Am Black Friday bekommt ihr neben jeder Menge Hardware auch einige empfehlenswerte Software zu stark vergünstigten Preisen. So das Sicherheitspaket Internet Security 2021 des renommierten Herstellers Kaspersky, welches gerade bei Amazon mit fettem Rabatt zu haben ist. GIGA hat die Angebotsdetails für euch.

Kaspersky Internet Security 2021 zum Black-Friday-Tiefpreis bei Amazon

Das Unternehmen Kaspersky steht seit langem für starke PC-Sicherheitslösungen und überzeugt insbesondere mit seinem Hauptprodukt Internet Security. Das sieht auch die Stiftung Warentest so, die das Programm in der Ausgabe 03/2020 mit der Note Gut (1,6) bewertete. Zum Black Friday erhaltet ihr Kaspersky Internet Security in der aktuellen Version 2021 bei Amazon im Angebot für nur 18,60 Euro für 3 Geräte und 1 Jahr. Mit der leistungsstarken Sicherheits-Komplettlösung könnt ihr euren Windows-PC, Mac und eure Android-Geräte effektiv vor aktuellen Bedrohungen schützen.

Kaspersky Internet Security für 18,60 Euro bei Amazon

Kaspersky Internet Security 2021: Für wen lohnt sich das Sicherheitspaket?

Kaspersky Internet Security 2021 eignet sich für alle Anwender, die Wert auf einen starken Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet wie Malware, Crypto-Lockern und Hackerattacken legen. Auch vor Phishing-Angriffen und Webcam-Spionen sowie Keyloggern seid ihr mit dem Top-Sicherheitspaket bestens geschützt. Zusätzlich verschlüsselt das Programm eure Zahlungen und identifiziert und neutralisiert heimlich installierte Apps, die euren Aufenthaltsort oder eure Social-Media-Aktivitäten tracken. Wer also gerade auf der Suche nach einer leistungsstarken Sicherheits-Komplettlösung ist, sollte sich Kaspersky Internet Security 2021 jetzt zum Vorteilspreis sichern.

Kaspersky Internet Security für 18,60 Euro bei Amazon

Übrigens: Auch andere Sicherheitsprogramme des Herstellers Kaspersky wie das noch umfangreichere Kaspersky Total Security 2021 oder der Passwort-Verwalter Kaspersky Password Manager werden am Black Friday aktuell Auch andere Sicherheitsprogramme des Herstellers Kaspersky wie das noch umfangreichere Kaspersky Total Security 2021 oder der Passwort-Verwalter Kaspersky Password Manager werden am Black Friday aktuell stark reduziert von Amazon angeboten

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.