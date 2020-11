Da kommt Freude auf: Ein von der Stiftung Warentest gelobter Klitoris-Vibrator wird vom Sextoy-Händler EIS regelrecht verschleudert. Wer einen haben will, sollte sich beeilen.

Black Friday 2020: Satisfyer Pro 2 für 3,99 Euro

Deal, ich komme: Der Satisfyer Pro 2 ist für kurze Zeit bei EIS für 3,99 Euro im Angebot. Der UVP liegt bei 59,95 Euro (= 93 Prozent Ersparnis!). Wir haben nachgeschaut, beim Hersteller direkt werden trotz Black-Friday-Rabatt immer noch 38,97 Euro fällig. Das 3,99-Euro-Angebot von EIS ist also einfach nur irre. Gut möglich, dass der Satisfyer Pro 2 deshalb in Kürze ausverkauft sein wird.

Weitere heftige Rabatte findet ihr auf EIS.DE in der Black-Friday-Übersicht.

Satisfyer Pro 2: Was macht den Druckwellenvibrator so besonders?

Hautfreundliches Silikon

11 Druckwellenintensitäten

Flüster-Modus

Wasserdicht IPX7

Leicht zu reinigen

Lithium-Ionen-Akku

USB-Magnetladekabel inklusive

15 Jahre Garantie

Der Satisfyer Pro 2 konnte auch bei der Schadstoffprüfung überzeugen: Die Stiftung Warentest (Ausgabe 02/2019) hat in einem Test 12 Vibratoren auf chemische Schadstoffe untersucht. Gemeint sind dabei so abturnende Dinge wie poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffe, Phthalate, Blei (WTF), kurz­kettige Chlorparaf­fine, N-Nitrosamine, Alkylphenoleth­oxylate und Schwer­metalle. Das Ergebnis für den Satisfyer Pro 2 war die Note 1,6 („gut“), also alles im grünen Bereich. Na dann, viel Spaß!

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.