Keine 9 Euro bei Amazon: So werden Flugreisende künftig nicht mehr abgezockt

Die Billigfluggesellschaften sparen, wo sie können, und haben eine ziemlich lange Gebührenliste. Wer zum Beispiel Gepäck mitnehmen möchte, wird von Ryanair und Co. förmlich abgezockt. Doch mit dieser tollen Tasche, die es derzeit bei Amazon günstiger gibt, erteilt ihr den Wegelagerern der Lüfte endlich eine Abfuhr.

Bei Amazon: Passgenaue Handgepäckstasche für Ryanair und Co.

Handgepäck, welches im Billigflieger kostenlos mitgenommen werden kann, unterliegt immer mehr schärferen Auflagen. Vor dem Flug wird oftmals genau nachgeschaut. Ist das Gepäck zu groß oder zu schwer, drohen fette Strafgebühren. Wer die künftig umgehen will, sollte sich die Handgepäckstasche von Narwey bei Amazon anschauen. Kostet regulär knapp 10 Euro und ist derzeit für günstige 8,99 Euro zu haben (bei Amazon ansehen). Benötigt ihr einen Schultergurt? Auch da gibt es eine Version für 12,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Narwey Handgepäckstasche – perfekt für Ryanair und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2024 10:41 Uhr

Narwey Handgepäckstasche mit Schultergurt – perfekt für Ryanair und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2024 08:55 Uhr

Die Preise gelten jeweils für die graue Farbvariante. Andere Farben sind gleichfalls erhältlich, kosten dann teils aber etwas mehr. Wie lange die Preise gelten, ist uns nicht bekannt. Im Zweifelsfall den Kauf lieber nicht zu lange überdenken. Unser Tipp: Wer sich die Versandkosten sparen möchte, benötigt entweder ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) oder muss seine Bestellung mit weiteren Artikeln auf einen Versandwert von 39 Euro oder mehr erhöhen.

Anzeige

Was da alles reingeht:

Narwey – passendes Handgepäck für Ryanair und Co.

Mit den Abmessungen von 40 x 19 x 25 Zentimetern entspricht die Tasche von Narwey perfekt der Größe des kleinen Handgepäckstücks von Ryanair (40 x 20 x 25 Zentimeter). Solche Gepäckstücke dürfen noch kostenfrei mitgenommen werden und müssen dann unter dem Vordersitz verstaut werden. Die oberen Staufächer sind für weiteres Handgepäck reserviert, doch dieses kostet immer einen Aufpreis.

Anzeige

Da Ryanair von allen Billigfliegern die härtesten Bestimmungen hat, ist die Tasche natürlich auch für alle anderen Airlines wie EasyJet oder auch Wizzair geeignet. Sie ist so gestaltet, dass sie keinen Platz verschenkt – optimal. Dank des Volumens von 20 Litern passen genügend Wechselsachen und weitere Kleinigkeiten in die Tasche. Auch ein iPad, Tablet, Notebook oder MacBook findet Platz. Kurzum: Wer in Zukunft keine Gepäckgebühren mehr zahlen möchte, benötigt unbedingt eine solche Tasche.

Gut zu wissen: Das Material ist robust und sogar wasserabweisend. Sicher sind zudem die doppelten Reißverschlüsse aus Metall und die verstärkten Riemen. Wer mehr Tragekomfort wünscht, sollte die Version mit Schulterriemen kaufen. Kostet etwas mehr, dürfte bei längeren Laufstrecken im Flughafen allerdings den Komfort merklich erhöhen.

Anzeige

Blick auf die Kundenzufriedenheit

Bleibt nur noch die Frage: Was taugt die Tasche, was sagen die bisherigen Käuferinnen und Käufer bei Amazon? Weit über 11.000 von ihnen haben eine Bewertung abgegeben. Im Schnitt gibt es für die Handgepäckstasche von Narwey positive 4,3 von 5 maximalen Sternen.

Narwey Handgepäckstasche – perfekt für Ryanair und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2024 10:41 Uhr

Narwey Handgepäckstasche mit Schultergurt – perfekt für Ryanair und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2024 08:55 Uhr

Ganze 62 Prozent sind wunschlos glücklich und vergeben die volle Punktzahl, 21 Prozent ziehen ein Pünktchen ab. In Summe sind demnach 83 Prozent und somit die überwältigende Mehrheit zufrieden mit dem Produkt. Wer billig fliegt, tut dies also am besten mit einem solch preisgünstigen Gepäck.