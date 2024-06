🍒Kirsche Emoji: Was bedeutet es im Chat?

Auf dem Smartphone können unzählige Symbole verschickt werden. Viele dieser Emojis erklären sich von selbst. Manchmal weiß man jedoch nicht, was gemeint ist, wenn man ein bestimmtes Zeichen im Chat bekommt. So könnt ihr euch zum Beispiel fragen, was das Kirsche-Emoji🍒bedeuten könnte.

Grundsätzlich hängt die Bedeutung eines Emojis vom Absender ab. Jeder kann die Zeichen auf seine eigene Art interpretieren. Bei vielen Zeichen haben sich aber bestimmte Bedeutungen festgesetzt, sodass diese Formen immer wieder vorkommen. Auch das Kirsche-Symbol wird oft mit einer versteckten Botschaft im Chat verschickt. Falls ihr das Symbol selbst jemandem verschicken wollt, kopiert es von hier: 🍒.

🍒Was meint man mit dem Kirschen-Symbol im Chat oder bei TikTok, Snapchat & Co.?

Vor allem im Flirt- und Dating-Bereich taucht das Kirsche-Emoji immer wieder auf. Dabei ist vor allem eine „Übersetzung“ vorherrschend:

Die Kirschen werden als Symbol für die weiblichen Brüste verwendet.

verwendet. Damit versucht entweder, das Offensichtliche nicht ganz so plakativ auszudrücken.

auszudrücken. Mit dem Symbol für die eigentlich harmlose Frucht versucht man zudem, Wortfilter bei verschiedenen Apps wie TikTok zu umgehen. Möglicherweise kann der Algorithmus Beiträge mit unpassenden Wörtern herabstufen oder ganz sperren. Mit der Umschreibung per Emoji will man seinen Beitrag „schützen“.

Teilweise wird das Kirschen-Emoji auch verwendet, um auszudrücken, dass man mit jemand anderen zusammengehört. Im Emoticon sind schließlich zwei Früchte abgebildet, die im oberen Bereich zusammengehalten werden.

Das kann es auch bedeuten

Natürlich muss hinter dem Emoji nicht immer eine schlüpfrige Anspielung stecken. Manchmal wird das Symbol auch einfach für die Frucht an sich verwendet, weil man zum Beispiel im Chat mitteilt, dass man gerade Kirschen gepflückt oder gegessen hat. Je nach Gespräch und Absender wird mit der Kirsche auch etwas Besonderes und Begehrtes gemeint. Dann bedeutet die Kirsche so viel wie „Sahnehäubchen“, das „i-Tüpfelchen“ oder eben die „Kirsche auf der Torte“.

Es gibt noch weitere Emojis mit anzüglichen Bedeutungen:

