In-Ear oder Over-Ear? Offen oder geschlossen? Neckband oder True Wireless? Studio oder DJ? GIGA-Audioexperte Stefan zeigt dir, wie du den richtigen Kopfhörer für deine Anforderungen findest und nennt seine Lieblingskopfhörer 2021.

Aufstieg der Kopfhörer: abtauchen und angeben

Lasst uns über Kopfhörer sprechen! Der IT-Branchenverband Bitkom hat dazu interessante Zahlen: 71 Prozent aller Deutschen (ab 16 Jahren) besitzen aktuell einen oder mehrere Kopfhörer, diese werden von 38 Prozent der Besitzer täglich genutzt (2019, Studie als PDF). Die Absatzzahlen steigen seit Jahren an und wer seinem lokalen MediaMarkt einen Besuch abstattet, wird feststellen, dass Kopfhörern mittlerweile deutlich mehr Platz auf der Verkaufsfläche eingeräumt wird, als das vor der Smartphone-Ära der Fall war.

Zu den großen Namen aus der Vergangenheit (Sennheiser, AKG, Beyerdynamic, Sony etc.) haben sich neue Marken dazugesellt (Beats, Apple, Samsung etc.), wodurch die Auswahl noch größer wurde – für uns Verbraucher ist es gar nicht mehr so einfach, den Überblick zu behalten und eine richtige Kaufentscheidung zu treffen. Was steckt hinter dem Hype? Nun, der Zweck von Kopfhörern ist längst nicht einfach nur „Musikhören“ – sie dienen laut der Bitkom-Untersuchung heutzutage auch dazu, die „Umwelt auszublenden“ oder als „modisches Accessoire“ und sind sogar ein „Statussymbol“. Fazit: Aus einem ehemaligen Audio-Nischenprodukt wurde ein begehrtes und smartes Lifestyle-Objekt, das auch gerne mal etwas mehr kosten darf. Es kann also nicht schaden, sich ein wenig mit Kopfhörern auszukennen.

Kopfhörer-Unterscheidungsmerkmale: Das bedeuten die Bezeichnungen der Hersteller

Mit oder ohne Kabel: Kabelgebundene Kopfhörer benötigen keinen Akku, sie werden über eine Klinkenbuchse (meist 3,5 mm) am Abspielgerät verbunden (z. B. JBL Tune500). Anders kabellose Kopfhörer , sie arbeiten mit Bluetooth oder per Funk (2,4-GHz) und brauchen einen integrierten Akku. Bis auf das „nervige" Kabel (Stolperfalle, Verschleißteil) sind kabelgebundene Kopfhörer technisch überlegen (keine Latenz, keine Komprimierung, keine Verbindungsabbrüche) und vor allem für den Heimgebrauch und im Studio zu empfehlen. Unterwegs sind hingegen Modelle mit Bluetooth deutlich komfortabler.

Wie „wireless" darf's denn bitte sein? Wenn die beiden Gehäuse eines In-Ear-Kopfhörers mit einem Kabel verbunden sind (aber Signale per Bluetooth empfangen), spricht man von einem Neckband -Modell (z.B. Beats Flex, siehe auch GIGA-Test). Sind absolut keine Kabel vorhanden, dann handelt es sich um einen True-Wireless-Kopfhörer (z.B. Samsung Galaxy Buds Live, siehe auch GIGA-Test).

Bügelkopfhörer: Dürfen gerne auch beim Bügeln getragen werden, heißen aber nicht deshalb so. Der eigentliche Grund ist das Verbindungsstück zwischen den beiden Gehäusen (Hörkapseln), das wie ein Haarreif auf dem Kopf des Nutzers sitzt. Der Bügel hält die beiden Gehäuse an ihrem Platz und sorgt für den nötigen Anpressdruck. In den allermeisten Fällen ist die Länge verstellbar, sodass der Kopfhörer auf verschiedene Kopfgrößen passt. Übrigens: Dass das Tragen von Bügelkopfhörern zu Haarausfall führen könnte („Headset-Glatze"), wird zwar immer mal wieder befürchtet, wurde aber bisher nicht nachgewiesen.

Offen, geschlossen, halboffen: Gemeint ist die Bauweise der Gehäuse, in denen die Schallwandler stecken. Geschlossene Kopfhörer schirmen besser von der Umgebung ab (passive Geräuschdämmung) und klingen tendenziell druckvoller (z. B. Sony WH-CH510). Offene Kopfhörer eignen sich praktisch nur für ruhige Umgebungen, bieten dafür oft eine breitere Klangbühne und werden daher von audiophilen Musikgenießern bevorzugt (z. B. AKG K702). Halboffene Kopfhörer sind die goldene Mitte und vereinen im Idealfall die Vorteile beider Bauweisen (z. B. Beyerdynamic DT 880).

Over-Ear, On-Ear, In-Ear: Bügelkopfhörer mit großen Gehäusen, die die Ohrmuscheln komplett abdecken, nennt man Over-Ear-Kopfhörer („ohrumschließend"). Kompaktere Bauweisen liegen auf der Ohrmuschel auf und heißen On-Ear-Kopfhörer . Wenn das Gehäuse (zum Teil) in den Gehörgang eingeführt wird, spricht man von In-Ear-Kopfhörern . Diese gibt es sowohl mit Silikonpassstücken („Earphones") als auch ohne („Earbuds") – mehr dazu in unserem Ratgeber In-Ear-Kopfhörer ohne Gummi-Aufsätze.

