„Kennerspiel des Jahres 2024“: Holt es euch mit 49 % Rabatt und rettet den Planeten

Werdet zu Helden und schützt den Planeten: Das „Kennerspiel des Jahres 2024“ ist momentan stark reduziert im Online-Handel erhältlich.

Spart beim Prime Day

Ihr spielt gerne anspruchsvollere Brettspiele? Dann ist „e-Mission“ genau das richtige für euch. In diesem Game müsst ihr gemeinsam die Erderwärmung stoppen, um den Planeten zu retten. Es wurde zum „Kennerspiel des Jahres 2024“ gekürt und hat einiges an Inhalt zu bieten. Momentan gibt es „e-Mission“ auf Amazon zum reduzierten Preis.

„e-Mission“: Gemeinsam die Welt retten

Der Klimawandel ist ein Thema von großer Bedeutung und seine Bekämpfung sehr komplex. Dieser verantwortungsvollen Aufgabe müsst ihr euch in „e-Mission“ annehmen. So schlüpft ihr in die Rolle der Global Player und versucht gemeinsam, die weltweiten Emissionen auf null zu reduzieren, um damit die Erderwärmung zu stoppen. Von den Machern wird das Spielprinzip wie folgt beschrieben:

„Daybreak (e-Mission) ist ein kooperatives Spiel über Klimaschutzmaßnahmen. Jeder Spieler kontrolliert eine Weltmacht und setzt Politiken und Technologien ein, um sowohl den Motor der globalen Erwärmung zu demontieren als auch widerstandsfähige Gesellschaften aufzubauen, die Menschen vor lebensbedrohlichen Krisen schützen.



Wenn die globale Temperatur zu hoch wird oder zu viele Menschen einer Weltmacht in einer Krise sind, verlieren alle. Aber wenn ihr zusammenarbeitet, um die globalen Emissionen auf netto null zu senken, gewinnt ihr alle!“



An welche Spieler sich „e-Mission“ richtet

„e-Mission“ gehört zwar zu den anspruchsvolleren Brettspielen, ist aber auch nicht zu komplex. In der Online-Community „BoardGameGeek“ wird der Schwierigkeitsgrad mit 2,91 von 5 Punkten bewertet. Das Spiel eignet sich für ein bis vier Spieler ab 10 Jahren. Die Spielzeit beträgt laut Entwickler 60 bis 120 Minuten. Der Titel „Kennerspiel des Jahres 2024“ wurde vom Verein „Spiel des Jahres“ verliehen.

