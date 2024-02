Gratis E-Books: Serienkiller, Magie, Liebe, eine tote Streamerin, Eishockey & Zombies

Amazon schenkt euch wieder Kindle-Bücher und irgendwas ist für jeden dabei. Ein Serienkiller wird von einem Psychopathen kontaktiert – der sein Fan ist. Maya erbt einen magischen Buchladen und Helene Stein sucht eine verschwundene, tote Youtuberin. John und Dave erwachen morgens in der Zombieapokalypse und suchen erstmal die Frau von letzter Nacht…

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

1981 Der Psychopath

1981 DER PSYCHOPATH 1981-1989 Retro-Thriller-Serie 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:17 Uhr

Schweden 1981: Der Teufel hinter Gittern

Anzeige

Kurt Senge, der gefährlichste Serienmörder seiner Zeit, genießt seinen zweifelhaften Ruhm in der forensischen Psychiatrie. Charismatisch und ohne Reue, fasziniert er weiterhin - sogar so sehr, dass ein Verehrer, der sich „Der Psychopath“ nennt, ihm ein schockierendes Geständnis ablegt.

Der Psychopath plant weitere Morde, grausamer und abscheulicher als Sengens Taten. Was wird Kurt tun? Wird er dem Mordermittler helfen oder die Chance nutzen, selbst zu profitieren?

Todes-Show: Ein Edel & Stein

Todes-Show: Ein Edel & Stein Thriller (Kripo Berlin / Edel & Stein ermitteln) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:57 Uhr

Helene Stein und ihr Team stehen vor einem Rätsel. Ein geleaktes Video zeigt den Suizid einer bekannten Streamerin – live vor Millionen von Zuschauern. Doch als die Ermittler die Wohnung der Frau stürmen, finden sie keine Leiche. War der Tod inszeniert? Und wo ist die Streamerin verschwunden?

Anzeige

Die Suche nach der Wahrheit entfacht ein atemloses Katz-und-Maus-Spiel. Immer wieder tauchen neue Videos auf, die grausame Tode und perfide Fallen zeigen. Ist die Streamerin das Opfer eines Wahnsinnigen oder spielt sie selbst ein teuflisches Spiel?

Eiskaltes Versprechen – A Cold Dark Promise

Eiskaltes Versprechen - A Cold Dark Promise Romantic Suspense (Kalte Gerechtigkeit 9) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:25 Uhr

Alex Parkers Hochzeit steht bevor, doch eine mysteriöse Person aus seiner Vergangenheit droht sein Glück mit Mallory Rooney zu zerstören. Gleichzeitig kämpft Jane Sanders um die Rettung ihrer entführten Tochter. Ihre einzige Hoffnung ist Alex, ein ehemaliger CIA-Agent, der nun als Auftragsmörder arbeitet.

Alex zögert zunächst, Janes Auftrag anzunehmen, doch die Aussicht, endlich mit seiner Vergangenheit abzuschließen, lässt ihn einwilligen. Was als Routine-Mission beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Spiel auf Leben und Tod. Kann Alex seine Mission rechtzeitig abschließen und Mallory heiraten? Oder holt ihn seine Vergangenheit ein und zerstört sein Glück für immer?

Die verlorene romantische Stadt: Sin & Punishment

Die verlorene romantische Stadt: Sin & Punishment A woman's dark Fantasies (Die verlorene Stadt: Sünden und Strafen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:20 Uhr

Dr. Emily Carter und Jake Reynolds – zwei ungleiche Seelen, vereint durch ihre Leidenschaft für Abenteuer. Im Amazonas-Regenwald entfacht ihre Liebe inmitten von Gefahren und unvorhersehbaren Herausforderungen.

Emilys Willenskraft und Intellekt treffen auf Jakes raues Äußeres und Abenteuerlust. Gegensätze, die sich anziehen und eine unzertrennliche Verbindung schaffen.

Mit jedem überwundenen Hindernis wächst ihre Liebe, gefestigt durch die gemeinsamen Erlebnisse im Dschungel. Die Strapazen hinterlassen Spuren, aber die Erinnerungen und die tiefe Zuneigung, die sie gewinnen, sind unvergänglich.

