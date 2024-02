Kindle-Bücher kostenlos: Ägäis, Relikte, Dienstmädchen, Rocker & Cyberwelten

Beginnt die Lesewoche wieder mit einer gemischten Reihe kostenloser E-Books von Amazon. Heute gibt’s Krimis, (natürlich) Liebe, mystische Rätsel, eine Cyber-Realität, humorvolle Voodoo-Storys und einen Rockerboss, der etwas übers Ziel hinausschießt.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Milas Fall

Milas Fall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:58 Uhr

Vor drei Jahrzehnten erschütterte ein Verbrechen das Leben zweier Familien und treibt nun die angesehene Unternehmerin Hohenberg in den Selbstmord. Hauptkommissar Berling, der den Fall der Verstorbenen untersucht, dringt tief in die Geschichte ihrer Familie ein – vielleicht zu tief. Als ein Kollege der Hamburger Mordkommission unerwartet auftaucht, beschließt Berling eigenmächtig, die Ermittlungen zu dem längst abgeschlossenen Fall wieder aufzunehmen. Doch sein Alleingang wird nicht nur seine Sicht auf die Ereignisse, sondern auch sein eigenes Leben grundlegend verändern.

Brennender Sommer: Ein Ägäis-Krimi

Brennender Sommer: Ein Ägäis-Krimi (Ägäis-Krimis 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:01 Uhr

Für den neuen Polizeichef von Paros, Filippos Panos, beginnt der Dienst mit dem grausamen Fund einer Leiche. Der Tote war Teil einer Gruppe von Freunden, die auf der Insel zusammenkommen wollten, um ihre 30-jährige Freundschaft zu feiern. Zunächst deutet alles auf einen Unfall hin, doch als ein zweites Opfer auftaucht, gerät die Clique in Angst und Schrecken. Misstrauen, Neid und lange verdrängte Gefühle brechen hervor, während eine Spur sie zurück in den unbeschwerten Sommer des Jahres 1988 führt.

Das dritte Relikt

Das dritte Relikt (Die Chroniken von Áneth 1 8) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:51 Uhr

Vhálish, der jüngste Headan in der Geschichte Keshenjas und einer der Wenigen, die das Geheimnis des Traumbringers kennen, steckt in den Wirrungen der Zeit. Trotz Anleitung durch Magier, den Hohen Rat und seinen Wahlvater, den Mehedan Noál, findet er sich oft in schwierigen Situationen wieder. Später als der Wandernde Headan bekannt, lernt er auf zahlreichen Reisen dazu und schließt enge Bande mit Freunden, die ihm loyal zur Seite stehen. Die Furcht um die Zukunft treibt ihn an, eine Zukunft, in der das Schicksal aller Völker auf dem Spiel steht. Geheimnisse müssen bewahrt, neue Bündnisse geschlossen werden. Und Vhálish, der unscheinbare Wegbereiter, hat einen bedeutenden Einfluss auf das kommende Geschehen. Während das Land Keshenja unter Druck gerät, sind bisher nur die Großen des Landes der Wahrheit auf der Spur.

Das vergessene Experiment

Das vergessene Experiment Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:59 Uhr

Von der ersten bis zur letzten Seite fesselt dieses Buch seine Leser und entführt sie in eine Zukunft, die geprägt ist von den Herausforderungen des Klimawandels. Gekonnt verwebt es diese mit der verzweifelten Suche einer jungen Frau nach ihrer Identität und macht daraus eine fesselnde Schnitzeljagd der besonderen Art! Lana, Anfang zwanzig und Bewohnerin einer Hochhaussiedlung in Bern-West, stößt in einem Amulett auf ein Rätsel, das von ihrem leiblichen Vater stammt. Dies markiert den Beginn einer Reise zu ihren Wurzeln. Gemeinsam mit ihrem Freund Cica folgt sie den Hinweisen, um mehr über ihren Vater und ein utopisches Experiment zu erfahren, das er leitete, bevor sie geboren wurde. Doch ein mächtiger Unternehmer setzt alles daran, dies zu verhindern und setzt die beiden Freunde zunehmend unter Druck. Welches Geheimnis versucht er zu verbergen?

