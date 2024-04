Kampf der Realitystars 2024: Teilnehmer, Sendetermine & Stream

Es geht in die fünfte Runde Kampf der Realitystars. 23 Promis stellen sich den Herausforderungen. Wer kann sich in diesem Jahr den Sieg holen?



Seit vier Jahren begeistert die Sendung „Kampf der Realitystars“ auf RTLZWEI ihr Publikum Trash-Unterhaltung der etwas anderen Art. In der diesjährigen Ausgabe erwartet die Fans eine Gruppe von 23 Promis aus der Welt des Fernsehens und der sozialen Medien. Sie werden herausgefordert, in diversen Wettbewerben sowohl ihren Teamgeist als auch ihre Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren. Es bleibt spannend, welche der bekannten Gesichter die Herausforderungen in der idyllischen Umgebung meistern und am Ende die beeindruckende Summe von 50.000 Euro gewinnen wird. Ab dem 10. April 2024 könnt ihr jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTLZWEI dabei zu sein oder die Sendung schon vorab im Streaming-Abo auf RTL+ sehen.

Wer muss die Show nach Folge 1 verlassen?

+++ Achtung! Es folgen Spoiler für „Kampf der Realitystars“ 2024 Folge 1! +++

In der entscheidenden Stunde begrüßte Cathy Hummels elf Teilnehmer zur ersten Ausscheidung. Cecilia Asoro und Calvin Kleinen standen vor der Herausforderung der Rauswahl. Keno Veith, Ben Tewaag und Kevin Schäfer gelang es zuvor, ihren Platz zu sichern. Letztendlich musste YouTuber Noah Cremer die Sendung verlassen. Für ihn war der Aufenthalt am berühmten „Starstrand“, sein Debüt in einer Reality-Show, leider nur von kurzer Dauer. Überwältigt von Emotionen kündigte der Influencer an, bald erneut auf dem Fernsehbildschirm erscheinen zu wollen.

Diese Promis nehmen an der diesjährigen Staffel teil

So war die erste Folge „Kampf der Realitystars“ 2024

In der ersten Episode bezogen die ersten elf Prominenten die Sala am Starstrand. Die Begegnung begann mit Ben Tewaag und Tanja Tischewitsch, woraufhin Kevin Schäfer sich ihnen kurz darauf anschloss und seine Bewunderung für Tewaags Bekanntheit zum Ausdruck brachte. Eine spektakuläre Ankunft hatte Noah Cremer, der mit einem Sturz aus seinem Boot für Aufsehen sorgte, ein Moment, den Kevin Schäfer als „Sendezeit“ deutete. Seine Vorfreude auf die erwarteten Wutanfälle von Elsa Latifaj war unübersehbar. In einer für ihn typischen Art erschien Keno Veith mit einem Traktor und gestand, keine der anwesenden „großen Stars“ zu kennen – eine Einschätzung, die Tewaag teilte, da er sich unter vielen Unbekannten wie auf einer außer Kontrolle geratenen Geburtstagsfeier vorkam. Anders als die anderen zog Theresia Fischer Aufmerksamkeit auf sich, indem sie klarstellte, sie würde sich eher um Probleme herummanövrieren als sie direkt anzugehen, und erregte die Aufmerksamkeit von Veith, vor allem wegen ihrer beeindruckenden Körpergröße.

Bei ihrer Ankunft zeigte sich Valencia Stöhr wenig begeistert von Tischewitsch, deren Gesellschaft sie mit einer gewissen Zurückhaltung betrachten wolle. Ihre Enttäuschung ließ sie ebenfalls nicht verborgen, als sie feststellte, dass das Luxusbett, welches sie zuvor bei ihrem Management angefordert hatte, nicht vorhanden war. Sie ließ auch durchblicken, dass sie Tewaag sehr anziehend fand, an den sie sich in der Vergangenheit bereits über Instagram gewandt hatte. Maurice Dziwak machte derweil eine spektakuläre Ankunft, ähnlich wie „Aquaman“, da er mit seinem Gepäck aufgrund der starken Wellen fast an den „Starstrand“ getrieben wurde, was zur Folge hatte, dass ein Longtail-Boot kenterte. Schäfer konnte seine Schadenfreude darüber kaum zurückhalten. Dziwak fand schnell in Veith einen neuen Kameraden und teilte ihm mit, dass er beabsichtige, in jedem möglichen Format mitzuwirken. Schäfer betrachtete Dziwaks Beteiligung an der Show eher als Versuch, sein Ansehen nach seiner Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ 2023 zu verbessern.

