Keine Lust auf YouTube-Werbung? Mit diesem Tipp bleibt der Ärger aus

Man will schnell ein Video auf YouTube angucken, doch zuvor hängt man ewig in der Werbeschleife. Wer das umgehen will, sich aber die Kosten für YouTube-Premium sparen will, sollte sich diesen Trick ansehen!

Werbung bei YouTube umgehen – gar nicht so einfach

Es kann wirklich nervig sein. Man will auf YouTube ein Video ansehen, welches einem geschickt wurde und vielleicht ganz kurz ist. Dennoch hängt man erstmal in der Werbeschleife fest, welche kein Ende zu nehmen scheint und manchmal länger als das eigentliche Video ist. Selbst Adblocker helfen hier nicht immer.

YouTube kostenlos und mit weniger Werbung

Momentan kann man diese Werbe-Spots mit einem ganz einfachen Trick umgehen. Als erstes müsst ihr die URL, also den Link des Videos, kopieren. Diesen fügt ihr dann in die Bing-Suchleiste ein. Damit sollte das Video nun direkt ohne nervige Werbung starten. Falls der Link nicht geöffnet wird, sucht in der Bing-Suchmaschine nach dem passenden Video.

Werbung mitten im Video kann bestehen bleiben

Über diesen Weg sollte zumindest die Werbung zu Videobeginn blockiert sein. Leider kann es vorkommen, dass trotz des Tricks Werbung bei längeren Inhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Videos wieder auftaucht. Diese Spots lassen sich über den Weg der Bing-Suchmaschine leider nicht konsequent ausblenden.

YouTube-Premium macht YouTube komplett werbefrei

Wer wirklich auf jegliche Werbung bei YouTube verzichten will, muss den Weg über die YouTube-Premium-Variante gehen. Diese garantiert einen werbefreien YouTube-Genuss und kostet derzeit 12,99 Euro im Monat. Familien können sparen, indem sie 23,99 Euro pro Monat zahlen. Dieser Tarif gilt dann für fünf Personen. Für Studenten kostet das Abo 7,49 Euro pro Monat.

Premium-Lite ist günstiger

Alternativ gibt es auch YouTube-Premium-Lite. Diese Variante kostet 5,99 Euro pro Monat, ist also halb so teuer wie die normale Premium-Variante. Im Gegensatz zu dieser bietet sie nicht die vollen Premium-Vorteile, wie die Möglichkeit, Videos herunterzuladen. Gleichzeitig ist die Variante auch nicht komplett werbefrei, nur die meisten Videos werden ohne Werbung gezeigt.