Dienstmädchen Emma: Schwere Zeiten

Dienstmädchen Emma: Schwere Zeiten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:57 Uhr

Berlin, 1900. Die 16-jährige Emma stammt aus einer einfachen Arbeiterfamilie und tritt zum ersten Mal als Dienstmädchen in den Dienst. Bei der wohlhabenden Fabrikantenfamilie Schubert hat sie eine gute Anstellung, doch sie leidet unter starkem Heimweh. Die Fülle und Schwere der Arbeit bereiten ihr anfangs große Schwierigkeiten – und dann treibt auch noch ein Mädchenmörder sein Unwesen. Auf einem Spaziergang lernt sie den jungen Herrn Klemm kennen, findet ihn zwar sympathisch, hegt aber die Befürchtung, dass er der Mörder sein könnte.

Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche

Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche Du bist nicht allein Reihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:00 Uhr

Während ich zwischen dem Duft von frischem Weingummi und Schokolade meiner Arbeit nachging, konnte ich nicht aufhören, an den Fremden zu denken. Es war keine bloße Schwärmerei, sondern eher die Frage, was zwischen uns stand.

Annie, im Alter von zwanzig Jahren, hat eine schwierige Zeit hinter sich. Jahre des Mobbings in der Schule haben sie zu einer ängstlichen jungen Frau gemacht, die das Leben fürchtet. Flashbacks und Panikattacken sind Teil ihres Alltags und bringen sie an ihre Grenzen.

Doch alles ändert sich, als sie eines Tages bei der Arbeit in einem Süßwarenladen den attraktiven Marc kennenlernt. Schnell wird klar, dass er vorübergehend in Wilhelmshaven bleibt, wo Annie studiert und lebt. Langsam nähern sich die beiden einander an. Gemeinsam beginnen sie, ihre gebrochenen Seelen zu heilen, denn auch Marc hat schwere Zeiten durchgemacht.

Annie ahnt nicht, dass Marc ein Geheimnis hat, das ihre aufkeimende Liebe zerstören könnte, bevor sie gefestigt ist. Hat ihre Liebe unter diesen Umständen überhaupt eine Chance?

Apfelfieber: Irland-Liebesroman

Apfelfieber: Irland-Liebesroman (Irland – Von Cider bis Liebe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:29 Uhr

Clare O’Sullivan erhält eine letzte Chance, ihren Traum vom Leben als Autorin zu verwirklichen: Sie soll die Biografie von James Arthur Byrne schreiben. Er besitzt die größte Cider-Brauerei Irlands und ist der begehrteste Junggeselle des Landes - und der Mensch, den Clare am meisten verachtet. Vor zehn Jahren hat er bei Clares Vater einen gefährlichen Herzinfarkt ausgelöst. Widerstrebend nimmt Clare die Herausforderung an, ohne zu ahnen, dass sie die nächsten Wochen nicht nur mit James arbeiten, sondern auch zusammenleben muss. Doch neben hitzigen Streitereien steigt auch Clares Temperatur in schwindelerregende Höhen, sobald James in ihrer Nähe ist.

Love & Regret. Die Scherben meines Herzens

Love & Regret. Die Scherben meines Herzens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:03 Uhr

Die 18-jährige Elle führt ein verborgenes Leben, geplagt von Schuldgefühlen. Sie verlässt ihr altes Zuhause und wagt einen Neuanfang in Berlin. Dort trifft sie auf den attraktiven Fotografen Leon, dessen besonderer Blick auf die Welt allmählich Elles Perspektive neu ausrichtet. Eine enge Bindung entsteht zwischen ihnen, und Leon hilft Elle dabei, ihre Traurigkeit zu überwinden und tiefe Gefühle zu entwickeln. Doch als Elle sich endlich öffnen möchte und ihrer Vergangenheit stellt, entdeckt sie etwas über Leon, das alles verändert.

Cyber Squad: Level Eins

Cyber Squad: Level Eins Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:54 Uhr

Virtuelle Realität scheint sicher zu sein, oder etwa nicht? Kai, einer der besten Gamer der Welt, freut sich zunächst über seine Aufnahme ins Cyber Squad, doch bald erkennt er, dass dies ein teurer Irrtum sein könnte. Ausgestattet mit einem Hightech-Anzug, der ihn schützen soll, stürzt er sich mit seinem Team in gefährliche virtuelle Welten, um sie von schädlichen Elementen zu säubern. Doch das Netz ist ein gefährlicher Ort voller Hacker, abtrünniger KI und noch schlimmerer Bedrohungen. Bugs und Malware können das Gehirn schädigen oder sogar töten. Kai muss sein Leben riskieren, um andere zu retten, aber zu welchem Preis?

