Ein Klimagerät sollte man sich anschaffen, bevor die Sommerhitze Nachfrage und Preise steigen lässt. GIGA nennt Testsieger und erläutert, was man beim Kauf beachten sollte.

Eine kleine Klimaanlage kann man sich leicht „nachrüsten“: Ein Monoblockgerät (sprich: ein mobiles Klimagerät) stellt man sich einfach ins Zimmer und hängt einen Schlauch aus dem Fenster. Deutlich mehr beachten muss man bei der Festinstallation eines Splitgerätes, bei dem ein Modul im Innenraum, eines außen installiert wird. Für beide Gerätetypen nennen wir einen Testsieger der Stiftung Warentest und empfehlen noch einen Preis-Leistungs-Tipp. So kann man selbst an heißen Tagen gut die Zeit zu Hause verbringen – ob das nun für Freizeit oder Homeoffice sein wird.

Die besten Klimaanlagen 2020: Alle Testsieger im Überblick

Platzierung Produkt Preis Angebot Stiftung-Warentest-Sieger Monoblockgerät De’Longhi PAC EX100 Silent ca. 900 Euro bei Cyberport Stiftung-Warentest-Sieger Splitgerät Panasonic CS-Z25TKEW + CU-Z25TKE ca. 1062 Euro bei Idealo Preis-Leistungs-Tipp Comfee Eco friendly ca. 510 Euro bei Cyberport

Testsieger Monoblockgerät bei Stiftung Warentest: De’Longhi PAC EX100 Silent

Wer eine mobile Klimaanlage an einzelnen Tagen im Jahr aufstellen möchte, bekommt mit dem De’Longhi PAC EX100 Silent ein Top-Gerät. Der Hersteller achtet auf Umweltschutz: Einerseits ist das Klimagerät in der Energieeffizienzklasse A++ eingeordnet. Andererseits verwendet das Unternehmen bei diesem Modell zur Kühlung bereits Propan statt klimaschädlichen Kältemitteln. Das hat auch einen direkten Vorteil für den Kunden: Er kann Kühlmittel nachkaufen. Dagegen wird R 410A anderer Modelle in ein paar Jahren schwer zu bekommen sein.

Bei der Stiftung Warentest (Heft 7/2018) erreichte das PAC EX100 Silent die Note 2,8 und ist damit der Testsieger unter den Monoblockgeräten. Im Vergleich zu den Konkurrenten punktete es im Kühlkomfort. Obwohl es den Namenszusatz „Silent“ trägt, mussten die Tester jedoch die Geräuschentwicklung bemängeln – wie übrigens bei allen mobilen Kühlgeräten. Die Klimaanlage von De’Longhi kann laut Hersteller Räume bis maximal 110 Kubikmeter abkühlen. Die Entfeuchtungsleistung beträgt 32 Liter pro Tag.

DeLonghi PAC EX100 Silent

Vorteile

Einfache nachträgliche Aufstellung

Propan als Kühlmittel

Nachteile

Laut

Stromverbrauch

Testsieger Splitgerät bei Stiftung Warentest: Panasonic CS-Z25TKEW + CU-Z25TKE

Splitgeräte sind die professionellere Wahl. Oft liegt der Energieverbrauch deutlich niedriger als bei den Monoblockgeräten, folglich sind auch die Betriebskosten niedriger. Dafür können sie mit ihren zwei Modulen nicht so eben aufgestellt werden. Die Installation erfolgt durch Fachbetriebe.

Das Panasonic-Innengerät CS-Z25TKEW mit dem Außengerät CU-Z25TKE erreichte im Test 07/2018 der Stiftung Warentest nicht nur den ersten Platz. Es ist zugleich das Gerät mit den niedrigsten Stromkosten. Die Abkühlzeit ist besonders im Vergleich zu den Monoblöcken schnell, die Geräuschentwicklung im Innenraum moderat. Das Innenmodul ist für Räume bis 25 Quadratmeter gedacht. Es gibt jedoch unterschiedliche Sets, auch zum Kühlen von zwei Räumen. Allerdings: Mit Diflourmethan wird das Panasonic-Gerät mit einem klimaschädigenden Kühlmittel betrieben.

Vorteile

Günstige Betriebskosten

Kühlt schnell

Nachteile

Installation notwendig

Teuer

Klimaschädliches Kühlmittel

Preis-Leistungs-Tipp: Comfee Eco friendly

Als Preistipp ist uns der Comfee Eco friendly aufgefallen, ein Monoblockgerät. Es ist deutlich günstiger als der Testsieger von De’Longhi aus der selben Kategorie. Die höheren Stromkosten gleichen das selbst in 10 Jahren Nutzungszeit nicht aus. Dabei ist die Kühlleistung ähnlich gut, nur die Temperaturverteilung im Raum gelingt dem Comfee-Modell nicht so gleichmäßig wie dem Testsieger.

Comfee Eco Friendly Pro

Vorteile

Einfache nachträgliche Aufstellung

Propan als Kühlmittel

Nachteile

Laut

Hoher Stromverbrauch

Klimaanlagen: So wurde getestet

Die Stiftung Warentest setzte im Test 07/2018 die Gesamtnote aus mehreren Teilnoten zusammen. Wichtigstes Kriterium (30 Prozent) war das Kühlen, hierbei legten die Tester das Augenmerk sowohl auf die Kühlleistung, als auch Energieeffizienz. Der Kühlkomfort (20 Prozent) berücksichtigte die Abkühlzeit sowie die Luftströmung und Temperaturverteilung im Raum. Als weitere Kriterien gingen Umwelteigenschaften (15 Prozent), Heizverhalten (10 Prozent), Handhabung (20 Prozent) und Sicherheit und Verarbeitung (5 Prozent) in die Bewertung ein.

