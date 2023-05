Die „Kings League“ wurde im Jahr 2022 vom ehemaligen spanischen Fußball-Nationalspieler Gerard Piqué sowie anderen Fußball-Promis und Streamern ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine Liga, bei der eine überarbeitete Version des bekannten Fußballspiels gespielt wird. Der 1. Spieltag der neuen Saison steht an. Wo kann man die Übertragungen der Kings League sehen und worin unterscheiden sich die „Kings League“-Regeln vom normalen Fußball?

Anders als bei den klassischen Fußballwettbewerben müsst ihr für die Kings-League-Übertragungen nicht erst zig verschiedene Streaming-Abonnements abschließen. Stattdessen gibt es die Spiele kostenlos im Live-Stream über den offiziellen Twitch-Kanal. Bei YouTube könnt ihr ebenfalls zu vielen Kings-League-Videos einschalten. Der 1. Spieltag der neuen Spielzeit startet am Sonntag, den 7. Mai um 16:00 Uhr.

Kings League: Teams im Überblick

Die Kings League setzt sich aus 12 Teams aus Spanien zusammen, die an 11 Spieltagen gegeneinander antreten. Alle Spiele einer Spielrunde werden nacheinander auf dem gleichen Spielfeld ausgetragen. Unterstützt werden die Mannschaften von vielen bekannten Gesichtern aus der Fußballwelt. Der Präsident des 1K FC ist etwa der ehemalige Top-Torhüter Iker Casillas, Kunisports wird von Kun Agüero angeführt. Hinter den Saiyans FC, deren Name sich von der Dragonball-Serie ableitet, steckt hingegen der Streamer „The Grefg“, der bei YouTube fast 18 Millionen Abonnenten hat. Berühmt wurde er vor allem durch Fortnite-Videos. Das sind die Teams in der Kings League:

1K FC

Aniquialiadores FC

El Barrio

Jijantes FC

Kunisports

Los Troncos FC

PIO FC

Porcinos FC

Rayo de Barcelona

Saiyans FC

Ultimate M´stoloes

xBuyer Team

Amtierender Meister ist das Team „El Barrio“, das sich im Finale mit 3:0 gegen die Aniquiladores FC durchsetzen konnte. Das Finale könnt ihr in voller Länge bei YouTube ansehen:

Im YouTube-Kanal der Kings League findet ihr zudem viele weitere Highlight-Videos und ganze frühere Übertragungen ganzer Spiele.

Die Mannschaften bestehen aus jeweils 10 Spielern, die ähnlich wie beim US-Sport per „Draft“ die Teams wechseln können. Zwei weitere Plätze im Team sind für Gastspieler reserviert, die immer wieder bei den Kings-League-Spielen vorbeischauen. Zuletzt waren etwa Ronaldinho, Javier Saviola, Joan Capdevial und „Chicharito“ Javier Hernandez in der neuen Sport-Liga zu sehen. Für aufsehen sorgte in der vergangenen Spielzeit der Akteur „Enigma“, der maskiert aufs Spielfeld geht. Es soll sich dabei um einen bekannten Profi aus Spaniens erster Fußball-Liga handeln, man weiß aber nicht, wer er ist.

Das sind die Regeln – kommt die Kings League nach Deutschland?

Die besten acht Teams einer Spielrunde gehen in die Playoffs. Die Spiele setzen sich aus 2 Hälfte zu je 20 Minuten zusammen und sind somit insgesamt 40 Minuten lang. Gespielt wird Sieben gegen Sieben. Das Spielfeld ist dabei deutlich kleiner als beim echten Fußball. Normalerweise gibt es bei den Spielen keine Zuschauer vor Ort. Die Finalspiele wurden aber im „Camp Nou“, dem Stadion von FC Barcelona ausgetragen. Mit über 92.000 anwesenden Fans war das Event ausverkauft. Für 2024 ist eine Ausweitung der Liga auf die ganze Welt geplant. Zudem soll es eine „Queens League“ für Frauen geben. Ob es eine Kings League in Deutschland geben wird, ist noch nicht bekannt.

Vor jedem Spiel können die Team-Trainer ähnlich wie bei „Mario Kart“-Spielen einen Boost erhalten. Dieser wird aus einem Umschlag zufällig ausgewählt und kann pro Spiel einmal eingesetzt werden. Diese Sonderaktionen sehen so aus:

2 Minuten lang werden eigene Tore doppelt gezählt

gezählt Es gibt einen „ Shootout “, also ein 1-zu-1-Duell zwischen einem Stürmer und dem Torhüter

“, also ein 1-zu-1-Duell zwischen einem Stürmer und dem Torhüter Ein Gegenspieler muss 2 Minuten lang das Spiel verlassen

Es gibt sofort einen Elfmeter

Eine Aktion des Gegners kann gestohlen werden

werden Joker-Karte

Der Video-Schiedsrichter ist ebenfalls etabliert. Anders als beim Bundesliga-Fußball kann der Video-Schiedsrichter von jedem Team einmal pro Spiel dazu angehalten werden, eine Situation anzuschauen. Ist der Check berechtigt, behält man sein Recht für eine weitere Situation im gleichen Spiel. Einen klassischen Anstoß gibt es nicht, stattdessen laufen zwei Spieler beim Anpfiff auf den Ball an der Mittellinie aufeinander zu. Ein Unentschieden gibt es ebenfalls nicht, stattdessen werden Spiele bei einem Gleichstand per Shootout entschieden.

Start der neuen Saison im Mai

In der Fußballwelt ist die „Kings League“ noch eher unbekannt. In den sozialen Medien überholt man traditionelle Vereine und Ligen aber längst. Der TikTok-Kanal der Liga hat etwa mit rund 400 Millionen Views weitaus mehr Aufrufe als die Kanäle der englischen Premier League oder Europa League. Auch der Champions League ist man hinsichtlich der Aufrufzahlen dicht auf den Fersen (Quelle: OMR). Ab dem 7. Mai könnt ihr bei Twitch zum 1. Spieltag in der Kings League einschalten. Los geht es mit dem ersten Spiel um 16 Uhr. Der 1. Spieltag im Überblick:

16:00 Uhr: Los Troncos FC vs. Rayo de Barcelona

17:00 Uhr: 1K FC vs. Jijantes FC

18:00 Uhr: Aniquiladores FC vs. El Barrio

19:00 Uhr: Sayians FC vs. Ultimate Móstoles

20:00 Uhr: Porcinos FC vs. xBuyer Team

21:00 Uhr: PIO FC vs. Kunisports