Malcolm (Dirty Aces MC 1)

Malcolm (Dirty Aces MC 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:50 Uhr

Malcolm Hyde mag aussehen wie der persönliche Jesus einer jeden Frau, doch er ist weit entfernt davon, ein Heiliger zu sein. Als Präsident des Dirty Aces MC ist er berüchtigt für seine Härte. Eine einzige falsche Entscheidung könnte den gesamten Club ruinieren, wie sein Vorgänger erfahren musste. Deshalb ist Malcolm misstrauisch gegenüber jedem, außer den wenigen Männern, die das gleiche Pik-As auf dem Rücken tragen wie er. Als er die neue Kellnerin entdeckt, behält er sie im Auge, besonders als er herausfindet, dass sie den Club bestehlen wollte. Wütend und unerbittlich fordert er, dass sie ihm all ihre Geheimnisse offenbart. Doch dann überrascht er sie mit einem Angebot: Er wird sich um ihre Probleme kümmern, wenn sie ihm im Gegenzug die Kontrolle über ihren Körper gibt. Zwei Wochen mit einem sexy Biker im Bett klingen für sie eher wie eine Belohnung als eine Strafe. Doch sobald er ihren Körper erobert hat, könnte auch ihr Herz in Gefahr sein.

Voodoo oder Sterben: ein humorvoller Romantikkrimi

Voodoo oder Sterben: ein humorvoller Romantikkrimi Voodoo Mystery 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:52 Uhr

Gloria Dalton wagt einen Neuanfang in der Kleinstadt Mojo, Louisiana, als sie die Kanzlei eines verstorbenen Anwalts übernimmt. Doch ihr erster Arbeitstag beginnt mit einem ungewöhnlichen Willkommensgeschenk: einer Voodoo-Puppe. Bald darauf geschieht ein schrecklicher Todesfall, der Gloria persönlich betrifft. Und dann ist da auch noch ein hartnäckiger schwarzer Kater, der sie einfach nicht loslässt! Als die Zahl der Toten steigt, erkennt Gloria, dass ihre Vergangenheit und die aktuellen Morde miteinander verknüpft sind. Plötzlich geht es nicht mehr nur darum, ihre innere Mitte in Mojo zu finden, sondern einfach nur darum, am Leben zu bleiben. Gloria wird klar: Bei der Aufklärung der Morde geht es um die Wahl zwischen VOODOO ODER STERBEN.

Die Hilfe (Könige der Linwood-Akademie 1)

Die Hilfe (Könige der Linwood-Akademie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:01 Uhr

Meine Mutter und ich haben immer in Armut gelebt. Als sie endlich ein gutes Jobangebot bekommt, ziehen wir ans andere Ende des Landes, um es anzunehmen. Ich kümmere mich nicht darum, dass sie als Haushälterin für einen extrem reichen Mann arbeitet. Das Gehalt ist gut, und wir haben ein sicheres Zuhause.

Sie schafft es sogar, dass ich mich an der schicken Akademie einschreiben kann, die sein Sohn besucht – eine Schule, die zukünftige Unternehmensführer und Politiker produziert.

Obwohl ich jetzt in ihrer Welt lebe, gehöre ich nicht dazu. Und sie tun alles, um mich daran zu erinnern. Wir gehen gemeinsam zur Schule, leben zusammen und teilen ein gefährliches Geheimnis. Doch für Lincoln, River, Dax und Chase ...

... bin ich nur die Hilfe.

Die Tochter des Uhrmachers: Glass & Steele

Die Tochter des Uhrmachers: Glass & Steele Glass and Steele Serie 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:59 Uhr

India Steele steht vor einem Abgrund. Ihr Vater ist gestorben, ihr Verlobter hat sie um ihr Erbe gebracht, und sie kann keine Arbeit finden, obwohl sie jahrelang als Uhrmacherin gearbeitet hat. Die Londoner Uhrmacher scheinen sich vor ihr zu fürchten. Verzweifelt und mittellos lässt sich India von einem geheimnisvollen Amerikaner anstellen, der eine seltsame Taschenuhr besitzt, die ihn heilt, wenn er krank wird.

Matthew Glass muss einen speziellen Uhrmacher finden, doch er verrät India nicht, warum es unbedingt dieser sein muss. Auch sein Beruf im Ausland und seine finanzielle Lage bleiben ein Geheimnis. Als India vom Eintreffen des amerikanischen Gesetzlosen Dark Rider in England hört, vermutet sie, dass Mr. Glass der Flüchtige ist. Als die Gefahr näher rückt, wird ihre Vermutung zur Gewissheit. Doch zur Polizei zu gehen würde bedeuten, ihre Anstellung zu verlieren und den Mann zu verraten, der ihr das Leben gerettet hat.

