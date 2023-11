Kochen wie die Piraten: Das One-Piece-Kochbuch verrät dir die Geheimnisse der Meeresküche

One Piece geht auch kulinarisch! Das offizielle Kochbuch „Sanjis leckere Piratenrezepte“ kann euch zu Gerichten der Strohhutpiraten inspirieren.

Wenn ihr Fans von One Piece seid, werdet ihr sicherlich die vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten von Sanji, dem Piratenkoch, schätzen. Egal, ob ihr ein süßes Frühstück bevorzugt, eine herzhafte Piratenmahlzeit sucht oder ein erfrischendes Dessert für die warmen Tage auf hoher See genießen möchtet – Sanji kocht meisterhaft für die Piratenbande. Wenn ihr Lust habt, einige von Sanjis Rezepten selbst auszuprobieren, könnt ihr euch jetzt das offizielle Kochbuch „Sanjis leckere Piratenrezepte“ nach Hause holen.

One Piece Kochbuch - Sanjis leckere Piratenrezepte Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 28.11.2023 21:02 Uhr

Die Realverfilmung von One Piece steht euch seit Ende August auf Netflix zur Verfügung. Was euch in der zweiten Staffel erwartet, verraten euch unsere Kollegen von Kino.de in diesem Video:

Das erwartet uns in „One Piece“ Staffel 2 Abonniere uns

auf YouTube

Das Must-Have für Fans: One-Piece-Kochbuch

In diesem Kochbuch findet ihr nicht nur verlockende Rezepte, die euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, sondern auch eine Fülle von Illustrationen, die von niemand anderem als dem Schöpfer der Serie, Eiichiro Oda, speziell für dieses Buch angefertigt wurden. Es ist schwer zu widerstehen, wenn sogar die Strohhüte von Sanjis Kochkünste so überzeugt sind. Ihr könnt den talentierten Koch auch im neuesten Film One Piece – Red erleben, der euch seit kurzer Zeit auf Crunchyroll zur Verfügung steht.

Das könnt ihr vom One-Piece-Kochbuch erwarten

Der Umfang der Rezeptsammlung ist wirklich beeindruckend: Im Kochbuch findet ihr die Chance, mehr als 40 Rezepte aus der Welt von One Piece auszuprobieren. Das Cover wird euch sofort begeistern, denn es zeigt Sanji höchstpersönlich, wie er ein köstliches Gericht serviert. Mit diesem Buch seid ihr bestens gerüstet für eure nächste Anime-Watchparty! Und wenn ihr dann noch einige ganz besondere Gerichte in den One-Piece-Müslischalen zaubert, kann gar nichts mehr schiefgehen.

