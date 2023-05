Dieser düstere Science-Fiction-Horror-Film dürfte euch einen Schauer über den Rücken jagen. Wir verraten euch, wo ihr bei dem Horror aus dem All mitfiebern könnt.

Amazon Prime Facts

Der Film „Die Farbe aus dem All“ läuft heute Abend am 30. Mai 2023 um 22:20 Uhr auf Tele 5 und bietet gruselige Science-Fiction-Unterhaltung. In dem Film spielt Nicholas Cage einen Vater, der mit seiner Familie abgelegen auf einem Bauernhof außerhalb von New England wohnt. Eigentlich wollten sie dem Trubel der Stadt entfliehen, doch dann schlägt ein Meteorit direkt vor ihrer Haustür ein. Schlimmer noch: der Meteorit beginnt seine Umgebung mit einer seltsamen Farbe zu färben und auch die Pflanzen und Lebewesen um den Stein herum fangen an zu mutieren. Kann die Familie dem Stein aus dem All entfliehen, bevor es zu spät ist? Die Vorlage für den Film lieferte die gleichnamige Kurzgeschichte aus den Federn von H. P. Lovecraft.

Der TV-Termin ist ungünstig für euch? Kein Problem, auf Prime Video könnt ihr „Die Farbe aus dem All“ jederzeit als Stream leihen oder kaufen. Alternativ könnt ihr den Film dort auch über ein Abo des Channels superfresh ansehen.

Lust auf noch mehr Horror? Unsere Kollegen und Kolleginnen bei kino.de zeigen euch in ihrem Video die Horror-Highlights von 2023.

Kosmischer Horror – Horror von H. P. Lovecraft

Kosmischer Horror (im Englischen als Lovecraftian Horror bezeichnet) beschreibt ein Subgenre des Horros. Er zeichnet sich durch die Angst vor dem Unbekannten aus und beschreibt Szenarien, in denen der Horror aus der Wissenschaft entspringt. Elemente des Science-Fiction werden mit Horror verknüpft und bilden so eine spezielle Art des Grusels. Dabei nahm H. P. Lovecraft häufig unschuldige Szenarien, in denen der Horror eindringt und für schreckliche Dinge sorgt. Wie auch in dem Film „Die Farbe aus dem All“: Eine friedlich lebende Familie wird durch den Meteoriteneinschlag gestört und muss mit den katastrophalen Folgen umgehen.

Nicholas Cage in noch mehr Horror

Wer noch mehr Nicholas Cage sehen möchte, kann sich im Kino die neue Horrorkomödie „Renfield“ ansehen. Renfield ist seit mehreren Jahrtausenden der treue Diener von Graf Dracula, doch jetzt will er sich aus der Knechtschaft seines Meisters befreien. Graf Dracula ist nämlich kein sehr gütiger Meister und ist natürlich auch nicht über den Freiheitswunsch seines Dieners erfreut. Ein witziger Horrorsplasher, der nicht nur durch Nicholas Cages „Overacting“ überzeugt. Der Film ist ab dem 25. Mai im Kino zu sehen. Mehr über „Renfield“ verraten euch unsere Kollegen bei kino.de.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.