Ein Defender zum Küssen: Prequel

Ein Defender zum Küssen: Prequel Colorado Champions (Eishockey-Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:19 Uhr

Nixon

Eishockey ist mein Leben. Mit einem Vertrag bei den Colorado Flying Champions rückt mein Traum von der Profiliga in greifbare Nähe. Doch dann trifft er sie: Emely, die Tochter des Coachs. Abgelenkt durch ihre bezaubernden Augen und ihre Leidenschaft fürs Eiskunstlaufen, gerät Nixons Fokus auf den Sport ins Wanken. Eine Beziehung mit ihr ist tabu, aber sein Herz schlägt wild für Emely.

Emely

Nixon Grant, der neue Star der Flying Champions, lässt mein Herz höher schlagen. Als ich ihm auf der Eisfläche begegne, spüre ich eine unwiderstehliche Verbindung. Doch die Regeln sind klar: Spieler und Trainertochter – das geht nicht gut. Kann ihre Liebe das Risiko wert sein?

Ein bisschen Abenteuer, bitte!

Ein bisschen Abenteuer, bitte! Verliebt in Eden Bay 1 - Chick-Lit;Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:53 Uhr

Maya: Vanilleeis – langweilig, aber verlässlich. So beschreibt ihr Leben am besten. Doch die Sehnsucht nach Abenteuer treibt sie nach Eden Bay, wo sie Nathan trifft. Spontan und sexy, genau das Gegenteil von ihrem langweiligen Alltag. Eine heiße Affäre mit ihm scheint die perfekte Lösung.

Nathan: Schokoladeneis mit Knoblauch – Chaos pur. Zwischen Job als Feuerwehrmann und seinem kriminellen Bruder ist sein Leben alles andere als normal. Maya, seine neue Nachbarin, bringt noch mehr Unruhe in seinen Alltag. Obwohl er ihr unmoralisches Angebot ablehnt, kann er seinen Augen kaum von ihr lassen.

Kann Vanilleeis mit Schokolade und Chaos harmonieren? In Eden Bay entfacht sich ein feuriges Spiel zwischen den beiden Gegensätzen. Maya und Nathan müssen lernen, dass Liebe nicht immer nach Plan läuft, und dass Abenteuer manchmal genau das Richtige ist, um dem Leben Geschmack zu verleihen.

Anzeige

Dante und der Ruf der Nachtigall

Dante und der Ruf der Nachtigall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:07 Uhr

Verkauft, isoliert, gedemütigt: Die junge Sängerin Dana befindet sich in der Gewalt eines mysteriösen Grafen. Blind und gefangen in einem goldenen Käfig kämpft sie um ihre Freiheit und gegen die Intrigen, die sie umgeben.

Wer ist der Graf? Was verbirgt er? Dana ist entschlossen, die Wahrheit zu lüften, und ahnt nicht, dass ihr eigenes Leben in Gefahr schwebt.

Ruhm und Gefahr: Als Danas Stern als Sängerin aufsteigt, fordert der Graf alles von ihr. Liebe oder Unterwerfung? Die Entscheidung liegt bei ihr.

Seine unwillige Braut

Seine unwillige Braut Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:12 Uhr

Kitty Stokes heiratet aus Pflichtgefühl Lord Hayworth. Sie opfert ihre Freiheit, um ihren Bruder zu unterstützen. An ihrem Hochzeitstag ist sie voller Zweifel, doch es gibt kein Zurück mehr.

Phineas Hayworth hat seine Braut nie gesehen. Er willigt in die arrangierte Ehe ein, um sein Anwesen zu retten. Kittys Schönheit überrascht ihn, ebenso wie ihre Kälte. Er schwört, sie nicht zu berühren, bis sie es selbst wünscht.

Während Phineas sein Anwesen verwaltet und Kitty der Gesellschaft präsentiert, wächst seine Liebe zu ihr. Doch Kitty hält ihn auf Distanz. Phineas‘ unerwiderte Liebe droht ihn zu zerbrechen. Kann er Kittys Herz erobern oder wird er für immer in einer kalten Ehe gefangen bleiben?

Anzeige

Herzlos

Herzlos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:28 Uhr

John erwacht nach einer durchzechten Nacht in einem Albtraum. Zombies bevölkern die Straßen, die Zivilisation ist zusammengebrochen. Nur er und sein Kumpel Dave scheinen die Apokalypse überlebt zu haben.

Auf der Suche nach seinen Liebsten und der mysteriösen Lara aus dem Club stürzen sie sich ins Abenteuer. Zwischen Untoten und brenzligen Situationen erleben die beiden Freunde Humorvolles und lernen den Wert von Freundschaft und Liebe in einer zerstörten Welt zu schätzen.

