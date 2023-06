Smartwatches können dank unterschiedlicher Sensoren nicht nur die täglichen Schritte anzeigen, sondern viele Gesundheitsdaten messen. Wie sieht es bei der Fitbit aus? Kann man mit einer Fitbit-Smartwatch den Blutdruck messen?

Aktuell bietet noch kein Fitbit-Modell diese Möglichkeit. Ganz gleich also, ob ihr eine Fitbit Charge, Sense oder Versa hat, Messdaten zum Blutdruck erhaltet ihr darüber nicht. Das könnte sich aber in Zukunft ändern. Entsprechende Sensoren für die Geräte des Google-Herstellers sind bereits in Planung.

Mit Fitbit Blutdruck messen: Patent für Sensor angemeldet

Zuletzt sind im Februar 2023 Informationen zu einem Patent aufgetaucht, wonach die Blutdruckmessung am Handgelenk über eine Fitbit-Uhr ermöglicht werden könnte (Quelle: Wareable, zum Patent). Dabei könnte man auf eine innovative Technologie, die sogenannte „Photoplethysmographie“ (PPG) setzen (mehr Informationen zum Verfahren). Das Patent zeigt demnach ein Display, das auf Druck reagiert. Hält man einen Finger auf den Bildschirm, wird dadurch der Blutfluss beeinträchtigt. Ein eingebauter Sensor könnte untersuchen, inwiefern sich dieser Blutfluss unter Druck ändert und daraus Ableitungen für den Blutdruck liefern.

Fitbit: Blutdruck messen – das ist geplant

Bei dieser Methode verzichtet man also auf die übliche Manschette. Stattdessen wird der Fingerdruck auf die Geräteoberfläche über den PPG-Sensor ausgewertet. Aus den Druckdaten wird dann der Blutdruck berechnet. Außer der Patentanmeldung gibt es jedoch noch keine bekannten Pläne für die Blutdruckmessung an Fitbit-Smartwatches. Es ist also unklar, ob die Technologie auch tatsächlich bei den smarten Geräten eingesetzt wird. Auch ein Zeitrahmen, wann erste Fitbit-Geräte mit entsprechenden Sensoren erscheinen könnten, ist nicht bekannt.

Andere Hersteller wie Samsung bieten derzeit schon die Möglichkeit, Smartwatches mit einem Blutdruckmessgerät zu verbinden, um Werte zu tracken. Auch Apple plant eine Funktion, um entsprechende Messwerte mit der Apple Watch zu erfassen.

