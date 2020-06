Bildquelle: De'Longhi

Kaffee ist nicht gleich Kaffee, Milchschaum ist nicht gleich Milchschaum, Vollautomat ist nicht gleich Vollautomat. Welche Kaffeevollautomaten geben leckere Getränke aus? Welche Modelle lohnen sich? GIGA gibt einen Überblick über Testsieger und Preis-Leistungs-Tipps.

Viele kommen morgens ohne Kaffee nicht auf die Beine, die Augen öffnen sich erst nach dem ersten Schluck. Was hilft da eine Siebträgermaschine, bei der man mühsam alles selbst machen muss? Nein, solche Kaffeetrinker benötigen einen Kaffeevollautomaten, der auf Knopfdruck die gewünschte Kreation kredenzt. Ob Espresso, Cappuccino oder Latte macchiato, dank integriertem Milchaufschäumer kann ein solches Gerät selbst kompliziertere Kaffegetränke mischen. Hier kommen Testsieger, gefolgt von einigen Tipps zum Kauf eines Kaffeevollautomaten.

Die besten Kaffeevollautomaten 2020: Alle Testsieger im Überblick

Platzierung Produkt Preis Angebot Testsieger der Stiftung Warentest Jura ENA 8 ca. 925 Euro Modell bei Cyberport Testsieger in weiteren Tests De’Longhi Dinamica Plus ECAM 370.95.T ca. 750 Euro Modell bei Amazon Preis-Leistungs-Tipp Melitta Caffeo Passione OT ca. 533 Euro Modell bei Cyberport Preis-Tipp Kaffeevollautomat Philips 2200 Serie EP 2200/10 ca. 300 Euro Modell bei Otto

Testsieger Kaffeevollautomaten: Jura ENA 8

Ein „Eintassen-Vollautomat der Superlative“ will der Kaffeevollautomat ENA 8 laut Hersteller Jura sein. Das ist zumindest insoweit gelungen, als dass er auf dem ersten Platz im Test von Stiftung Warentest 12/2019 gelandet ist. Das Modell von 2019 (nicht die ältere Ausführung!) überzeugte in allen Disziplinen, wenngleich der Barista im Geschmackstest dann doch etwas auszusetzen hatte: Der Cappuccino sei „ohne Besonderheiten“. Und trotzdem: Insgesamt bekommt man laut den Warentestern mit dem Jura ENA 8 den besten Kaffeevollautomaten.

Zehn verschiedene Kaffeespezialitäten gibt er aus, darunter Espresso, Cappuccino, Ristretto, Latte macchiato – und die Teetrinker bekommen heißes Wasser. Der Auslauf kann für unterschiedlich hohe Tassen von 55 bis 138 Millimeter höhenverstellt werden. Der Pumpendruck beträgt 15 bar. Damit die der Vollautomat eine gute Figur macht, wenn er nicht in Betrieb ist, kann man zum Beispiel bei MediaMarkt zwischen verschiedenen Gehäusefarben wählen.

JURA ENA 8 Kaffeevollautomat

Vorteile

Produziert sehr gute Kaffeegetränke

Milchschaum ist top!

Viele (10) unterschiedliche Spezialitäten

Energieeffizient

Nachteile

-

Weiterer Testsieger: De’Longhi Dinamica Plus ECAM 370.95.T

Andere Tests mit andere Geräten und anderen Gewichtungen als die Untersuchungen der Stiftung Warentest kürten einen anderen Sieger: ETM Testmagazin 12/2018 und Haus & Garten Test 05/2019 (beide auch über das Readly-Abo lesbar) hoben den De’Longhi Dinamica Plus ECAM 370.95.T auf das Siegerpodest. Der Kaffeevollautomat besitzt ein 13-stufiges Kegelmahlwerk und ein patentiertes Milchaufschäumsystem für feinporigen Milchschaum. Die Brühgruppe lässt sich vollständig herausnehmen. So soll laut Hersteller auch die Reinigung des Maschineninnenraums einfach sein. Haus & Garten Test hebt das verständliche Bedienkonzept, die leise und zügige Arbeitsweise sowie die perfekte Kaffeetemperatur hervor.

