Kaulitz & Kaulitz Staffel 3: Wann kommt die neue Staffel auf Netflix?

Die Serie mit den Kaulitz-Brüdern hält sich seit über einer Woche an der Spitze der Netflix-Charts. Kommt bald Staffel 3? Wir haben die Infos.

Kaulitz & Kaulitz: Geht es für Bill und Tom bald weiter?

Bisher hat Netflix keine dritte Staffel von Kaulitz & Kaulitz bestätigt. Doch Fans können zuversichtlich sein: Die aktuellen Abrufzahlen sprechen klar für eine Fortsetzung. Auch Bill und Tom selbst haben in der Serie bereits angedeutet, dass weitere Staffeln geplant sein könnten.

Das Finale der zweiten Staffel lässt mit seinem offenen Ende Raum für eine Fortsetzung. Zu sehen sind die Brüder auf der Baustelle von Bills Haus in Los Angeles. Toms Spruch dürfte mehr als nur ein Witz gewesen sein: „Das Ergebnis des Umbaus bekommen wir dann in Staffel acht zu sehen.“

„Kaulitz & Kaulitz“ im Stream Streaming-Start: 25.06.2024

Genre: Dokus

2 Staffeln

Kaulitz-Podcast: Was verraten die Brüder über eine mögliche Fortsetzung?

Dass die beiden Brüder ihrer Netflix-Gemeinde noch viel zu erzählen haben, beweisen sie wöchentlich im Podcast: Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood. Bisher halten sich beide bedeckt, aber es ist gut möglich, dass die beiden bald verkünden, ob es weiter geht mit dem Netflix-Hit.

Wann könnte Staffel drei von Kaulitz & Kaulitz auf Netflix zu sehen sein?

Schon kurz nach der Ausstrahlung der ersten Staffel wurde im letzten Jahr fleißig an Staffel zwei gearbeitet. Ist dies auch in diesem Jahr der Fall, dürfte es im Sommer 2026 wieder neues von den Kaulitz-Brüdern auf Netflix geben. Es bleibt also spannend.

Kaulitz & Kaulitz: Wie endete die zweite Staffel?

Die zweite Staffel begleitet Bill durch aufregende und schwierige Phasen. Tom hatte für seinen Bruder im Vorfeld zwei Blind-Dates organisiert. Bill traf unvermutet auf der Grillparty eines Freundes auf Keon und Jordan.

Beide tauchen danach nicht mehr auf. Mit der Liebe hat es bei beiden nicht geklappt. Bill vermutet sogar, dass bei Jordan keine ersten Absichten, sondern „irgendwie ein Escortservice“ dahinterstecken.

Im Staffel-Finale bekommt ihr zu sehen, wie Bill auch im zweiten Anlauf die Beziehung zu Marc Eggers (38) nicht retten kann. Der Ballermann-Star sollte Bill auf seiner Tour begleiten, war aber nicht wie vereinbart in den Flieger gestiegen.