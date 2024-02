Heute kostenlose Kindle-E-Books: Postapokalypse, Sylt-Romanze, Bier-Rezepte, Nieten & Ninja-Airfryer-Rezepte

Was passiert mit einer Welt, nachdem sie durch Katastrophen weitgehend entvölkert wurde? Diese Frage wird euch heute gleich in zwei der kostenlosen Kindle-Bücher beantwortet. Außerdem gibt es einen Blick in den Verstand von Serienmördern, Rezepte für Eilige, den Abschluss einer Sylt-Romanzen-Reihe und Rezepte mit Bier.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Die Wälder von Katalis

In einer Welt, die von Jahrtausenden der Verwüstung durch Krieg und Katastrophen gezeichnet ist, haben sich nur zwei menschliche Kulturen auf den verbliebenen bewohnbaren Flächen behauptet: Die Galier, ein Volk von Edelleuten, deren fragwürdiges monarchistisches Herrschaftssystem auf wenigen verbliebenen Gebieten besteht, und die Lafaree, ein Volk von Bauern und Handwerkern, das reich an Bildung und sozialisiert ist, aber vor allem im Besitz fruchtbarer Ländereien.

Als General Markus von Lork durch ein interstellares Portal auf den Waldplaneten Katalis geschleudert wird, beginnt ein einsamer Kampf ums Überleben, der ihn über viele Jahre prägt. Doch als sich das Tor erneut öffnet, stürzt eine Soldatin der gegnerischen Streitkräfte hindurch. Für Markus und Leila gestaltet sich das Zusammenraufen nicht einfach. Doch bald erkennen sie, dass nichts so ist, wie es scheint, und dass sie eine schwere Aufgabe gemeinsam bewältigen müssen. Nur durch ihre Zusammenarbeit kann die Menschheit gerettet werden.

Wird es Markus und Leila gelingen, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren?

Die Erben der verlorenen Drachen

In einer düsteren Welt, in der Regeln herrschen und jede Abweichung mit tödlichen Konsequenzen bestraft wird, sehnt sich Hyria Callander nach Freiheit. Ein unerwartetes Ereignis entführt sie in eine scheinbar befreite Welt. Doch die vermeintliche Freiheit erweist sich als Trugbild, erschaffen von der finsteren Bruderschaft, die die Welt in Dunkelheit und Unterdrückung stürzt.

Einst regierten majestätische Drachen, die den Menschen Magie und Wissen schenkten, wodurch jahrelang Frieden herrschte. Doch die Bruderschaft zerbrach ihre Macht in sechs Artefakte und stieg zur uneingeschränkten Herrschaft auf. Nun liegt es an Hyria und ihren Verbündeten, einen Weg zu finden, die Drachen wiederzubeleben, die Magie zurückzubringen und die Dunkelheit zu vertreiben.

Das Omega-Potential

Nach einer verheerenden Pandemie bleibt nur auf Bentopia eine hochentwickelte Gesellschaft übrig. Hier leben die Menschen in scheinbarer Freiheit, doch jeder ist anhand seiner Fähigkeiten einer bestimmten Kategorie zugeordnet, die über sein Leben entscheidet: Ausbildung, Beruf, Partnerwahl und medizinische Versorgung.

Als plötzlich tödliche Unfälle die Insel heimsuchen, stößt die junge Polizistin Pamina Revo auf schockierende Enthüllungen, die ihr Weltbild erschüttern. Ihr Leben ist in Gefahr, doch sie wird vorerst von Unbekannten gerettet. In den Schatten tobt ein Machtkampf zwischen der Oberschicht und einem unbekannten Gegner, der die gesamte Gesellschaftsordnung bedroht.

Chasing Rose: Werwolf Boss Romanze

Rose, eine junge Mutter in London, liebt ihre einjährige Tochter über alles. Als sie erkennt, wie gefährlich ihr kontrollsüchtiger Ehemann Sam ist, plant sie ihre Flucht. Sie weiß instinktiv, dass ihr Leben in Gefahr ist, wenn sie ihn verlässt, und genau das hat sie getan. Doch ohne Unterstützungssystem, Geld oder Ausbildung fühlt sie sich hilflos.

Als Rose dem charismatischen Killian begegnet, ahnt sie nicht, dass diese Begegnung Teil eines Jahrhunderte alten karmischen Fluches ist. Killian sucht verzweifelt nach seiner geliebten Rose, die er bereits in einem früheren Leben verloren hat. Doch er ist nicht der Einzige, der Rose auf den Fersen ist.