ANC (Active Noise Cancelling): Elektronisches Verfahren, dass Umgebungslärm mit Mikrofonen erfasst und blitzschnell per Gegenschall ausblendet. Sorgt zwar nicht für absolute Stille, kann aber vor allem tiefe Frequenzen (Motoren, Fluglärm) wirkungsvoll abmildern. ANC-Kopfhörer kosten meist etwas mehr als herkömmliche Modelle.

Studio- und DJ-Kopfhörer : Profis aus dem Bereich der Musikproduktion und Eventtechnik haben besondere Ansprüche. Soll ein Kopfhörer beim Mixing und Mastering von Aufnahmen im Studio eingesetzt werden, so muss er neutral abgestimmt sein und darf den Klang am besten nicht im Geringsten verfälschen. Lifestyle-Kopfhörer sind dafür nicht geeignet, da sie oft vom Hersteller mit einem eigenen Klangcharakter versehen werden (z. B. Bassbetonung). DJs achten auf eine gute Abschirmung von Umgebungsschall und besonders robuste und flexible Bauweisen. Der Kopfhörer wird beim Überblenden der Tracks häufig auf nur ein Ohr auf- und abgesetzt – da ist es praktisch, wenn sich die Gehäuse per Gelenk anwinkeln lassen (z. B. Denon DJ DN-HP 1100).

Headset (Sprechgarnitur): Viele Kopfhörermodelle sind mit integrierten Mikrofonen ausgestattet, wodurch sie sich technisch gesehen auch zum Telefonieren oder zur Kommunikation in Spielen eignen. In diesem Zusammenhang ist Bezeichnung „Headset" sinngemäß zutreffend – auch wenn es daneben noch „echte" Headsets und Gaming-Headsets gibt. Das sind Sprechgarnituren, die nicht für den Musikgenuss, sondern hauptsächlich zu Kommunikation gedacht sind (siehe auch: Headset-Test: Empfehlungen für Home Office, Büro und Co.).

Kopfhörer 2021: Die 8 GIGA-Favoriten für unterschiedliche Einsatzzwecke

Den einen „besten Kopfhörer der Welt“ gibt es nicht. Entscheidend ist vielmehr, welche Anforderungen vorliegen, welches Budget zur Verfügung steht und auf welche Kompromisse der Nutzer eingehen kann. In jedem Aufgabenfeld sind Champions zu finden – ich nenne im Folgenden jeweils ein Modell, das mich persönlich überzeugt hat und das ich einem guten Freund empfehlen würde. Weitere Modelle werden in den jeweils verlinkten GIGA-Kaufberatern vorgestellt und besprochen.

1. Studio-Kopfhörer (Over-Ear, kabelgebunden): Beyerdynamic DT 770 Pro. Klassiker, seit Jahrzehnten bewährt und von Profis geschätzt. Klingt glasklar und zugleich druckvoll, ist stabil gebaut, sitzt bequem. Uneingeschränkte Kaufempfehlung.

Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm Over-Ear-Studiokopfhörer

2. Begleiter fürs iPhone (True-Wireless-Headphones): AirPods Pro. Sie sind leicht, kompakt und zuverlässig. Umgebungslärm wird per ANC ausgeblendet, das Zusammenspiel mit Apple-Geräten ist nahezu perfekt (siehe GIGA-Test).

Apple AirPods Pro

3. Begleiter für Android-Handys (True-Wireless-Headphones): Samsung Galaxy Buds Plus. Echte Dauerläufer dank starkem Akku, ideal für die tägliche Nutzung in U-Bahn, Bus und sogar beim Sport (siehe GIGA-Test).

Samsung Galaxy Buds+

4. Lifestyle-Kopfhörer (On-Ear, kabellos): Marshall MID ANC. Passt super zu Lederjacke, Chucks und T-Shirt – und kann ganz nebenbei auch klanglich überzeugen (siehe GIGA-Test).

Marshall Mid A.N.C. On-Ear-Kopfhörer

5. Sport-Kopfhörer (In-Ear, Neckband): Bose Soundsport Wireless. Nicht unbedingt eine Schönheit, ist aber klanglich top und sitzt sicher in den Ohren (siehe GIGA-Test).

Bose SoundSport Wireless

6. Reise-Kopfhörer (Over-Ear): Sony WH-1000XM4. Überragendes Noise-Cancelling sorgt für angenehme Ruhe. Ausgesprochen komfortabel, exzellente Klangqualität. Pflichtkauf für Vielreisende in Zug und Flugzeug (GIGA-Test: 9.3 von 10 Punkten)

Sony WH-1000XM4

7. DJ-Kopfhörer (On-Ear, kabelgebunden): Sennheiser HD 25-1 II. Seit vielen Jahren bewährtes Arbeitswerkzeug professioneller DJs. Kann auch sehr laut spielen, pass auf deine Ohren auf.

Sennheiser HD 25-1 II Kopfhörer Basic Edition

8. Luxus-Kopfhörer (Over-Ear, kabelgebunden): Beyerdynamic T5 (3. Generation). Geschlossene Bauweise, beste Materialien, handgefertigt in Heilbronn: Wer sich diesen Kopfhörer kauft, braucht vielleicht nie mehr einen neuen. Ich konnte den T5 einige Stunden probehören und bestätige ohne zu zögern, dass das Herstellerversprechen vom „kompromisslosen und klaren Klang“ absolut zutrifft. Musik verursacht damit Gänsehaut.

Beyerdynamic T5 High-End Tesla Kopfhörer (3. Generation)

