Kindle-Bücher kostenlos: Ripper, Endzeit, Brotbacken, Nawalny & Gay-Romance

Die heute kostenlosen Kindle-E-Books sind eine wilde Mischung: Ihr bekommt eine ganze Jugendbuchreihe gratis oder könnt euch über Alexei Nawalny informieren. Taucht ein in den Fall „Jack the Ripper“ oder lernt, wie man einfach Brot backen beziehungsweise sich zuckerfrei ernähren kann. Wie lebt es sich in einer Welt, in der alle jeden Gedanken lesen können - nur nicht Deine?

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Inspector Swanson und der Fall Jack the Ripper

Inspector Swanson und der Fall Jack the Ripper

London, East End, 1888: Ein mysteriöser Killer namens „Jack the Ripper“ terrorisiert den Stadtteil Whitechapel, indem er ausschließlich Prostituierte ermordet. Chief Inspector Donald Swanson und sein Team von Scotland Yard werden auf den Fall angesetzt, doch ihre Ermittlungen führen in eine Sackgasse. Wer verbirgt sich hinter der Maske des Killers? Und welche Geheimnisse versucht der Commissioner von Scotland Yard zu vertuschen, indem er die Vernichtung von Beweismaterial anordnet?

Himalaya – Die letzte Festung

Himalaya – Die letzte Festung

Nach Mitchs Flucht in den Himalaya erwartet ihn eine düstere Welt. Zusammen mit Raik, Jesper und Li muss er in Lagern, Verstecken und Festungen gegen Nomaden, Yetis und andere Gefahren kämpfen. Doch ihr erhofftes Paradies hat bessere Tage gesehen. Die Leute in Chaperonis leiden unter Nahrungsmittelknappheit und sind dem gierigen Reislord und seinen Söldnern ausgeliefert. Auch die benachbarte Siedlung Port Halen ist von Nomaden besetzt. Ihre Devise ist klar: Port Halen befreien und dem tyrannischen Reislord den Kampf ansagen.

Open Minds – Gefährliche Gedanken

Open Minds – Gefährliche Gedanken

In einer Welt, in der Gedankenleser herrschen, ist ein Geheimnis gefährlich.

Kira Moore ist eine Null, unfähig Gedanken zu lesen oder gelesen zu werden. Als sie versehentlich die Kontrolle über Rafs Verstand übernimmt und ihn fast tötet, versucht sie verzweifelt, ihre neue, unheimliche Fähigkeit zu verbergen. Doch ihre Lügen ziehen sie nur tiefer in eine gefährliche Welt voller Gedankenkontrolle. Die Entscheidungen, die sie treffen muss, werden immer riskanter.

Alexei Nawalny: Widerstand bis in den Tod: Ihr dürft nicht aufgeben!

Alexei Nawalny: Widerstand bis in den Tod: Ihr dürft nicht aufgeben!

Tauchen Sie ein in das faszinierende Leben des unbeugsamen russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny mit diesem packenden Buch, das seine Lebensgeschichte, seinen Aktivismus und sein Vermächtnis beleuchtet. Von seiner kühnen Konfrontation mit der autoritären Herrschaft des Kremls bis hin zu seinem tragischen Tod und der ungewissen Zukunft, die er zurücklässt, erzählt dieses Buch eine ergreifende Geschichte von Mut, Widerstand und Hoffnung.

Herz im Regen: Courage (Männerherzen-Herzensmänner)

Herz im Regen: Courage (Männerherzen-Herzensmänner)

Leif, ein Scheidungskind, meidet feste Beziehungen und führt ein Leben voller One-Night-Stands. Doch als er Sorin in einem Café trifft, ändert sich alles. Sorins charmanter Auftakt durchbricht Leifs emotionale Barrieren. Doch ihre Liebe steht unter Druck.

Ruben, Sorins Vater und Prediger einer radikalen Sekte, stellt eine Bedrohung dar. Leif wird mit deren hasserfülltem Weltbild konfrontiert, während Sorins schmerzhafte Vergangenheit für Probleme sorgt.

Leif und Sorin müssen sich diesen Herausforderungen stellen und für ihre Liebe kämpfen, unterstützt von wahren Freunden.

Magische Reise (Serie mit 5 Büchern)

Aktuell ist die ganze Jugendbuch-Reihe „Magische Reise“ von Wendy F. Gibson kostenlos:

Mach dich bereit für eine unvergessliche Reise durch Welten voller Magie und Wunder mit 'Magic Journey‘! Begleite Lina, eine mutige 12-Jährige, und ihren treuen Freund Eolio, einen weisen Gnom, auf ihrem Abenteuer durch ein Universum voller Geheimnisse, magischer Kreaturen und epischer Herausforderungen.