Klimaanlage für zu Hause kaufen: Das sollte man wissen

Bei Klimaanlagen gilt es mehr zu beachten als beim Kauf einer Waschmaschine. Vor der Entscheidung für einen Modelltyp sollte man ein paar Dinge wissen:

Splitgerät: Das sollte man vor dem Kauf wissen

Ein Splitgerät besteht aus zwei Teilen: einem Innen- und einem Außenmodul. Über ein Kühlmittel sind die beiden Module miteinander verbunden. Hersteller Panasonic empfiehlt in der Bedienungsanleitung des oben vorgestellten Modells, nicht nur bei der Installation auf Fachbetriebe oder den Kundendienst zurückzugreifen. Auch Reparatur, Montierung oder Ausbau soll man sich an die Experten wenden.

Wer Haus oder Wohnung gemietet hat, wird ohne Einverständnis des Vermieters den Einbau im Normalfall gar nicht vornehmen dürfen. Ein Blick in den Mietvertrag verrät mehr. Übrigens: Unmittelbare Nachbarn könnten über die Klimaanlage nicht sehr erfreut sein. Denn nicht nur das Innenmodul erzeugt Geräusche, sondern auch das Außenmodul.

Monoblockgerät: Das sollte man vor dem Kauf wissen

Gegenüber dem Splitgerät ist das Aufstellen eines Monoblockgerätes unkompliziert und selbst durchführbar. Wissen sollte man allerdings: Vom mobilen Klimagerät läuft ein Schlauch ins Freie, die Aufstellung muss deshalb in Fensternähe geschehen.

Ziemlich unsinnig ist es natürlich, wenn man die Klimaanlage anschaltet und wegen des Schlauches das Fenster offen hält – wodurch wieder heiße Luft ins Zimmer gelangt. Manche Geräten liegen Abdeckungen bei, die den verursachten Spalt bei einem Schiebefenster abdecken. Bei Amazon gibt es auch für normale Fenster mehr oder weniger provisorische Lösungen, die die warme Luft weitgehend draußen halten.

HOOMEE Fensterabdichtung für Mobile Klimageräte

In seinem Eigenheim könnte man natürlich anstelle der Fensterlösung ein Loch für den Luftschlauch bohren. Davon ist aber abzuraten, weil hier für die Winterkälte nicht mehr ausreichend isoliert ist.

Beim Kauf des Gerätes sollte man darauf achten, ob es sich wirklich um ein Klimagerät mit Kühlmittel handelt oder lediglich um einen Luftbefeuchter. Letzterer lässt sich noch einfacher aufstellen (er benötigt keinen Schlauch nach draußen), die Kühlleistung mit Gefrierakkus ist aber sehr begrenzt.

Klimaanlage kaufen: Zimmergröße berücksichtigen

Wer sich eine Klimaanlage kaufen möchte, sollte aber nicht nur auf den Typ und die Testergebnisse achten. Um das passende Modell zu wählen, sollte man die Zimmergröße mit der vom Hersteller empfohlene Raumgröße abgleichen. Wichtig: Die Angaben werden manchmal in Kubikmeter, nicht Quadratmeter getroffen. Man multipliziert zur Länge und Breite also noch die Höhe des Zimmers (oft an die 2,50 Meter, Altbauten sind höher).

Klimaanlage kaufen: Umweltschutz und Kosten

Erzeugt man sich seinen Strom nicht über eine Photovoltaikanlage, ist ein großer Stromverbrauch für Umwelt und Geldbeutel nachteilhaft. Die Unterschiede sind enorm: Die Stiftung Warentest hat errechnet, dass sich die Stromkosten über einen Zeitraum von 10 Jahren von 380 Euro bis über 800 Euro belaufen können. Viele Splitgeräte sind effizienter als viele Monoblockgeräte.

Wer der Umwelt etwas gutes tun möchte, achte zudem auf ein Kühlmittel wie Propan. Diflourmethan plus Pentaflourethan ist wesentlich klimaschädlicher. Für die Umwelt am besten ist es letztendlich, überhaupt keine Klimaanlage einzusetzen.

Alternativen zum Klimagerät

Mit ein paar Tricks kann man es auch ohne Klimaanlage halbwegs kühl halten: Einerseits sollte man früh morgens gut lüften und während der Mittags- und Nachmittagshitze die Fenster geschlossen halten. Andererseits bewirken geschlossene Jalousien (vor allem draußen vor dem Fenster), dass das Zimmer nicht noch durch hereinscheinende Sonne aufgewärmt wird.

Ein Gefühl von Kühle – wenngleich nicht wirklich kältere Luft – bekommt man mit einem Ventilator. Während Deckenventilatoren fest montiert werden, lassen sich Tisch- oder Standventilatoren an heißen Tagen schnell aufstellen und über den Winter wieder in den Keller räumen. Ein Luftbefeuchter (oft mit einem integrierten Ventilator) kann ebenfalls für ein angenehmeres Raumklima an heißen Tagen sorgen.