Die Herrin von Untertag

Die Herrin von Untertag Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:38 Uhr

Mit 16 Jahren erfährt Ina, dass sie kein normales Mädchen ist. In ihren Adern fließt das Blut einer Dämonin, und sie kann Dinge sehen, die anderen verborgen bleiben. Eine atemberaubende Reise beginnt, die Ina in die Tiefen der Unterwelt führt. Stück für Stück deckt sie die Geheimnisse ihrer Herkunft und ihrer wahren Bestimmung auf.

Doch die Unterwelt ist nicht nur voller Gefahren, sondern auch voller Intrigen und unerwarteter Verbündeter. Ina muss lernen, ihre neuen Fähigkeiten zu kontrollieren, um nicht nur sich selbst, sondern auch die Welt zu retten. Entdecke die spannende Geschichte von Ina und tauche ein in eine Welt voller Magie, Dämonen und Abenteuer.

Die Magie der Thoa-Royas: Prinzessin Annika und der Tigermann

Die Magie der Thoa-Royas Prinzessin Annika und der Tigermann Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:02 Uhr

Annika, die zukünftige Thoa-Roya, kämpft mit ihrer schwachen Magie. Als sie in ein befreundetes Königreich geschickt wird, um an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen, ahnt sie nicht, dass ihr Leben in Gefahr ist.

Krick Zonga, ein rauer Krieger aus der Wildernis, wird beauftragt, sie zu beschützen. Obwohl er sich ungeschickt benimmt, kann Annika seinen Charme nicht leugnen.

Gefährliche Intrigen und unerwartete Wendungen stellen ihre Loyalität und ihre Liebe auf die Probe. Können sie zusammen überleben und das Königreich retten?

Ein magischer Buchladen in Irland: Love, Books & Magic

Ein magischer Buchladen in Irland: Love, Books & Magic - Sammelband Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:49 Uhr

Magie, Liebe und ein neues Leben in Irland

An einem einzigen Tag verliert Maya ihren Job und erbt einen magischen Buchladen in Irland. Unvorhersehbar und voller Mystik beginnt ein neues Abenteuer.

Der Buchladen birgt ein Geheimnis: Maya kann spüren, welche Paare zusammengehören. Geführt von magischen Büchern und ihrem eigenen Herzen, hilft sie ihnen, den Weg zueinander zu finden.

Inmitten der atemberaubenden irischen Landschaft stellt Maya sich den Herausforderungen ihrer neuen Aufgabe. Sie findet neue Freunde, löst das Rätsel um ihre Herkunft und entdeckt die wahre Macht des Buchladens.

Der Sammelband enthält die Kurzromane:

Das Herz des irischen Löwen

Umrankt im Druidenwald

Teatime um Mitternacht

Ein Werwolf mit Schokoguss

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Inspector Swanson und der Fall Jack the Ripper

Inspector Swanson und der Fall Jack the Ripper Ein viktorianischer Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 11:09 Uhr

London, East End, 1888: Ein mysteriöser Killer namens „Jack the Ripper“ terrorisiert den Stadtteil Whitechapel, indem er ausschließlich Prostituierte ermordet. Chief Inspector Donald Swanson und sein Team von Scotland Yard werden auf den Fall angesetzt, doch ihre Ermittlungen führen in eine Sackgasse. Wer verbirgt sich hinter der Maske des Killers? Und welche Geheimnisse versucht der Commissioner von Scotland Yard zu vertuschen, indem er die Vernichtung von Beweismaterial anordnet?

Himalaya – Die letzte Festung

Himalaya - Die letzte Festung: Fantasy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:56 Uhr

Nach Mitchs Flucht in den Himalaya erwartet ihn eine düstere Welt. Zusammen mit Raik, Jesper und Li muss er in Lagern, Verstecken und Festungen gegen Nomaden, Yetis und andere Gefahren kämpfen. Doch ihr erhofftes Paradies hat bessere Tage gesehen. Die Leute in Chaperonis leiden unter Nahrungsmittelknappheit und sind dem gierigen Reislord und seinen Söldnern ausgeliefert. Auch die benachbarte Siedlung Port Halen ist von Nomaden besetzt. Ihre Devise ist klar: Port Halen befreien und dem tyrannischen Reislord den Kampf ansagen.

Open Minds – Gefährliche Gedanken

Open Minds - Gefährliche Gedanken (Mindjack #1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:49 Uhr

In einer Welt, in der Gedankenleser herrschen, ist ein Geheimnis gefährlich.