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Die Wälder von Katalis

Die Wälder von Katalis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:52 Uhr

In einer Welt, die von Jahrtausenden der Verwüstung durch Krieg und Katastrophen gezeichnet ist, haben sich nur zwei menschliche Kulturen auf den verbliebenen bewohnbaren Flächen behauptet: Die Galier, ein Volk von Edelleuten, deren fragwürdiges monarchistisches Herrschaftssystem auf wenigen verbliebenen Gebieten besteht, und die Lafaree, ein Volk von Bauern und Handwerkern, das reich an Bildung und sozialisiert ist, aber vor allem im Besitz fruchtbarer Ländereien.

Als General Markus von Lork durch ein interstellares Portal auf den Waldplaneten Katalis geschleudert wird, beginnt ein einsamer Kampf ums Überleben, der ihn über viele Jahre prägt. Doch als sich das Tor erneut öffnet, stürzt eine Soldatin der gegnerischen Streitkräfte hindurch. Für Markus und Leila gestaltet sich das Zusammenraufen nicht einfach. Doch bald erkennen sie, dass nichts so ist, wie es scheint, und dass sie eine schwere Aufgabe gemeinsam bewältigen müssen. Nur durch ihre Zusammenarbeit kann die Menschheit gerettet werden.

Wird es Markus und Leila gelingen, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren?

Die Erben der verlorenen Drachen

Die Erben der verlorenen Drachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:56 Uhr

In einer düsteren Welt, in der Regeln herrschen und jede Abweichung mit tödlichen Konsequenzen bestraft wird, sehnt sich Hyria Callander nach Freiheit. Ein unerwartetes Ereignis entführt sie in eine scheinbar befreite Welt. Doch die vermeintliche Freiheit erweist sich als Trugbild, erschaffen von der finsteren Bruderschaft, die die Welt in Dunkelheit und Unterdrückung stürzt.

Einst regierten majestätische Drachen, die den Menschen Magie und Wissen schenkten, wodurch jahrelang Frieden herrschte. Doch die Bruderschaft zerbrach ihre Macht in sechs Artefakte und stieg zur uneingeschränkten Herrschaft auf. Nun liegt es an Hyria und ihren Verbündeten, einen Weg zu finden, die Drachen wiederzubeleben, die Magie zurückzubringen und die Dunkelheit zu vertreiben.

Das Omega-Potential

Das Omega-Potential Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:02 Uhr

Nach einer verheerenden Pandemie bleibt nur auf Bentopia eine hochentwickelte Gesellschaft übrig. Hier leben die Menschen in scheinbarer Freiheit, doch jeder ist anhand seiner Fähigkeiten einer bestimmten Kategorie zugeordnet, die über sein Leben entscheidet: Ausbildung, Beruf, Partnerwahl und medizinische Versorgung.

Als plötzlich tödliche Unfälle die Insel heimsuchen, stößt die junge Polizistin Pamina Revo auf schockierende Enthüllungen, die ihr Weltbild erschüttern. Ihr Leben ist in Gefahr, doch sie wird vorerst von Unbekannten gerettet. In den Schatten tobt ein Machtkampf zwischen der Oberschicht und einem unbekannten Gegner, der die gesamte Gesellschaftsordnung bedroht.

Chasing Rose: Werwolf Boss Romanze

Chasing Rose: Werwolf Boss Romanze & übersinnlicher Horror Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:06 Uhr

Rose, eine junge Mutter in London, liebt ihre einjährige Tochter über alles. Als sie erkennt, wie gefährlich ihr kontrollsüchtiger Ehemann Sam ist, plant sie ihre Flucht. Sie weiß instinktiv, dass ihr Leben in Gefahr ist, wenn sie ihn verlässt, und genau das hat sie getan. Doch ohne Unterstützungssystem, Geld oder Ausbildung fühlt sie sich hilflos.

Als Rose dem charismatischen Killian begegnet, ahnt sie nicht, dass diese Begegnung Teil eines Jahrhunderte alten karmischen Fluches ist. Killian sucht verzweifelt nach seiner geliebten Rose, die er bereits in einem früheren Leben verloren hat. Doch er ist nicht der Einzige, der Rose auf den Fersen ist.

