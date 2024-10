Kennzeichen der Bundeswehr: Deshalb sind sie mit einem Y gekennzeichnet

Am Kennzeichen lässt sich erkennen, wo in Deutschland ein Fahrzeug gemeldet ist. Bundeswehrfahrzeuge fahren mit einem Y herum. Aber warum eigentlich?

Warum haben Bundeswehrfahrzeuge ein Y?

Die Nummernschilder an Autos, Motorrädern und Lkws folgen in jedem Land einem anderen System. Die deutschen Kennzeichen deuten auf die Stadt oder den Landkreis hin, in dem das Fahrzeug angemeldet wurde. So steht B für Berlin und M für München. Bei Bundeswehrfahrzeugen ist das etwas anders, denn sie tragen immer ein Y – egal wo in Deutschland sie stationiert sind.

Anzeige

Der Grund für dafür ist sehr simpel. Bei der Gründung der Bundeswehr wurde beschlossen, dass alle Fahrzeuge, die zum Fuhrpark der Bundeswehr gehören, ein einheitliches Kennzeichen bekommen sollten. Viele sinnvolle Möglichkeiten, die noch nicht vergeben waren, gab es jedoch nicht. Deshalb fiel die Wahl auf das Y. Im Deutschen ist dies ein seltener Buchstabe – ein Grund, warum dieser Buchstabe noch frei war.

Diese Nummernschilder bleiben definitiv im Gedächtnis.

Anzeige

Weitere Besonderheiten des Y-Kennzeichens

Anders als die zivilen Nummernschilder sind die Kennzeichen der Bundeswehr nicht reflektierend. Außerdem zeigen sich die Zahlen und Buchstaben in einer anderen Schriftart.

Anzeige

Links ist die deutsche Flagge zu sehen. Hinter dem Y folgen ein Bindestrich und anschließend meist sechs Ziffern. Diese werden dem jeweiligen Fahrzeug durch das Fahrzeugregistrierungssystem der Bundeswehr-Zulassungsstelle in Mönchengladbach-Rheindahlen zugeteilt. Die Zahlenfolge lässt keine Rückschlüsse auf einen Bundeswehrstandort, Truppenteil oder eine bestimmte Fahrzeugart zu.

Etwas kürzer sind die Zahlenfolgen für Bundeswehr-Fahrzeuge, die in den USA erworben wurden. Sie bekommen eine dreistellige Nummer.

Ausnahmen gelten für Inspekteure von Heer, Marine und Luftwaffe. Diese haben hinter dem Y nur eine einzige Nummer. Das Kennzeichen des Generalinspekteurs der Bundeswehr lautet „Y-1“.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.