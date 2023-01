Geduld ist nicht nur eine Tugend, sie schont auch euren Geldbeutel – das beweist aktuell Need for Speed Unbound. EAs neues Rennspiel startete erst vor gut einem Monat, doch schon jetzt wird der Racer bei diversen Händlern deutlich günstiger angeboten.

Need for Speed Unbound schon jetzt für 39,99 Euro zu haben

Stolze 70 Euro auf dem PC und sogar 80 Euro auf PS5 und Xbox Series X|S rief Publisher EA zum Startschuss von Need for Speed Unbound noch für sein neues Rennspiel auf. Wer zur Palace-Edition griff, durfte sogar noch mal 10 Euro mehr löhnen.

Damals hatte wahrscheinlich noch keiner gedacht, dass der Preis von NfS Unbound so schnell in den Keller gehen würde. Doch aktuell können potenzielle Käufer sich für gerade einmal 39,99 Euro die PC-Version des Street-Racers über Amazon nach Hause liefern lassen (bei Amazon anschauen).

Das freut Fans, die noch etwas mit dem Kauf gewartet haben, Spieler der ersten Stunde dürfte dieser Schritt jedoch sauer aufstoßen. Denn sie bezahlten vor wenigen Wochen noch über 40 Prozent mehr.

Doch nicht nur die PC-Version gibt es aktuell deutlich günstiger zu kaufen. Auch Xbox-Spieler können gerade massig Geld beim Kauf von Need for Speed Unbound bei Amazon sparen. Denn die Konsolenversion gibt es für 47,99 Euro statt 79,99 Euro zu kaufen (bei Amazon anschauen). Das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent.

Und wie sieht es mit der PS5-Version aus? Die ist bei Otto stark vergünstigt zu haben. Hier werden ebenfalls 47,99 Euro aufgerufen, es kommen jedoch noch 2,95 Euro Versandkosten für die Lieferung hinzu (bei Otto anschauen). Unterm Strich jedoch immer noch knapp 30 Euro günstiger als vor 4 Wochen.

Den Anime-Stil von NfS Unbound finden einige Fans gewöhnungsbedürftig. Was meint ihr dazu? Im Trailer gibt es entsprechende Spielszenen zu sehen:

Preisverfall von Need for Speed Unbound im Überblick

Preisverlauf der PC-Version von Need for Speed Unbound im Überblick. (Bildquelle: Idealo)

Ein kurzer Blick auf den Preisverlauf von Need for Speed Unbound zeigt: Der Racing-Hit ist schon seit etwa zwei Wochen zu diesem Preis verfügbar. Ein zügiger Preisverfall von Videospielen ist zwar für Gamer nichts Neues mehr – die Tatsache, dass der Verkaufspreis von Need for Speed Unbound jedoch so schlagartig in den Keller gerutscht ist, spricht Bände.

Die Vermutung liegt nahe, dass das Spiel sich in den ersten Wochen nicht so gut verkauft hat, wie EA und die Händler erwarteten und diese deswegen dazu übergegangen sind, den Verkaufspreis von Need for Speed Unbound rapide zu reduzieren. Wie lange diese plattformübergreifende Rabattaktion noch läuft, bleibt abzuwarten.