Der Verwunschene Wald: Magie, Freundschaft und unvergessliche Abenteuer (Magische Reise 1)

Der See der Träume: Dort, wo Magie und Abenteuer geboren werden... (Magische Reise 2)

Der Geheimnisvolle Berg: Entdecke seine verborgenen Geheimnisse... (Magische Reise 3)

Das Verborgene Tal: Zwischen Rätseln und Geheimnissen (Magische Reise 4)

Die Verlorene Stadt: Auf der Suche nach einer vergessenen Vergangenheit (Magische Reise 5)

Günstig, einfach, lecker Brot backen

GÜNSTIG, EINFACH, LECKER BROT BACKEN die besten Rezept für einfach gutes Brot für Anfänger & Hobbybäcker

Die Rezepte in diesem Buch sind dank detaillierter Schritt-für-Schritt-Anleitungen besonders einfach nachzubacken. Praktische Tipps und Tricks garantieren erfolgreiches Backen mit Leichtigkeit. Genießen Sie Ihr frisch gebackenes Brot zu jeder gewünschten Zeit – warm und duftend auf dem Tisch. Verwöhnen Sie sich und Ihre Liebsten mit immer neuen, köstlichen Brotkreationen!

Zuckerfreie Ernährung

Zuckerfreie Ernährung: Grundlagen und Wissen für ein gesünderes, längeres Leben ohne Zuckersucht Rezepte für Kochen und Backen und Genießen ohne Zucker und Low Carb Diät

Mit Hilfe dieses umfassenden und fundierten Ratgebers können Sie diese Herausforderungen meistern!

Entscheiden Sie sich für ein Leben ohne zusätzlichen Zucker!

Eine zuckerfreie Ernährung bietet zahlreiche fantastische Vorteile:

Sie werden beim Einkaufen aufmerksamer und wählen gesunde Lebensmittel aus.

Ihre Ernährung kehrt zu ihren natürlichen Wurzeln zurück.

Natürliche Lebensmittel erhalten einen neuen Stellenwert auf Ihrem Speiseplan.

Ihr Geschmackssinn wird geschärft und verändert sich.

Heißhungerattacken gehören der Vergangenheit an.

Sie erleben positive Veränderungen in Körper und Psyche.

Ihr Gewicht wird reduziert.

Sie fühlen sich spürbar gesünder und fitter.

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Hexerei zur Teestunde: Ein unheilvoller Band

Hexerei zur Teestunde: Ein unheilvoller Band (Ein Cozy-Krimi in einem kuriosen Buchladen — Buch 1)

Nachdem die 29-jährige Alexis Blair an einem Tag sowohl ihren Job in einem Verlag als auch ihre Beziehung verliert, beginnt sie, dies als Zeichen für einen Neuanfang zu betrachten. Sie beschließt, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen: die Eröffnung eines eigenen Buchladens. Dafür ist sie bereit, Boston zu verlassen und eine Stelle in einem kuriosen Buchladen in einer Kleinstadt am Meer anzunehmen, die eine Stunde entfernt liegt.

Bald merkt Alexis jedoch, dass der eigenartige Laden mehr ist als nur ein Ort für seltene und magische Bücher. In einem geheimen Hinterzimmer des Ladens und in der Kleinstadt selbst geschehen seltsame Dinge. Als dann auch noch eine Leiche auftaucht, findet sich Alexis plötzlich mit ihrer geliebten zugelaufenen Katze mitten in der Angelegenheit wieder.

Für jetzt und für immer

Für Jetzt und Für Immer Die Pension in Sunset Harbor – Buch 1

Emily Mitchell, 35, lebt und arbeitet in New York City, durchlebt enttäuschende Beziehungen. Als ihr Freund sie an ihrem Jahrestag zum Essen ausführt, erwartet sie einen Verlobungsring, erhält jedoch nur eine Parfümflasche. Entschlossen, ein neues Kapitel zu beginnen, beendet Emily die Beziehung und beschließt, ihr Leben neu zu gestalten.

Unzufrieden mit ihrem hektischen Alltag, sucht Emily nach Veränderung. Spontan fährt sie zum verlassenen Anwesen ihres Vaters an der Küste Maines, wo sie magische Sommer verbrachte. Das vernachlässigte Haus muss dringend renoviert werden, und der Winter in Maine ist nicht ideal. Emily hat das Anwesen seit dem tragischen Unfall ihrer Schwester vor zwanzig Jahren gemieden, der ihre Familie zerrüttete. Doch nun fühlt sie sich aus unerklärlichen Gründen zu diesem Ort hingezogen, den sie mit ihrer Kindheit verbindet.