Neben dem größeren Wassertank punktet das De’Longhi-Gerät gegenüber der oben genannten Jura-Maschine mit einer ungewöhnlichen Eigenschaft: Den Vollautomat gibt es mit App-Steuerung. Damit kann man laut Hersteller auf alle Funktionen zugreifen, also die gesamten Getränkeeinstellungen vornehmen. Die Tasse muss man allerdings noch selbst hinstellen ... Wer das Smartphone in der Küche nicht zur Hand hat, kann genauso auf das große Touchdisplay an der Maschine zurückgreifen.

De'Longhi Dinamica Plus ECAM 370.95.T Kaffeevollautomat

Vorteile

Produziert gute Kaffeegetränke

Unterschiedliche Spezialitäten, auch größere Mengen Kaffee kochbar

Großer Bohnen- und Wasserbehälter

App-Steuerung

Nachteile

-

Preistipp Kaffeevollautomat: Melitta Caffeo Passione OT

Wer deutlich weniger für seinen Vollautomaten ausgeben möchte, als der Testsieger kostet, muss auf leckeren Cappuccino nicht verzichten. Zwar sind die Maschinen recht preisstabil, mit Melitta Caffeo Passione OT haben wir dennoch ein attraktives Modell zum guten Preis gefunden. Die Stiftung Warentest vergab dem Kaffeevollautomaten im Dezember 2017 die Gesamtnote „Gut“. In der sensorischen Beurteilung übertrifft er mit Note 1,6 sogar den Testsieger von 2019. Sprich: Die Getränke sind top!

Vielleicht liegt ein Geheimnis im guten Geschmack in der speziellen Abdichtung der Kaffeebohnen. Zudem wird immer nur so viel gemahlen, wie gerade benötigt wird. 10 verschiedene Kaffeevariationen kann der Vollautomat zubereiten. Neben einer Abschaltautomatik gibt es einen „0-Watt“-Schalter, Standby-Verbrauch wird dadurch unterbunden. Trotz der umfangreichen Ausstattung und 15 bar Pumpendruck ist der Preis attraktiv:

Melitta Caffeo Passione OT Kaffeevollautomat

Vorteile

Produziert sehr gute Kaffeegetränke

Viele (10) unterschiedliche Spezialitäten

Nachteile

Eher langsam

Preistipp und Testsieger manuell: Philips EP2220/10

Doch es geht noch günstiger, bei genauso gutem Kaffee – nämlich wenn man die Milch selbst schäumt. Wer sich davor nicht scheut oder wer eh meistens Espresso trinkt, sehe sich den Philips 2200 Serie EP2220/10 an. Es handelt sich um einen Kaffeevollautomaten mit manuellem Milchschäumer: Wie bei manch Siebträger-Maschine hält man das Glas so, dass die Düse vorne am Gerät in die Milch ragt. So wird die Milch erhitzt und geschäumt.

Die Philips-Maschine kann Kaffee und Espresso ausgeben. Mit der manuell geschäumten Milch gelingen zudem Cappuccino, Latte Macchiato und ähnliches. Bei Stiftung Warentest erreichte dieses Modell die Gesamtnote 2,2 und lag damit in der Kategorie der Vollautomaten mit manuellem Milchschäumer vor dem Konkurrenzmodell.

Philips 2200 Serie EP2220/10 Kaffeevollautomat

Vorteile

Produziert guten Espresso und Kaffee

Nachteile

Milch muss man manuell an der Düse schäumen

Kaffeevollautomaten im Test: So wurde getestet

Die Stiftung Warentest nahm in ihrem Test mehrere Gesichtspunkte unter die Lupe, die für die Endnote unterschiedlich stark gewichtet wurden. Wichtigstes Teilnote mit 35 Prozent war die sensorische Beurteilung. Der Geschmack wurde von acht geschulten Personen im Blindtest bewertet. Bei der technischen Prüfung (25 Prozent) wurden unter anderem die Aufheizzeit, und Ausgabedauer, Espressotemperatur und Schaumkonsistenz unter die Lupe genommen. Gebrauchsanleitung, Befüllung des Vollautomaten, Säubern etc. gingen in die Teilnote „Handhabung“ (Gewichtung: 20 Prozent) ein. Außerdem untersuchte die Stiftung Warentest die Sicherheit, Umwelteigenschaften und Schadstoffe.