Zweimal Liebesrendezvous: 2 Romane

Dieser Sammelband enthält zwei fesselnde Romane:

„Rendezvous in Niagara Falls“

Eine romantische Begegnung an einem der spektakulärsten Orte der Welt.

„Verliebt in den Oberarzt“

Dr. Volker Hartmann steht vor einer emotionalen Zerreißprobe, als eine verletzte Patientin in die Klinik eingeliefert wird – die Frau, in die er sich kürzlich verliebt hat, doch die bereits verheiratet ist. Doch plötzlich ergibt sich eine unerwartete Chance auf ein gemeinsames Glück, als eine Transplantation in Betracht kommt.

Love and Hate

Was tust du, wenn du die Chance erhältst, an den Ort zurückzukehren, an dem du das Wichtigste verloren hast? Das vorhersehbare Leben des Millionärssohns Wilson Hates gerät ins Wanken, als er einen Grund findet, in seine Heimatstadt zurückzukehren. Vierzehn Jahre lang war SIE der Mittelpunkt seines Lebens, bis zu dem einen Tag, an dem alles endete.

Lomahongva Paisley lebt seit knapp sechs Jahren fernab ihrer Heimatstadt Glen Rose zusammen mit ihrem Sohn Josh. Obwohl sie damals den für sie einzig richtigen Weg gewählt hat, sehnt sie sich zunehmend nach ihrer Familie. Die Entscheidung, zurückzukehren und ihr größtes Geheimnis preiszugeben, stellt sie vor eine große Herausforderung. Was passiert, wenn sie IHN wiedertrifft und er erkennt, dass sie mehr verbindet, als er ahnt?

Sylter Schmetterlinge im Hochzeitsfieber

Als Hochzeitsplanerin ist Lotta stets darauf bedacht, anderen den schönsten Tag ihres Lebens zu bescheren – doch ihr eigenes Liebesglück bleibt dabei auf der Strecke.

Nach einer beruflichen Niederlage, die sie die Schattenseiten ihres Jobs erkennen lässt, wird sie für ihren bisher anspruchsvollsten Auftrag nach Sylt geholt: Die Organisation der Hochzeit der Betreiber des renommierten Hotels Inselglück. Eine Herausforderung, die Lotta bald an ihre persönlichen Grenzen führt.

Als ob das nicht schon genug wäre, bringt auch noch der Bruder der Braut mit seinem rüpelhaften Verhalten alles durcheinander. Kein Wunder, dass Lottas Emotionen verrücktspielen! Warum schlägt ihr Herz sonst jedes Mal schneller, wenn der ungehobelte Marcel in der Nähe ist?

Niete zieht Glückslos

Ludger, ein akribischer Betriebsprüfer, lebt in seiner eigenen Welt der Schrullen und Neurosen. Doch alles ändert sich, als er bei einem Flugzeugunglück seine Familie verliert und den Bezug zum Leben verliert. Ein Straßenjunge, den er im Müllcontainer findet, wird seine Rettung und stellt sein Leben auf den Kopf. Ludger freundet sich mit Karla vom Jugendamt an, obwohl er sich noch nicht für eine Liebesbeziehung bereit fühlt. Als der Junge mit seinem Onkel nach Malawi zurückgeschickt wird, überwinden Ludger und Karla ihre Ängste und machen sich auf den Weg nach Afrika.

Die Anatomie des Bösen: Die schockierenden wahren Kriminalgeschichten über Serienmörder

Entdecken Sie die ungefilterte Wahrheit hinter den berüchtigten Serienmördern. Stellen Sie Ihre Überzeugungen in Frage und tauchen Sie ein in die verdrehte Psychologie, die ihre dunkelsten Handlungen antreibt. Gewinnen Sie einen fesselnden und verständlichen Einblick in wahre Kriminalgeschichten, der Sie sprachlos machen wird

Kreis aus der Hölle: Hell circle – German Edition

Milos, ein enttäuschter Kriegsveteran, findet sich aus Protest gegen das System auf der Seite der Verbrecher wieder. Als Rebell mit einem klaren Motiv genießt er unter Kriminellen einen legendären Ruf. Doch in dieser Schattenwelt kreuzen sich seine Wege mit seiner Ex-Freundin. Währenddessen ist Milos‘ Bruder in einen verzweifelten Kampf verstrickt, um die Freundin vor einer gefährlichen Sekte zu retten. Um sie zu befreien, muss er sich selbst in die Fänge der Sekte begeben. Können die Brüder ihre Liebsten aus den Fängen der Dunkelheit befreien, oder drohen sie selbst im Strudel des Untergangs zu versinken?

