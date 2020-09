Bildquelle: Samsung

Gerade erst hat Samsung das neue Galaxy S20 Fan Edition vorgestellt und schon jetzt ist ein richtig guter Tarif-Deal mit dem Top-Smartphone aufgetaucht. Bei Klarmobil bekommt ihr das Galaxy S20 FE mit Allnet- und SMS-Flat sowie 10 GB LTE im Vodafone-Netz zum Kampfpreis.

Galaxy S20 FE mit Allnet-/SMS-Flat & 10 GB LTE im Vodafone-Netz zum Top-Preis

Mit dem Galaxy S20 FE hat Samsung eine leicht modifizierte Variante seines Flaggschiffs von 2020 vorgestellt. Die Fan Edition ist mit einem 6,5 Zoll Full-HD-Display ausgestattet. Durch den etwas breiteren Rahmen ist es größer als das normale Galaxy S20, aber kleiner als das Galaxy S20 Plus. Dadurch hat auch ein größerer Akku Platz, was tatsächlich viele Fans freuen dürfte. Das Galaxy S20 FE erscheint offiziell am 2. Oktober und wird 633 Euro kosten. Vorbesteller erhalten den Galaxy Fit2 Fitnesstracker oder ein Xbox-Gaming-Paket gratis dazu.

Wer nicht bereit ist, so viel Geld auf einmal für ein Smartphone auszugeben, der kann sich das Galaxy S20 FE mit Allnet-/SMS-Flat und 10 GB LTE im Vodafone-Netz jetzt zu günstigen Konditionen bei Klarmobil sichern. Nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit habt ihr das Smartphone quasi in Raten abbezahlt und den Tarif gibt's kostenlos obendrauf. So haben wir gerechnet:

Tarif für 24,99 Euro monatlich, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit = 599,76 Euro

Samsung Galaxy S20 FE für einmalig 39,99 Euro Gerätezuzahlung

Anschlussgebühr von 19,99 Euro

= 659,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit

Laut idealo-Preisvergleich kostet das Samsung Galaxy S20 FE aktuell 633 Euro und die Galaxy Fit2 mindestens 48 Euro. Das Xbox Gaming-Paket (3 Monate Xbox Game Pass Ultimate + Gamepad) hat sogar einen Wert von ca. 95 Euro. Der Tarif mit 10 GB LTE im Vodafone-Netz ist damit nicht nur effektiv kostenlos, ihr macht jeweils sogar noch einen kleinen Gewinn. Solche Angebote sind sehr selten und in der Regel schnell ausverkauft. Bei Interesse solltet ihr nicht allzu lange zögern.

Denkt allerdings unbedingt daran, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf 34,99 Euro im Monat.

Mehr zum Samsung Galaxy S20 FE erfahrt ihr hier oder im Video:

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Klarmobil

Netz: Vodafone

10 GB LTE (50 MBit/s)

(50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Samsung Galaxy S20 FE mit Klarmobil-Tarif: Für wen lohnt sich das Angebot?

Der Deal ist perfekt für alle, die es auf das neue Samsung-Smartphone abgesehen haben und einen passenden Tarif dazu benötigen. 10 GB LTE-Datenvolumen im Monat sollten für die meisten von euch ausreichend sein. Eine Allnet- und SMS-Flat ist ebenfalls mit an Bord, ihr seid also rundum versorgt. Hervorzuheben bei dem Angebot ist außerdem, dass ihr im sehr gut ausgebauten Vodafone-Netz surft und telefoniert. Wer schnell ist, kann sich zum Galaxy S20 FE noch eine Vorbesteller-Prämie sichern – top!