Fischer entnahm als Erste einen Brief aus der Starbox, der Aufschluss über die mysteriöse „Extrawurst“ geben sollte. Die Wahl für den Empfänger fiel auf Veith, der sie zunächst ablehnte, sich jedoch letztlich doch damit abfand. Zu seiner großen Freude sicherte ihm diese „Extrawurst“ ein Safety-Ticket während der „Stunde der Wahrheit“, das ihn vor dem Ausscheiden schützte, obwohl er die außergewöhnliche Last bis zu diesem Zeitpunkt mit sich führen musste. Schäfer lieferte derweil die neusten Nachrichten aus der Sala und kündigte an, dass anstelle des „redAKTIONbüros“ der vorherigen Staffel nun eine „Chefetage“ eingeführt wurde, die in der ersten Episode allerdings noch keine Funktion einnahm. Ein kurioser Moment ereignete sich am ersten Abend durch Stöhr, die sich weigerte, sich ohne Make-up zu zeigen und stattdessen eine komprimierende Gesichtsmaske ähnlich der von „Hannibal Lektor“, kombiniert mit einer Sonnenbrille, trug.

Am nächsten Morgen stießen Cecilia Asoro und Calvin Kleinen als Nachzügler zur Gruppe. Trotz vergangener Zurückweisung Asoros durch Dziwak bei „Are You The One“ zu Gunsten von Ricarda Raatz, zeigte er sich erfreut über ihre Ankunft und gab sich äußerst charmant. Ebenso fand er schnell einen Draht zu Kleinen, da beide ähnliche Erfahrungen mit ihren Müttern gemacht hatten, die ihnen die Koffer gepackt hatten – eine Tatsache, die sie ohne Scheu teilten. Durch einen Brief verkündeten Asoro und Dziwak das erste Spiel unter dem Motto „Bundes Reality Wahl 2024“. Dabei sollten die Teilnehmer abwechselnd die Meinungen der Zuschauern zu Fragen wie „Wer hat das Zeug zum Hollywoodstar?“ oder „Wer sollte der nächste Bundeskanzler sein?“ den richtigen Personen zuordnen. Aufgrund von fünf falschen Antworten wurde den Promis als Strafe auferlegt, das WC nur in einer Gruppe mit einem Gesamtalter von mindestens 155 Jahren zu benutzen.

Als der berühmte „Starblitz“ in die Sala eintraf, kündigte er das berüchtigte Spiel „Bilderwand“ an, das in der Vergangenheit bereits für erhebliche Unruhen in der Promi-WG gesorgt hatte. Diese Runde war keine Ausnahme, besonders bei der Frage, wer nach Einschätzung des Publikums die bekannteste Persönlichkeit sei. Diese Situation führte schnell zu einem heftigen Konflikt zwischen Asoro und Latifaj, die sich heftig mit verbalen Spitzen angriffen. Ironischerweise stimmten die Prominenten nur in der Frage des Spitzenreiters überein, eine Position, die Tewaag für sich beanspruchte. Am unteren Ende der Skala fand sich Stöhr wieder, die als Trostpflaster einen Werbespot erhielt, der nach dem Ende der Auftaktepisode gezeigt wurde.

Am folgenden Tag wurden die Bewohner erneut mit einer Botschaft von „Starblitz“ geweckt. Vor der „Stunde der Wahrheit“ bekamen sie noch einmal die Chance, ihren Platz durch das Spiel „Müll-OTON-ne“ zu sichern. In diesem Spiel bildeten die Stars Zweier-Teams, mussten sich zufällig zusammengestellte Sätze merken und diese dann fehlerfrei ihrem Teammitglied mitteilen, das den Satz aus dem Gedächtnis korrekt wiedergeben musste. Ohne einen einzigen Punkt verließen Latifaj und Stöhr, ebenso wie Dziwak und Fischer, das Spielfeld. Demgegenüber gelang es Tewaag und Schäfer, sich durch das Lösen der meisten Wortspiele einen Vorteil zu sichern.

Diese Promis mussten die Sendung bereits verlassen