Kira Moore ist eine Null, unfähig Gedanken zu lesen oder gelesen zu werden. Als sie versehentlich die Kontrolle über Rafs Verstand übernimmt und ihn fast tötet, versucht sie verzweifelt, ihre neue, unheimliche Fähigkeit zu verbergen. Doch ihre Lügen ziehen sie nur tiefer in eine gefährliche Welt voller Gedankenkontrolle. Die Entscheidungen, die sie treffen muss, werden immer riskanter.

Herz im Regen: Courage (Männerherzen-Herzensmänner)

Herz im Regen: Courage (Männerherzen-Herzensmänner) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:09 Uhr

Leif, ein Scheidungskind, meidet feste Beziehungen und führt ein Leben voller One-Night-Stands. Doch als er Sorin in einem Café trifft, ändert sich alles. Sorins charmanter Auftakt durchbricht Leifs emotionale Barrieren. Doch ihre Liebe steht unter Druck.

Ruben, Sorins Vater und Prediger einer radikalen Sekte, stellt eine Bedrohung dar. Leif wird mit deren hasserfülltem Weltbild konfrontiert, während Sorins schmerzhafte Vergangenheit für Probleme sorgt.

Leif und Sorin müssen sich diesen Herausforderungen stellen und für ihre Liebe kämpfen, unterstützt von wahren Freunden.

Magische Reise (Serie mit 5 Büchern)

Aktuell ist die ganze Jugendbuch-Reihe „Magische Reise“ von Wendy F. Gibson kostenlos:

Mach dich bereit für eine unvergessliche Reise durch Welten voller Magie und Wunder mit 'Magic Journey‘! Begleite Lina, eine mutige 12-Jährige, und ihren treuen Freund Eolio, einen weisen Gnom, auf ihrem Abenteuer durch ein Universum voller Geheimnisse, magischer Kreaturen und epischer Herausforderungen.

Der Verwunschene Wald: Magie, Freundschaft und unvergessliche Abenteuer (Magische Reise 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 11:09 Uhr

Der See der Träume: Dort, wo Magie und Abenteuer geboren werden... (Magische Reise 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:24 Uhr

Der Geheimnisvolle Berg: Entdecke seine verborgenen Geheimnisse... (Magische Reise 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:22 Uhr

Das Verborgene Tal: Zwischen Rätseln und Geheimnissen (Magische Reise 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:01 Uhr

Die Verlorene Stadt: Auf der Suche nach einer vergessenen Vergangenheit (Magische Reise 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:19 Uhr

Günstig, einfach, lecker Brot backen

GÜNSTIG, EINFACH, LECKER BROT BACKEN die besten Rezept für einfach gutes Brot für Anfänger & Hobbybäcker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:18 Uhr

Die Rezepte in diesem Buch sind dank detaillierter Schritt-für-Schritt-Anleitungen besonders einfach nachzubacken. Praktische Tipps und Tricks garantieren erfolgreiches Backen mit Leichtigkeit. Genießen Sie Ihr frisch gebackenes Brot zu jeder gewünschten Zeit – warm und duftend auf dem Tisch. Verwöhnen Sie sich und Ihre Liebsten mit immer neuen, köstlichen Brotkreationen!

Zuckerfreie Ernährung

Zuckerfreie Ernährung: Grundlagen und Wissen für ein gesünderes, längeres Leben ohne Zuckersucht Rezepte für Kochen und Backen und Genießen ohne Zucker und Low Carb Diät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 09:54 Uhr

Mit Hilfe dieses umfassenden und fundierten Ratgebers können Sie diese Herausforderungen meistern!

Entscheiden Sie sich für ein Leben ohne zusätzlichen Zucker!

Eine zuckerfreie Ernährung bietet zahlreiche fantastische Vorteile:

Sie werden beim Einkaufen aufmerksamer und wählen gesunde Lebensmittel aus.

Ihre Ernährung kehrt zu ihren natürlichen Wurzeln zurück.

Natürliche Lebensmittel erhalten einen neuen Stellenwert auf Ihrem Speiseplan.

Ihr Geschmackssinn wird geschärft und verändert sich.

Heißhungerattacken gehören der Vergangenheit an.

Sie erleben positive Veränderungen in Körper und Psyche.

Ihr Gewicht wird reduziert.

Sie fühlen sich spürbar gesünder und fitter.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.