Zweimal Liebesrendezvous: 2 Romane

Zweimal Liebesrendezvous: 2 Romane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:55 Uhr

Dieser Sammelband enthält zwei fesselnde Romane:

„Rendezvous in Niagara Falls“

Eine romantische Begegnung an einem der spektakulärsten Orte der Welt.

„Verliebt in den Oberarzt“

Dr. Volker Hartmann steht vor einer emotionalen Zerreißprobe, als eine verletzte Patientin in die Klinik eingeliefert wird – die Frau, in die er sich kürzlich verliebt hat, doch die bereits verheiratet ist. Doch plötzlich ergibt sich eine unerwartete Chance auf ein gemeinsames Glück, als eine Transplantation in Betracht kommt.

Love and Hate

Love and Hate Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:51 Uhr

Was tust du, wenn du die Chance erhältst, an den Ort zurückzukehren, an dem du das Wichtigste verloren hast? Das vorhersehbare Leben des Millionärssohns Wilson Hates gerät ins Wanken, als er einen Grund findet, in seine Heimatstadt zurückzukehren. Vierzehn Jahre lang war SIE der Mittelpunkt seines Lebens, bis zu dem einen Tag, an dem alles endete.

Lomahongva Paisley lebt seit knapp sechs Jahren fernab ihrer Heimatstadt Glen Rose zusammen mit ihrem Sohn Josh. Obwohl sie damals den für sie einzig richtigen Weg gewählt hat, sehnt sie sich zunehmend nach ihrer Familie. Die Entscheidung, zurückzukehren und ihr größtes Geheimnis preiszugeben, stellt sie vor eine große Herausforderung. Was passiert, wenn sie IHN wiedertrifft und er erkennt, dass sie mehr verbindet, als er ahnt?

Sylter Schmetterlinge im Hochzeitsfieber

Sylter Schmetterlinge im Hochzeitsfieber (Syltliebe 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 10:28 Uhr

Als Hochzeitsplanerin ist Lotta stets darauf bedacht, anderen den schönsten Tag ihres Lebens zu bescheren – doch ihr eigenes Liebesglück bleibt dabei auf der Strecke.

Nach einer beruflichen Niederlage, die sie die Schattenseiten ihres Jobs erkennen lässt, wird sie für ihren bisher anspruchsvollsten Auftrag nach Sylt geholt: Die Organisation der Hochzeit der Betreiber des renommierten Hotels Inselglück. Eine Herausforderung, die Lotta bald an ihre persönlichen Grenzen führt.

Als ob das nicht schon genug wäre, bringt auch noch der Bruder der Braut mit seinem rüpelhaften Verhalten alles durcheinander. Kein Wunder, dass Lottas Emotionen verrücktspielen! Warum schlägt ihr Herz sonst jedes Mal schneller, wenn der ungehobelte Marcel in der Nähe ist?

Niete zieht Glückslos

Niete zieht Glückslos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 10:36 Uhr

Ludger, ein akribischer Betriebsprüfer, lebt in seiner eigenen Welt der Schrullen und Neurosen. Doch alles ändert sich, als er bei einem Flugzeugunglück seine Familie verliert und den Bezug zum Leben verliert. Ein Straßenjunge, den er im Müllcontainer findet, wird seine Rettung und stellt sein Leben auf den Kopf. Ludger freundet sich mit Karla vom Jugendamt an, obwohl er sich noch nicht für eine Liebesbeziehung bereit fühlt. Als der Junge mit seinem Onkel nach Malawi zurückgeschickt wird, überwinden Ludger und Karla ihre Ängste und machen sich auf den Weg nach Afrika.

Die Anatomie des Bösen: Die schockierenden wahren Kriminalgeschichten über Serienmörder

DIE ANATOMIE DES BÖSEN Die schockierenden wahren Kriminalgeschichten über Serienmörder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:01 Uhr

Entdecken Sie die ungefilterte Wahrheit hinter den berüchtigten Serienmördern. Stellen Sie Ihre Überzeugungen in Frage und tauchen Sie ein in die verdrehte Psychologie, die ihre dunkelsten Handlungen antreibt. Gewinnen Sie einen fesselnden und verständlichen Einblick in wahre Kriminalgeschichten, der Sie sprachlos machen wird

Kreis aus der Hölle: Hell circle – German Edition

KREIS AUS DER HÖLLE: Hell cirkle German edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 13:01 Uhr

