In-Ear oder Over-Ear? Offen oder geschlossen? Neckband oder True Wireless? Studio oder DJ? Wir zeigen dir, wie du den richtigen Kopfhörer für deine Anforderungen findest und nennen unsere Lieblingskopfhörer 2021.

Aufstieg der Kopfhörer: abtauchen und angeben

Lasst uns über Kopfhörer sprechen! Der IT-Branchenverband Bitkom hat dazu interessante Zahlen: 71 Prozent aller Deutschen (ab 16 Jahren) besitzen aktuell einen oder mehrere Kopfhörer, diese werden von 38 Prozent der Besitzer täglich genutzt (2019, Studie als PDF). Die Absatzzahlen steigen seit Jahren an (aktuell über 16 Millionen Stück pro Jahr in Deutschland) und wer seinem lokalen MediaMarkt einen Besuch abstattet, wird feststellen, dass Kopfhörern mittlerweile deutlich mehr Platz auf der Verkaufsfläche eingeräumt wird, als das vor der Smartphone-Ära der Fall war.

Zu den großen Namen aus der Vergangenheit (Sennheiser, AKG, Beyerdynamic, Sony etc.) haben sich neue Marken dazugesellt (Beats, Apple, Samsung etc.), wodurch die Auswahl noch größer wurde – für uns Verbraucher ist es gar nicht mehr so einfach, den Überblick zu behalten und eine richtige Kaufentscheidung zu treffen. Was steckt hinter dem Hype? Nun, der Zweck von Kopfhörern ist längst nicht einfach nur „Musikhören“ – sie dienen laut der Bitkom-Untersuchung heutzutage auch dazu, die „Umwelt auszublenden“ oder als „modisches Accessoire“ und sind sogar ein „Statussymbol“. Fazit: Aus einem ehemaligen Audio-Nischenprodukt wurde ein begehrtes und smartes Lifestyle-Objekt, das auch gerne mal etwas mehr kosten darf. Es kann also nicht schaden, sich ein wenig mit Kopfhörern auszukennen.

Kopfhörer-Unterscheidungsmerkmale: Das bedeuten die Bezeichnungen der Hersteller

Kopfhörer 2022: Die 8 GIGA-Favoriten für unterschiedliche Einsatzzwecke

Den einen „besten Kopfhörer der Welt“ gibt es nicht. Entscheidend ist vielmehr, welche Anforderungen vorliegen, welches Budget zur Verfügung steht und auf welche Kompromisse der Nutzer eingehen kann. In jedem Aufgabenfeld sind Champions zu finden – ich nenne im Folgenden jeweils ein Modell, das mich persönlich überzeugt hat und das ich einem guten Freund empfehlen würde. Weitere Modelle werden in den jeweils verlinkten GIGA-Kaufberatern vorgestellt und besprochen.

1. Studio-Kopfhörer (Over-Ear, kabelgebunden): Beyerdynamic DT 770 Pro. Klassiker, seit Jahrzehnten (!) bewährt und von Profis geschätzt. Klingt glasklar und zugleich druckvoll, ist stabil gebaut, sitzt bequem. Uneingeschränkte Kaufempfehlung.

Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm Over-Ear-Studiokopfhörer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 14:02 Uhr

2. Begleiter fürs iPhone (True-Wireless-Headphones): AirPods Pro. Sie sind leicht, kompakt und zuverlässig. Umgebungslärm wird per ANC ausgeblendet, das Zusammenspiel mit Apple-Geräten ist nahezu perfekt (siehe GIGA-Test).

Apple AirPods Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 11:40 Uhr

3. Begleiter für Android-Handys (True-Wireless-Headphones): Samsung Galaxy Buds Plus. Echte Dauerläufer dank starkem Akku, ideal für die tägliche Nutzung in U-Bahn, Bus und sogar beim Sport (siehe GIGA-Test).

Samsung Galaxy Buds+ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 14:02 Uhr

4. Lifestyle-Kopfhörer (True-Wireless-Headphones): Nothing Ear (1). Seltsamer Name, außergewöhnliches Design. Dieses Modell ist zum Teil transparent und fällt dadurch auf.

Nothing Ear (1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 14:02 Uhr

5. Sport-Kopfhörer (True-Wireless-Headphones): Beats Fit Pro. Apple-Technologie (H1 Chip, 3D Audio, Hey Siri) in einem für Sportlerinnen und Sportler optimierten Gehäuse (mit flexiblen Silikonflügeln).

Beats Fit Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 12:01 Uhr

6. Reise-Kopfhörer (Over-Ear): Sony WH-1000XM4. Überragendes Noise-Cancelling sorgt für angenehme Ruhe. Ausgesprochen komfortabel, exzellente Klangqualität. Pflichtkauf für Vielreisende in Zug und Flugzeug (GIGA-Test: 9.3 von 10 Punkten)

Sony WH-1000XM4 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 14:18 Uhr

7. DJ-Kopfhörer (On-Ear, kabelgebunden): Sennheiser HD 25-1 II. Seit vielen Jahren bewährtes Arbeitswerkzeug professioneller DJs. Kann auch sehr laut spielen, pass auf deine Ohren auf.

Sennheiser HD 25 Special Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 11:59 Uhr

8. Luxus-Kopfhörer (Over-Ear, kabelgebunden): Beyerdynamic T5 (3. Generation). Geschlossene Bauweise, beste Materialien, handgefertigt in Heilbronn: Wer sich diesen Kopfhörer kauft, braucht vielleicht nie mehr einen neuen. Ich konnte den T5 einige Stunden probehören und bestätige ohne zu zögern, dass das Herstellerversprechen vom „kompromisslosen und klaren Klang“ absolut zutrifft. Musik verursacht damit Gänsehaut.

Beyerdynamic T5 High-End Tesla Kopfhörer (3. Generation) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 12:25 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).