Geplant war nur ein Wochenende zur Besinnung, aber die Geheimnisse des Hauses, Erinnerungen an ihren Vater, der Ausblick auf das Meer und der mysteriöse Grundstückspfleger lassen sie nicht mehr los. Kann sie an diesem unerwarteten Ort Antworten finden?

Galgenhügel

Galgenhügel

Seit Jahrzehnten führt die Familie Hull die Gallows Hill Winery auf einem Hügel mit Blick auf die Stadt. Ihr Wein ist preisgekrönt, das Geschäft läuft gut. Doch als Hugh und Maria Hull zurückkehren und am nächsten Tag tot aufgefunden werden, scheint ein alter Fluch wieder aufzuleben.

Margot Hull betritt nach Jahren ihr Elternhaus wieder. Sie trauert um ihre Eltern und konfrontiert die düstere Vergangenheit des Anwesens. In dem verfallenen Gebäude muss sie alleine den Schrecken der Vergangenheit gegenübertreten und fürchten, das nächste Opfer zu werden.

Quälgeist: Mystery-Thriller

Quälgeist: Mystery-Thriller Hausmanns krude Fälle 2

In den mystischen Wäldern des Fengerholzes stirbt ein Jugendlicher auf mysteriöse Weise. Sein Körper scheint vorzeitig gealtert und verfällt bald zu Staub. Kommissar Hausmann steht vor einem rätselhaften Fall, dessen einzige Spuren in einem obskuren Ereignis der 70er Jahre liegen, das nie aufgeklärt wurde. Als weitere Menschen im Wald verloren gehen und sterben, wird deutlich: Ein uralter Geist wurde erweckt, der nun sein Unwesen treibt.

Flüsterer's Glaubensbekenntnis

Flüsterer's Glaubensbekenntnis

In einer Welt, in der Magie untrennbar mit der Realität verbunden ist, tritt ein weiser Magier auf, der für seine Weisheit bekannt ist, die über herkömmliche Zaubersprüche hinausgeht. Statt auf kriegerische Stärke setzt er lieber auf intellektuelle Strategie und navigiert durch ein Reich, in dem Wissen höchste Bedeutung hat. Obwohl er als einfacher Bürger in der Welt der Magier geboren wurde, wird seine Suche nach Frieden durch die unstete Natur des Unwirklichen Landes gestört, was ihn auf einen unerwarteten Weg führt.

Das Licht der Hajeps: Entscheidungen (Band 4)

Das Licht der Hajeps: Entscheidungen

Erst vor kurzem waren die vorherigen Bände kostenlos. Wer zugeschlagen hat, kann jetzt Band 4 der Reihe lesen.

Er nennt sich Oworlotep und ist ein Alien, der als Feind von Margrit gilt. Bisher hat er ihr zwar noch nichts zuleide getan, aber er lässt sie auch nicht einfach gehen. Der große, muskulöse Hajep besitzt einen gewissen Charme und viel Humor, auch wenn er selbst nicht lachen kann. Seine Haltung gegenüber den Menschen schwankt zwischen tiefster Abneigung und strahlender Begeisterung. Im Konflikt mit sich selbst entscheidet er sich dafür, Margrit in das Wohngebiet der Hajeps, Zarakuma, zu entführen. Margrit ist sich bewusst, dass bisher niemand lebendig das Reich der Hajeps verlassen hat. Als Oworlotep von seinen erbittertsten Feinden, den Jisken, angegriffen wird, ergibt sich für Margrit endlich eine Gelegenheit, und sie muss eine Entscheidung treffen.

Komm und hole mich

Komm und Hole Mich Ein Caitlin-Dare-Thriller – Band 1

Als zwei Leichen auf verstörende Weise innerhalb von Eisenbahnen im ganzen Land zur Schau gestellt werden, erkennt das FBI, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Special Agent Caitlin Dare vom FBI, spezialisiert auf Verhaltensanalyse, will ihrer dunklen Vergangenheit entfliehen und nie wieder einen Zug betreten. Doch als sie den Fall übernehmen soll, wird ihr klar, dass sie mit diesem diabolischen Mörder ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel spielen muss – selbst wenn das bedeutet, sich ihren schlimmsten Kindheitsängsten zu stellen.

