen leicht zu nutzenden Vollautomaten, mit dem auch Anfängern ein hervorragender Kaffee gelingt. Die De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B verzichtet dabei auf komplizierte Einstellungsmöglichkeiten, die die luxuriöseren Modelle des Herstellers bieten und konzentriert sich auf das Wesentliche. Dabei bleibt er kompakt und äußerlich unauffällig. So kann der Vollautomat auch in Küchen genutzt werden, in denen nur wenig Platz verfügbar ist. Die Milchdüse vermissen indes nur wenige. In dieser Preisklasse sollte man zu separaten Milchaufschäumern greifen, die einen feinporigen Schaum produzieren.