Kochbuch für Männer-Alles mit Bier!

Tauchen Sie ein in die Welt kulinarischer Genüsse, in der Bier nicht nur als Begleiter, sondern als Hauptdarsteller jeder Mahlzeit fungiert! „Das ultimative Kochbuch für Männer - Alles mit Bier“ ist nicht bloß ein gewöhnliches Kochbuch; es ist eine humorvolle Expedition durch die unerforschten Weiten der bierbasierten Küche, maßgeschneidert für den modernen Mann.

Von herzhaften Vorspeisen bis hin zu süßen und würzigen Desserts bietet jede Seite neue und kreative Möglichkeiten, Ihr Lieblingsbier in beeindruckende Gerichte zu verwandeln, die nicht nur Ihre Geschmacksnerven, sondern auch Ihre Freunde beeindrucken werden. Stellen Sie sich vor, Sie servieren eine „Rinderbrühe mit Stout-Infusion“, gefolgt von „Bier-eingelegtem Hähnchen“, und als krönenden Abschluss ein „Bieramisu“ anstelle des traditionellen Tiramisus.

Rezeptbuch für die Ninja Heißluftfritteuse: Kochbuch mit 150 Rezepten

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Ninja-Kochens mit unserem „Ninja Heißluftfritteuse Kochbuch“. Dieses inspirierende Buch ist ein Muss für alle, die ihre Kochkünste verbessern möchten, und bietet eine umfangreiche Sammlung von Ninja-Rezepten, die von erfahrenen Ninjas bis hin zu Neulingen gleichermaßen geschätzt werden.

Dieses Kochbuch für die Ninja Airfryer wird Ihnen die Geheimnisse der Ninja-Küche näherbringen, während Sie durch eine Vielzahl von einfachen und schnellen Ideen für köstliche Mahlzeiten blättern. Egal, ob Sie bereits ein Ninja in der Zubereitung von geröstetem Gemüse sind oder erst am Anfang Ihrer Reise zum Ninja-Meister stehen, dieses Buch bietet für jeden etwas.

Schnell Kochen für Berufstätige, Anfänger & Familie

Kochen in Eile? Kein Problem! Mit diesem Kochbuch, das 195 Rezepte enthält, gelingt das im Handumdrehen! Entdecken Sie eine Vielzahl von köstlichen, einfachen und schnellen Rezepten mit einer Zubereitungszeit von maximal 30 Minuten. Damit sichern Sie sich mehr Freizeit für Berufstätige, Anfänger oder Ihre Familie, ohne lange Zeit in der Küche zu verbringen!

Diese vielfältige Rezeptsammlung ist perfekt für Sie, wenn Sie:

Häufig unter Zeitdruck stehen, nach der Arbeit

Schnelle Zubereitung schätzen

Unvorbereitet Gäste empfangen

Mehr Freizeit genießen möchten

Für die Familie mit begrenzter Zeit kochen müssen

Schnelle und unkomplizierte Rezepte bevorzugen

Kochen lernen wollen, ohne viel Zeit zu investieren

Auf der Suche nach tollen Express-Rezepten sind

Dieses Rezeptbuch bietet eine breite Auswahl an Suppen, Salaten, Gerichten mit und ohne Fleisch, Saucen, Desserts, Getränken und vielem mehr.

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Im Schatten des Doms

Ulli, ein gebrochener Mann. Ein tragischer Unfall beendete seine Karriere als Polizist und zwang ihn, das Taxigeschäft seines Vaters zu übernehmen. Eines Abends steigt Usama in sein Taxi. Was Ulli nicht ahnt: Dieser unscheinbare Mann ist ein IS-Rückkehrer, getrieben von fanatischem Hass und brennender Rache.

Der Gerichtsmediziner

William Blackwood, ein Gerichtsmediziner aus London, findet sich in den düsteren Tiefen geheimer Kellergewölbe wieder, wo Dunkelheit und Macht verschmelzen und Hingabe in Ausschweifung verblasst. Getrieben von der Aussicht, seinem Idol Niccolo Carta nahe zu sein, stürzt sich William in eine Welt, in der Grausamkeit und Göttlichkeit sich in einem finsteren Tanz vereinen.

Und vom selben Autor sind folgende 2 E-Books ebenfalls kostenlos:

Die Schlacht der 7 Meere

Niccolo steht vor der Realität seiner eigenen Entscheidungen und muss die Opfer, die er bringen muss, um die Welt zu bewahren, akzeptieren. Kann er die drei Persönlichkeiten in sich kontrollieren und seine Flotte zum Sieg führen? Oder wird er in die dunklen Tiefen fallen, die alles zu verschlingen drohen? Erlebe die fesselnde Fortsetzung und entdecke, wer in dieser Schlacht, die die Grenzen des Ozeans und des Verstandes herausfordert, triumphieren wird.

