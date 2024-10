Kleine Preise bei der Deutschen Bahn: Mit diesem Trick fahrt ihr günstiger

Wenn ihr plant, entspannt mit der Bahn zu fahren und gleichzeitig noch etwas Geld sparen wollt, hilft euch der folgende Trick bei der Buchung sicher weiter!

Bahnfahren muss nicht teuer sein

Für viele, die gerne mit der Bahn fahren wollen, gelten die Ticketpreise der Deutschen Bahn als überteuert. Die Flexpreise sind nicht gerade günstig. Wenn ihr dann noch als Familie oder mit Freunden unterwegs seid, kann die Bahnfahrt ordentlich ins Geld gehen. Das muss nicht sein, mit verschiedenen Tricks könnt ihr ordentlich Geld sparen. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr euch kleine Preise bei den Bahntickets sichert.

Geteilte Strecke für günstigeren Preis

Die Deutsche Bahn zeigt in ihrem Buchungsportal standardgemäß die schnellste Verbindung an, wenn ihr einen Fernverkehrszug buchen wollt. So kommt ihr zügig an euer Ziel. Sollte euch die Verbindung allerdings zu teuer sein, könnt ihr im DB-Navigator nachschauen, an welchen Bahnhöfen euer Zug hält. Davon könnt ihr einen wählen und als Zwischenstopp angeben. So unterteilt ihr eine ICE-Fahrt in zwei auf, die vielleicht insgesamt langsamer, dafür aber umso günstiger sind.

Die Wartezeit könnt ihr auswählen. Oftmals werden so günstigere Tickets angeboten, allerdings mit einer entsprechend längeren Reisedauer. Diesen Trick könnt ihr sogar noch ausbauen, in dem ihr auswählt, welche Zugarten ihr auf den einzelnen Teilstücken nutzen wollt. IC-Züge sind häufig günstiger als die ICE, aber nicht auf allen Strecken wirklich langsamer. Ein paar Minuten langsamere Fahrt können hier wirklich ordentlich Geld sparen.

Schnellste Verbindung ausschalten

Wem das zu viel Aufwand ist, kann im DB-Navigator auch ganz einfach die Option „Schnellste Verbindung“ ausschalten. Damit werden automatisch zusätzlich langsamere Verbindungen angezeigt, die oftmals deutlich günstiger sind. Wer nun die Befürchtung hat, dass er damit keine ICE mehr angezeigt bekommt, kann beruhigt sein. Auf den Fernverkehrsstrecken gibt es häufig schnellere und langsamere ICE-Verbindungen, mit mehr Halten, zusätzlichen Umstiegen oder geringfügig anderem Streckenverlauf. Damit ist es möglich, viel Geld zu sparen.