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

FBI Special Agent Claire King stirbt bei der Verfolgungsjagd eines Mörders - und kehrt nur wenige Minuten später ins Leben zurück. Doch sie ist nicht mehr dieselbe. Dunkle Bilder und eine neue Kraft, Visionen, tauchen in ihrem Geist auf und führen sie auf die Spur eines Serienmörders. Doch diese Visionen sind vage und unklar, und Claire erkennt bald, dass sie entweder helfen werden, den Fall zu lösen, oder sie direkt in die Fänge des Mörders führen könnten.

Ein letzter Schritt

Ein letzter Schritt Ein Tara-Mills-Thriller - Band 1

Auf dem Appalachian Trail verschwinden zwei Wanderer spurlos, während ein blutgetränkter Wald zurückbleibt. Als ein weiterer Wanderer in New Hampshire auf einer Veranda tödlich von einer Armbrust getroffen wird, wird der örtlichen Polizei klar, dass ein Serienmörder am Werk ist – und sie fordert die Unterstützung des FBI an.

FBI-Agentin Tara Mills, jung, brillant und neu im Dienst, sieht sich mit ihrer bisher größten Herausforderung konfrontiert, als ihr der Fall übertragen wird. Dieser erweist sich schnell als deutlich schwieriger als gedacht: Ein scheinbar unlösbares Rätsel, das selbst ihren erfahrenen Partner vor Probleme stellt.

Taras Job steht auf dem Spiel, da immer mehr Wanderer verschwinden. Sie kämpft gegen die Zeit und durchsucht die Wanderwege im Wald. Schritt für Schritt dringt sie tiefer in das Geheimnis ein und erkennt schnell, dass sie es mit einem wahren Genie des Bösen zu tun hat. Doch just als sie glaubt, alles durchschaut zu haben, enthüllt ihre Intuition die ganze schreckliche Wahrheit.

Mord (und Baklava)

Mord (und Baklava) London Roses Europareise – Band 1

London Rose, 33, bekommt einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Freund und realisiert, dass ein vorhersehbares und leidenschaftsloses Leben auf sie wartet. Sie entscheidet sich spontan für einen Job als Reiseleiterin auf einer europäischen High-End-Kreuzfahrt, um nach einem aufregenden Leben zu suchen.

Die europäischen Flussstädte erweisen sich als faszinierend und unvorhersehbar. Jeden Abend erkundet sie neue Häfen, probiert lokale Gerichte und trifft interessante Menschen. Doch als ein Passagier außerhalb von Budapest plötzlich tot aufgefunden wird, gerät ihre Reise in eine unerwartete Wendung. London wird als Verdächtige ins Visier genommen und muss das Verbrechen (mit Hilfe eines verwaisten Hundes) aufklären, um ihre Kreuzfahrtgesellschaft und sich selbst zu retten.

Die Schwestern von Sunneck (Neuauflage): Historischer Roman

Die Schwestern von Sunneck (Neuauflage) Historischer Roman

1242, Wiesbaden / Mainz:

Jonata und Roberta, Schwestern, wohnen auf Burg Sunneck nahe Wiesbaden. Ihr Vater bleibt neutral in den politischen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des Kaisers und des Papstes. Dadurch wird die kleine Burg im Rambachtal von der großen Politik übersehen, und ihre Bewohner führen ein friedliches Leben - bis ein Heer marodierender Ritter die Burg überfällt.

Der Burgherr wird getötet, die Frauen gefangen genommen. Ihre einzige Hoffnung ist Lorentz, Herold des Mainzer Erzbischofs und Verlobter von Jonata. Mit ihm werden die Schwestern in einen Strudel aus politischen Intrigen gezogen und müssen kämpfen - um ihr Leben, ihre Freiheit und die Liebe.

Quantenphysik für Anfänger

QUANTENPHYSIK FÜR ANFÄNGER Von den Grundlagen bis hin zu den Fortgeschrittenen, erforschen Sie die Quantenmechanik, ändern Sie Ihre Wahrnehmung der Realität

Die Welt der Quantenphysik hat viele Menschen fasziniert und zugleich eingeschüchtert. Die komplexen Konzepte, die ungewöhnliche Terminologie und die Theorien, die unsere Vorstellungen von Realität auf den Kopf stellen, können wie ein undurchdringliches Labyrinth erscheinen. Doch ist es möglich, als Anfänger in diese Welt einzutauchen, ohne sich überfordert zu fühlen?

Die klare Antwort: Ja, definitiv! „Quantenphysik für Einsteiger: Von Grundlagen bis Fortgeschrittene“ dient als zuverlässiger Kompass auf Ihrer Reise durch die Welt des Universums.