Die Schlacht um die Freiheit

In einer nahen Zukunft hat Niccolo Carta, der oberste Herrscher, seine Macht in der Einheitsregierung festigt. Trotz des erreichten Friedens ist der Preis hoch: Die Freiheit und Individualität der Menschen wurden im Namen der vermeintlichen Stabilität geopfert.

Dennoch keimen die Samen des Widerstands und drohen zu erblühen. Mitten im Chaos erhebt sich eine geheime Gruppe namens „Das Trotzende Netzwerk“, um Niccolo und seine Tyrannei zu bekämpfen. Mutige Individuen, die sich weigern, unter der Herrschaft der Regierung zu leben, kämpfen dafür, die Freiheit wiederherzustellen und die Macht dem Volk zurückzugeben.

Tropensturm: Ein Thriller in Manila und Hong Kong

Der kommunistische Rebell Dodong wird ständig von CIA-Agent Logan verfolgt, während er ein Attentat auf den philippinischen Präsidenten plant. Er beschafft sich Sprengstoff von Islamisten. Dabei kreuzen eine junge Callcenter-Agentin namens Vins und ihr amerikanischer Facebook-Freund Frank seinen Weg.

Wird Agent Logan den Anschlag verhindern können? Warum hortet Dodong mehr Sprengstoff als nötig? Was sind die Motive von Frank, der versucht, CIA-Computer zu hacken? Und entwickelt sich zwischen Frank und Vins eine Romanze?

Texas, Tangas und Tiffany

Detective Jim Finnesy aus Houston und seine Unterstützung Monica McCahill stehen vor einem Rätsel: Warum wurden zwei junge Frauen auf die gleiche Weise ermordet? Beide Opfer trugen schwarze Tangas. Doch bereits drei Wochen zuvor gab es einen ähnlichen Mord in San Antonio, bei dem das Opfer ebenfalls einen schwarzen Tanga trug. Seitdem befindet sich ein Notizbuch mit den Namen mehrerer junger Frauen in den Händen des Mörders. Die Morde nehmen zu, und die Zeit läuft ihnen davon.

Vom selben Autor kostenlos:

Die Schatten vergangener Feuer (Band 1)

Als die Ermittler Burgstaller und Markreiter aus Nürnberg am Tatort eintreffen, finden sie eine Leiche mit einer seltsamen Tätowierung, die verschiedene Zahlen zeigt. Die Art der Tötung lässt auf einen Ritualmord schließen. Nachdem eine Suche in der bundesweiten Datenbank keine Ergebnisse liefert, wenden sie sich an Europol. Es stellt sich heraus, dass bereits einige Monate zuvor ein ähnlicher Mord mit denselben Merkmalen in Salzburg verübt wurde. Kurz bevor die Ermittler das Geheimnis der Tätowierungen lüften können, geschieht ein weiterer Mord mit dem gleichen Modus Operandi.

Amandas tödliche Kreuzfahrt

Wer hätte gedacht, dass das Leben einer Lehrerin so aufregend sein könnte? Amandas Leben ändert sich, als sie in einer Fernsehshow eine Million gewinnt! Eine Chance, ihr Leben als brave Lehrerin radikal zu ändern und zu einer Luxuskreuzfahrt aufzubrechen. Doch an Bord des Kreuzfahrtschiffs Belgravia geraten die Ereignisse außer Kontrolle: Mitreisende haben Geheimnisse, ein Passagier wird vermisst - ist ein Mörder unter ihnen? Zudem fühlt sich Amanda zu zwei Männern hingezogen - wem kann sie trauen? Ein Fehler könnte tödlich enden, denn auch ihr eigenes Leben ist in Gefahr. Dies ist der erste Band der Amanda-Lipton-Reihe.

Wanderlust (Northern Lights 1)

Lisas Leben ist in einer Abwärtsspirale gefangen, seit ihr Partner sie betrogen hat und ihre Firma fast ruiniert hat. Ein wichtiger Auftrag könnte alles ändern, aber ihr Verhandlungspartner in New York ist exzentrisch und besteht darauf, dass Lisa seine neue Outdoor-Produktlinie testet. Mitten in den herbstlichen Wäldern New Englands trifft sie auf Ryan, einen sexy Naturburschen, mit dem sie sofort aneinandergerät. Doch trotz ihrer Differenzen knistert es zwischen ihnen.