Milos, ein enttäuschter Kriegsveteran, findet sich aus Protest gegen das System auf der Seite der Verbrecher wieder. Als Rebell mit einem klaren Motiv genießt er unter Kriminellen einen legendären Ruf. Doch in dieser Schattenwelt kreuzen sich seine Wege mit seiner Ex-Freundin. Währenddessen ist Milos‘ Bruder in einen verzweifelten Kampf verstrickt, um die Freundin vor einer gefährlichen Sekte zu retten. Um sie zu befreien, muss er sich selbst in die Fänge der Sekte begeben. Können die Brüder ihre Liebsten aus den Fängen der Dunkelheit befreien, oder drohen sie selbst im Strudel des Untergangs zu versinken?

Kochbuch für Männer-Alles mit Bier!

Kochbuch für Männer-Alles mit Bier! Einfache & schnelle Rezepte für Bierliebhaber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:50 Uhr

Tauchen Sie ein in die Welt kulinarischer Genüsse, in der Bier nicht nur als Begleiter, sondern als Hauptdarsteller jeder Mahlzeit fungiert! „Das ultimative Kochbuch für Männer - Alles mit Bier“ ist nicht bloß ein gewöhnliches Kochbuch; es ist eine humorvolle Expedition durch die unerforschten Weiten der bierbasierten Küche, maßgeschneidert für den modernen Mann.

Von herzhaften Vorspeisen bis hin zu süßen und würzigen Desserts bietet jede Seite neue und kreative Möglichkeiten, Ihr Lieblingsbier in beeindruckende Gerichte zu verwandeln, die nicht nur Ihre Geschmacksnerven, sondern auch Ihre Freunde beeindrucken werden. Stellen Sie sich vor, Sie servieren eine „Rinderbrühe mit Stout-Infusion“, gefolgt von „Bier-eingelegtem Hähnchen“, und als krönenden Abschluss ein „Bieramisu“ anstelle des traditionellen Tiramisus.

Rezeptbuch für die Ninja Heißluftfritteuse: Kochbuch mit 150 Rezepten

Rezeptbuch für die Ninja Heißluftfritteuse Kochbuch mit 150 Rezepte für Ihre Heißluftfritteuse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 12:54 Uhr

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Ninja-Kochens mit unserem „Ninja Heißluftfritteuse Kochbuch“. Dieses inspirierende Buch ist ein Muss für alle, die ihre Kochkünste verbessern möchten, und bietet eine umfangreiche Sammlung von Ninja-Rezepten, die von erfahrenen Ninjas bis hin zu Neulingen gleichermaßen geschätzt werden.

Dieses Kochbuch für die Ninja Airfryer wird Ihnen die Geheimnisse der Ninja-Küche näherbringen, während Sie durch eine Vielzahl von einfachen und schnellen Ideen für köstliche Mahlzeiten blättern. Egal, ob Sie bereits ein Ninja in der Zubereitung von geröstetem Gemüse sind oder erst am Anfang Ihrer Reise zum Ninja-Meister stehen, dieses Buch bietet für jeden etwas.

Schnell Kochen für Berufstätige, Anfänger & Familie

Schnell Kochen für Berufstätige, Anfänger & Familie Kochbuch mit 195 leckere, einfache und schnellen Rezepten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 10:39 Uhr

Kochen in Eile? Kein Problem! Mit diesem Kochbuch, das 195 Rezepte enthält, gelingt das im Handumdrehen! Entdecken Sie eine Vielzahl von köstlichen, einfachen und schnellen Rezepten mit einer Zubereitungszeit von maximal 30 Minuten. Damit sichern Sie sich mehr Freizeit für Berufstätige, Anfänger oder Ihre Familie, ohne lange Zeit in der Küche zu verbringen!

Diese vielfältige Rezeptsammlung ist perfekt für Sie, wenn Sie:

Häufig unter Zeitdruck stehen, nach der Arbeit

Schnelle Zubereitung schätzen

Unvorbereitet Gäste empfangen

Mehr Freizeit genießen möchten

Für die Familie mit begrenzter Zeit kochen müssen

Schnelle und unkomplizierte Rezepte bevorzugen

Kochen lernen wollen, ohne viel Zeit zu investieren

Auf der Suche nach tollen Express-Rezepten sind

Dieses Rezeptbuch bietet eine breite Auswahl an Suppen, Salaten, Gerichten mit und ohne Fleisch, Saucen, Desserts, Getränken und vielem mehr.

