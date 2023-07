Die Kaufmich GmbH ist für Männer, die sexuelle Dienstleistungen von Frauen in Anspruch nehmen wollen. Ob diese Seite allerdings seriös ist, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Die meisten dieser Angebote sind leider nicht vertrauenswürdig, da sie oft versteckte Kosten enthalten und das erhoffte Ergebnis beziehungsweise die Erwartung lediglich durch zusätzliche Investitionen in Form von mehr Geld versprochen wird. Trotz dieser Zusatzausgaben liefern sie in der Regel keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Ob die Kaufmich GmbH auch zu den unseriösen Anbietern gehört und wie ihr betrügerische Profile erkennt, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Ist die Kaufmich GmbH seriös?

Auf Trustpilot steht das Unternehmen, mit 82 % Ein-Sterne-Bewertungen, miserabel da. Viele Benutzer klagen über etliche Fake-Profile. Insgesamt scheinen sich echte Profile unter dieser Seite zu verstecken, doch sie scheinen rar zu sein. Es gibt auch keine Verifizierung auf Trustpilot, was bedeutet, dass die Identität nicht geprüft wurde. Deswegen sprechen wir keine Empfehlung aus und halten die Kaufmich GmbH nicht für seriös. Falls ihr es doch versuchen wollt, beachtet folgende Hinweise, die wir euch im nächsten Abschnitt aufzeigen.

Wie erkennt ihr betrügerische Profile auf Kaufmich.com?

Wir können euch nicht garantieren, dass ihr auf diese Weise mit Sicherheit eines der echten Profile auf Kaufmich.com finden werdet. Immerhin können folgende Hinweise jedoch wertvolle Anhaltspunkte sein, um die Echtheit eines Profils besser einzuschätzen.