Dereks Geheimnis: ein Milliardär Wolfswandler Liebesroman

Was passiert, wenn das Lamm sich in den Wolf verliebt?

Sheryl, eine selbstbewusste Frau, schwört, keine Beziehungen mehr einzugehen. Doch als sie während eines Fotoshootings einen attraktiven und mysteriösen Milliardär trifft, gerät ihr Leben aus den Fugen. Sheryl fühlt sich zu ihm hingezogen wie eine Motte zum Licht, und eine verbotene Anziehungskraft führt bald zu mehr, als sie erwartet hat.

Derek ist ein reicher Tycoon mit einem gefährlichen Geheimnis und begrenzt sich auf Affären. Warum bringt ihn diese Frau aus der Fassung und entfacht sein Verlangen? Der Wolf und der Mann in ihm wollen sie als Gefährtin fürs Leben. Doch wie wird Sheryl reagieren, wenn sie erfährt, dass er ein Wolfswandler ist?

The Undateable

Peyton Carter hat ein Problem: Sie hat ihrer Familie einen erfundenen festen Freund versprochen, um ihrer verrückten Tante Trudy zu beweisen, dass sie nicht für immer alleine bleiben wird. Nach ein paar desaströsen Onlinedates trifft sie Tom, der all ihre Träume verkörpert, aber kein Interesse an ihr zeigt. Glücklicherweise hilft ihr Nachbar Christopher, der größte Womanizer der Stadt, dabei, sich für Tom zu verändern. Als Gegenleistung spielt Peyton gelegentlich Chris‘ Ehefrau, um seine One-Night-Stands zu vertreiben. Zwischen Peyton und Chris entwickelt sich eine unerwartete Bindung, während sie versuchen, über ihre Unterschiede hinwegzukommen.

Apfelfieber: Irland-Liebesroman

Clare O’Sullivan bekommt eine letzte Chance, sich als Autorin zu bewähren: Sie soll die Biographie von James Arthur Byrne schreiben, Besitzer der größten Cider-Brauerei Irlands und begehrtester Junggeselle des Landes - und derjenige, den Clare am meisten verachtet. Vor zehn Jahren löste er bei Clares Vater einen Herzinfarkt aus. Trotz ihrer Abneigung nimmt Clare die Herausforderung an und muss feststellen, dass sie nicht nur mit James arbeiten, sondern auch mit ihm zusammenleben muss. Zwischen hitzigen Auseinandersetzungen steigt auch die Spannung zwischen Clare und James.

Gin perfekt gemixt: Gin Rezepte - Das Gin Handbuch mit klassischen & fruchtigen Cocktail Rezepten

Das ultimative Handbuch für Gin-Liebhaber bietet klassische und moderne Rezepte für Gin, Tonic und mehr.

Für alle, die ihren Gin perfekt gemixt genießen möchten, bietet dieses Buch eine Fülle köstlicher Gin-Rezepte. Gin dient als Grundlage für verschiedene Mischgetränke wie Cocktails oder Longdrinks und wird in zwei Hauptarten unterschieden: der süßliche Plymouth Gin und der klassische Dry Gin. Beide Varianten können mit einer Vielzahl von Zutaten zu wahren Meisterwerken gemixt werden. In diesem Buch haben wir die besten Gin-Rezepte der Welt gesammelt, damit Sie Ihren Gin in Ruhe genießen können.

24 Essen + Sparen + Lecker

Alles ist teurer geworden. Man kann kaum noch sorglos einkaufen gehen. Immer hat man das Geld im Kopf. Hier möchte ich mit einfachen Tipps und leckeren Rezepten zeigen, dass man auch günstig schlemmen kann.

Harte Fantasien: 7 erotische Kurzgeschichten, die die Fantasie anregen.

In diesem umfassenden Sammelband präsentiert die Autorin Lucy Secret sechs ihrer heißesten erotischen Geschichten, die aus ihren veröffentlichten Werken stammen. Ergänzt werden diese durch eine brandneue Bonusgeschichte.

Die Geschichten, alle aus der Perspektive der Frau geschrieben, erzählen von mutigen Abenteuern auf dem Weg, erotische Fantasien auszuleben. Vom ersten Besuch im Pornokino über den ersten Gangbang bis hin zu einer wilden Sexparty - diese Erzählungen lassen keine Tabus aus.

Alle sieben Geschichten werden unzensiert und schonungslos erzählt und sind daher ausschließlich für ein erwachsenes Publikum bestimmt.

