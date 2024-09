Keine Anmeldung nötig: Jetzt kostenlos Mahjong spielen

Mahjong bietet eine gute Mischung aus Strategie, Gedächtnistraining und Entspannung. Wir haben euch die besten kostenlosen Spiele herausgesucht.



Bei Mahjong handelt es sich um ein traditionelles chinesisches Spiel. Das Spiel besteht aus dem Entfernen passender Spielsteinpaare vom Spielfeld, wobei die Kunst darin liegt, die richtigen Steine zu wählen, um weitere Spielzüge zu ermöglichen. Mahjong fördert die Konzentration, schärft die Beobachtungsgabe und bietet gleichzeitig eine beruhigende Pause vom Alltag. Viele finden Freude an der Herausforderung, verschiedene Layouts zu lösen, und genießen die ästhetisch ansprechenden Spielsteine und ruhige Spielatmosphäre.

Zoo-Mahjong kostenlos spielen

In diesem Browsergame könnt zwischen drei unterschiedlichen, farbenfrohen Sets wählen. Entweder ihr entscheidet euch für die kleinen Tiere, wie etwa süße Katzen und Hunde oder ihr wählt die Naschereien und sucht nach Eisbecher oder Croissant-Pärchen. Oder ihr startet mit dem Früchte-Set, wo leckere Kirschen, Erdbeeren und Ananas auf euch warten. Ihr habt pro Spiel drei Tipps offen und ein paar Mal die Möglichkeit das Spielfeld komplett neu zu mischen.

Mahjong-Shanghai kostenlos spielen

Hier gibt es 144 Spielsteine mit chinesischen Schriftzeichen, Drachen, Bambus, Kirschblüten und anderen Motiven, die für Shanghai typisch sind. Findet gleiche Paare und räumt das Feld auf. Ein Tipp: Kämpft euch nicht von außen nach innen vor, sondern achtet darauf, dass zum Schluss einzelne Steine frei liegen und nicht ein Block übrig bleibt.

Holiday-Mahjong-Dimensions kostenlos spielen

Holiday-Mahjong-Dimensions ist ein Weihnachtsspecial, das auf Zeit gespielt wird. Es geht darum, dass ihr in 2 Minuten und 55 Sekunden so viele Steine vom Feld räumt wie möglich. Die Motive bestehen aus Christbaumschmuck, süßen Zuckerstangen und Lebkuchenmännern, sowie anderen Weihnachtsmotiven. Anders als bei Mahjong üblich ist, gibt es nur einen Block, ähnlich eines Würfels, auf der Spielfläche und ihr müsst an den Außenseiten Paare finden.

Küchen-Mahjong kostenlos spielen

Auf den ersten Blick sieht das Browsergame Küchen-Mahjong aus wie ein Memory-Spiel. Auch hier müsst ihr Paare finden, zum Beispiel zweimal den gleichen Küchentopf oder zweimal die goldene Suppenkelle. Dafür solltet ihr erst zwei Symbole finden, die direkt neben- oder übereinander sind. Wenn ein bisschen Freifläche entstanden ist, könnt ihr wie gewohnt alle Paare vereinen, die frei liegen.

Best-Classic-Mahjong-Connect kostenlos spielen

Beim Best-Classic-Mahjong-Connect könnt ihr euch durch 12 Level spielen. Hier geht ihr am besten so vor, dass ihr euch von Außen nach Innen kämpft. Das Spiel ist auf Zeit. Wenn ihr selbst keine Paare mehr findet, könnt ihr euch einen Tipp geben lassen, ob und wo noch Möglichkeiten offen sind. Es gibt pro Level sechs Tipps.

Tier-Mahjongg kostenlos spielen

Auch beim Tier-Mahjongg spielt ihr euch von Außen nach Innen und findet gleiche Paare. Die Motive sind aus der Tierwelt, ob nun Wassertiere wie der Rochen, Flugtiere wie die Taube, Exoten wie der Panda und der Elefant oder doch lieber die beliebtesten Haustiere der Welt – Katzen. Findet das gleiche Paar und achtet darauf, das Spielfeld so schnell wie möglich freizuräumen.

Mahjong 3D kostenlos spielen

Bei Mahjong 3D erwarten euch 40 Level und ein spannendes Spiel mit Zeitlimit. Euch werden Tipps zur Verfügung gestellt, falls ihr einmal nicht weiter wisst und selbst keine Paare mehr findet. Das Mahjong ist als Block aufgebaut. Jeder Stein sieht durch die 3D-Variante wie ein Würfel aus.

Dark-Mahjong-Connect kostenlos spielen

Das Besondere an Dark-Mahjong-Connect ist das Aussehen der Steine, denn sie heben sich durch das dunkle Design von beinahe allen anderen Mahjong-Spielen ab. Ihr habt 12 Level zur Verfügung. Das Prinzip ist ähnlich wie bei den meisten Spielen – ihr sammelt gleiche Paare und arbeitet euch von Außen nach Innen. Ihr spielt dabei auf Zeit und habt sechs Tipps frei, die euch weiterhelfen, wenn ihr keine Möglichkeiten mehr zur Pärchenbildung findet. Außerdem könnt ihr das Spielfeld einige Male neu durchmischen.

Zodiac-Mahjong kostenlos spielen

30 Level stehen euch bei Zodiac-Mahjong zur Verfügung. Ein Spiel auf Zeit, indem euch sowohl Tipps helfen, Paare zu finden, als auch die Möglichkeit euer Spielfeld neu mischen zu lassen. Die Motive sind aus unterschiedlichen Sternzeichensystemen, von den uns bekannten Sternzeichen wie Stier und Steinbock, bis zu den chinesischen Sternzeichen wie die Schlange.

Mahjong-Royal kostenlos spielen

Bei Mahjong-Royal kannst du dich durch 27 Level spielen. Für das erste Level hast du 5 Minuten und 45 Sekunden Zeit. Mit jedem weiteren Level wird das Zeitlimit weniger. Ihr habt die Möglichkeit, Spielzüge rückgängig zu machen, alle Kacheln neu zu mischen und Tipps einzuholen. Als Tipp könnt ihr wählen, dass euch ein Paar angezeigt wird oder dass ihr alle verfügbaren Paare angezeigt bekommt.