Kaffeevollautomat kaufen: Das sollte man außerdem wissen

Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, Siebträgermaschine – was ist der Unterschied?

Unter einer Kaffeemaschine (siehe Kauf-Tipps) versteht man landläufig eine Maschine zur Zubereitung von Filterkaffee. In den Trichter über der Kanne wird ein Papierfilter eingelegt, in den der gemahlene Kaffee kommt. Hier tröpfelt das heiße Wasser hinein und hinunter bis in die Kanne. Die Geräte können technisch relativ einfach gestaltet sein, entsprechend günstig sind sie. Alternativ gibt es 1-Tassen-Kaffeemaschinen mit Kapseln oder Pads.

Wer in einem Cafe oder Restaurant einen Espresso bestellt hat, sah den Barista bestimmt an einer Siebträgermaschine. Das gemahlene Kaffee- oder Espressopulver kommt in eine kleine Metallform über der Tasse. Hier wird das heiße Wasser durchgepresst. Viele Siebträgermaschinen besitzen eine Düse zum Aufschäumen von Milch. Preislich liegen sie zwischen Kaffeemaschinen und Vollautomaten.

Kaffeevollautomaten sind quasi eine große Erweiterung von Siebträgermaschinen. Sie mahlen die Bohnen, füllen die Metallform, können oft auch noch Milch erhitzen und schäumen und alles in der richtigen Reihenfolge in die Tasse füllen.

Kann ein Kaffeevollautomat Kaffee kochen?

Klingt erst mal nach einer doofen Frage, ist es aber nicht: Kaffeevollautomaten kochen normalerweise Espresso. Der bildet für Cappuccino, Latte macchiato und ähnliches generell die Basis. Viele Kaffeevollautomaten schummeln beim Kaffee, es handelt sich eigentlich um einen gestreckten Espresso. Schmecken tut er trotzdem.

Wie automatisch sind Kaffeevollautomaten?

Auf Knopfdruck ein Kaffeegetränk ausgeben, dabei Kaffee mahlen und Milch schäumen, Spülprogramm laufen lassen – das können die Maschinen. Ohne Zuwendung geht es dennoch nicht: Wasser und Bohnen nachfüllen, Milch (oder Milchbehälter) aus dem Kühlschrank holen bleibt einem nicht erspart. Zudem muss man unabhängig von den automatischen Spülvorgängen den Vollautomaten immer mal auseinanderbauen und reinigen. Sonst kann sich Schimmel bilden. Immerhin lässt sich die Abtropfschale von vielen Modellen einfach in die Spülmaschine stecken.

Mittlerweile bieten manche Maschinen sogar eine App Steuerung oder gar Smart-Home-Anbindung:

Angebote: Wann sind Kaffeevollautomaten besonders günstig?

Wir haben den Preisverlauf einiger Produkte überprüft. Ein einheitlicher Trend ist uns nicht aufgefallen. Es gilt: Mit einem großen Preisverfall in 12 Monaten kann man nicht rechnen. Im zeitlichen Verlauf sind einige Tiefpreise nach ein paar Monaten sogar leicht gestiegen. Vergleichen lohnt sich dennoch, es gibt immer mal wieder Angebote. In unserem Preis-Widget oben sind jeweils mehrere Händler hinterlegt, von denen der günstigste Preis angezeigt und verlinkt ist.

Ist Kaffee ungesund?

Genaueres zu dieser Frage siehe in unserem Ratgeber zum Kaffeegenuss. Kurz gesagt: Kaffee hat aktuell einen schlechteren Ruf, als er verdient. Normaltrinker werden weit entfernt von den Kaffee- und Koffeinmengen bleiben, die die Weltgesundheitsorganisation als kritisch ansieht. Im Gegenteil, Kaffee hat sogar positive Eigenschaften auf den Körper.

Na dann: Augen auf und guten Morgen!