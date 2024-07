Keine 10 Euro bei Amazon: Wer öfters online einkauft, wird dieses Gadget lieben

Onlineshopping liegt im Trend – nicht nur bei Amazon. Manche Zeitgenossen bekommen gefühlt täglich mehrere Pakete geliefert. Doch die wollen auch schnell und sicher ausgepackt werden. Da haben wir ein richtig geniales Gadget bei Amazon entdeckt. Kostet keine 10 Euro und macht sich jedes Mal bezahlt.

Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr öffnet ein Amazon-Paket mit einem normalen Messer und dabei schneidet ihr in die verpackte Ware. Dumm gelaufen, gibt es denn da keine bessere Lösung?

Wunderkey Multitool: Nicht nur ein Paketöffner für Amazon

Hilfreich wäre ein expliziter Paketöffner mit einer optimierten Spitze, der zwar durch das Klebeband schneidet, den Inhalt aber nicht beschädigt. So etwas gibt es tatsächlich, unter anderem von der deutschen Firma Wunderkey. Das „Wunderkey Multitool 3-in-1“ enthält einen solchen sicheren Paketöffner und kann noch viel mehr. Es kostet bei Amazon derzeit nur 9,95 Euro (bei Amazon ansehen).

WUNDERKEY Multitool 3-in-1 Multifunktions-Werkzeug mit Paketöffner, Flaschenöffner & Seilschneider Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2024 14:34 Uhr

Das Prinzip ist selbsterklärend. Hier im Bild zu sehen mit einem optionalen, nicht aber notwendigen Schlüssel-Organizer von Wunderkey. (Bildquelle: Amazon)

Mit dem Paketöffner des Wunderkey Multitool 3-in-1 setzt ihr einfach einen senkrechten Stich in das Klebeband des Paketes und danach gleitet das Multitool seitlich ohne großen Widerstand durch den Paketspalt – et voilà, das Paket ist offen und nichts darin ist kaputt. Doch das Multitool kann noch mehr. Beispielsweise Flaschen öffnen und mit dem integrierten Seilschneider lose Fäden an der Kleidung abtrennen – verdammt praktisch.

Gefertigt wird das Wunderkey Multitool 3-in-1 aus massivem Stahl und zwar „Made in Germany“. Mit 10 Gramm ist es aber leicht genug, um an jedem Schlüsselbund seinen Platz zu finden. Alternativ nimmt man einen der speziellen Wunderkey-Schlüsselbunde, die noch mehr können (bei Amazon ansehen).

Da steckt noch mehr drin als nur ein Paketöffner. (Bildquelle: Amazon)

Blick auf die Kundenmeinungen

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Am besten schauen wir mal, was die bisherigen Kundinnen und Kunden sagen. Bei Amazon vergeben fast 600 Nutzer bisher im Schnitt 4,4 von maximal 5 Sternen. Kann sich sehen lassen, im Detail sind 64 Prozent wunschlos glücklich und geben die vollen Punkte. Einen Abzug von einem Punkt vergeben 21 Prozent.

In Summe sind also überwältigende 86 Prozent voll und ganz zufrieden mit dem „Wunderkey Multitool 3-in-1“ – kein Mist, sondern ein praktisches Gadget für jeden Onlineshopper. Ganz gleich, ob man bei Amazon, Otto, MediaMarkt oder bei anderen Shops einkauft.