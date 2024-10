Keine 20 Euro bei Amazon: Dieser Adapter löst ein großes Problem im Auto

Funktionen wie Bluetooth oder Freisprecheinrichtung fehlen in eurem Auto? Der Adapter von Amazon liefert diese Funktionen und das für 18,99 Euro.

Bei Amazon bekommt ihr diesen Adapter zum Schnäppchenpreis

Wenn euch einige Funktionen in eurem Auto fehlen, ist der LENCENT-Adapter perfekt für euch. Insgesamt habt ihr drei Möglichkeiten, um Musik abzuspielen: über einen SD-Karten- oder USB-Platz, aber auch über ein Bluetooth-fähiges Gerät ist dies möglich. Mit den zwei USB-Steckplätzen könnt ihr ganz einfach zwei Geräte gleichzeitig laden. Daher verwandelt ihr mit dem LENCENT-Auto-Adapter für 18,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) euren Zigarettenanzünder in ein multifunktionales Gerät.

LENCENT Transmitter Auto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2024 17:18 Uhr

Besitzt ihr keine Freisprecheinrichtung, so löst der LENCENT-Adapter auch dieses Problem. Zudem ist Noise Cancelling integriert, sodass störende Geräusche automatisch unterdrückt werden. Damit könnt ihr ganz einfach über die Freisprecheinrichtung telefonieren, ohne den Ton einbüßen zu müssen. Zuletzt könnt ihr über den Adapter auch ganz klassisch Radio hören. Wer etwas mehr Power benötigt, sollte den Auto-Adapter mit 48W für 42,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) in Erwägung ziehen.

Für wen lohnt sich der Auto-Adapter von Amazon?

Der Auto-Adapter lohnt sich vor allem für Menschen, die ein älteres Automodell fahren und nicht über alle Funktionen verfügen, zum Beispiel fehlt ihnen eine Freisprechanlage. Die Radio-Funktion ist meistens in alten Automodellen vorhanden, aber diese verfügen meistens nicht über die Bluetooth-Funktion. Diese findet sich vor allem in neueren Automodellen. Wer also sein Auto auf den neuesten Stand in Sachen Funktionen bringen will, ist mit dem LENCENT-Adapter gut bedient.

