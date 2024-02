Kindle-E-Books kostenlos: Verliebter Playboy, rachsüchtiger NPC, Dämonenjägerin & Mallorca-Krimi

Heute hat Amazon sehr unterschiedliche kostenlose Kindle-Bücher im Angebot, darunter zwei Bücher der erfolgreichen Autorin Kim Richardson. Eine finstere Mafia-Romanze ist nur für Erwachsene und ein Playboy wird gründlich reingelegt. Alle Bücher sind mindestens heute kostenlos für jeden Kindle-Besitzer.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Die Stille hinter den Wolken

Die Stille hinter den Wolken (Cold Spring 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:14 Uhr

In der geheimnisvollen Kleinstadt Cold Spring werden die Pläne des CEOs Cailan Jenkins durch einen mysteriösen Brief seines verstorbenen Vaters durchkreuzt. Um das örtliche Geschäft zu schließen, muss er Bedingungen erfüllen, die ihn vor unerwartete Herausforderungen stellen. Doch auch die temperamentvolle Angestellte Alina Stone trägt dazu bei, dass seine Mission schwieriger wird als gedacht. Zwischen Gefühlschaos und Familiengeheimnissen werden sie auf eine Reise geschickt, die ihr Leben für immer verändern wird – und vielleicht mehr verbindet als nur ihre berufliche Zusammenarbeit.

Seine geheime Liebe

Seine geheime Liebe Seine geheime Liebe: Eine Harem Bad Boy Romanze (Das geheime Begehren des Milliardärs 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:25 Uhr

Massimo Verdi, ein internationaler Playboy und einer der begehrtesten Schauspieler der Welt, findet sich nach dem Ende einer langjährigen Beziehung plötzlich wieder als Single wieder. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als er die amerikanische Sängerin India Blue trifft und sich sofort in sie verliebt.

Als Frustration über Indias Unberechenbarkeit aufkommt, versucht Massimo sie aus seinem Kopf zu verbannen und gerät in einen Skandal, der von seiner manipulativen Exfreundin Valentina inszeniert wurde.

Nachdem Fotos von ihnen, die sie beim Küssen zeigen, veröffentlicht werden, ist Massimo überzeugt, India für immer verloren zu haben. Doch als sie ihn um Hilfe bittet, flammt ihre Freundschaft wieder auf und entwickelt sich bald darauf zu einer Romanze.

Trotz seiner tiefen Liebe zu ihr erkennt Massimo, dass Indias Leben kompliziert ist, und er fürchtet, sie an einen fanatischen Stalker zu verlieren.

Wagt er es, sein Herz erneut aufs Spiel zu setzen? Was verbirgt sich hinter Indias geheimnisvoller Vergangenheit und ihrer Verbindung zu einem anderen Mann in einem fernen Land? Kann Massimo ihr wirklich vertrauen und sich über sein eigenes Ego hinwegsetzen, um das Herz der faszinierendsten Frau zu erobern, die er je kennengelernt hat?

Lionessa: Eine dunkle Mafia Romanze

Lionessa: Eine dunkle Mafia Romanze (Syndicate Beauties DE 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:38 Uhr

Hinweis: Dieses Buch ist für erwachsene LeserInnen bestimmt!

Tauche ein in eine Geschichte, die dich durch die unberechenbaren Tiefen eines von Rache verzehrten Herzens führt, wo die Gefühle ebenso real wie gnadenlos sind. Eine fesselnde Erzählung, die eine Reise verspricht, die sowohl spannend als auch verlangend nach mehr ist.

Joan Cavallos Leben wurde zerstört, als sie bei einer brutalen Tragödie ihren Mann und ihre Kinder verlor und sich von ihrer Familie entfremdete. Getrieben von einem unersättlichen Durst nach Rache, schmiedet Joan einen skrupellosen Plan, um ihren schrecklichen Verlust zu vergelten. Doch ihr Weg zur Vergeltung wird immer komplizierter, als unerwartet Sullivan Penn auftaucht, ein gefürchteter irischer Mafiaboss. Sullivan erobert nicht nur ihr Herz als idealer Liebhaber, sondern er stellt sich auch als ein beträchtliches Hindernis für ihre gnadenlosen Rachepläne heraus.

Zauber & Asche (Die Dunklen Akten 1)

Zauber & Asche (Die Dunklen Akten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:16 Uhr

Bist du bereit, Hexen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten?

Mein Name ist Samantha Beaumont, und ich bin eine Hexe. Doch ich bin keine gewöhnliche Hexe – ich beherrsche die dunkle Magie und genieße es, Dämonen und andere übernatürliche Schurken mit den alten Zauberkräften zu jagen und zu vernichten.

Alles läuft reibungslos, bis ein menschliches Mädchen ermordet wird und ihre Seele von einem mächtigen Dämon in die Unterwelt gezerrt wird. Die Situation verschlimmert sich, als immer mehr Menschen sterben. Ich habe keine andere Wahl, als mich mit Logan, einem verführerisch heißen Engel, der als Krieger geboren wurde, zusammenzuschließen, um den Fall zu lösen.

Das Problem ist, dass Engelsgeborene allgemein dunkle Hexen verabscheuen. Ich kann ihm nicht vertrauen. Doch ich habe keine Wahl. Ich werde diese Morde aufklären, auch wenn der Engelsgeborene mich hasst und die Anziehungskraft zwischen uns unwiderstehlich ist.

Dunkle Jagd (Schatten und Licht 1)

Dunkle Jagd (Schatten und Licht 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:28 Uhr

Eine geheimnisvolle Jägerin, ein rätselhafter Mordfall und eine pfiffige Siamesische Katze als Begleiterin. Was könnte da schiefgehen? Ich bin Rowyn Sinclair, Jägerin aus Leidenschaft und Notwendigkeit. Ich bin die Beste in meinem Handwerk, und es ist kein Zuckerschlecken. Doch wenn Dämonen unsere Welt betreten oder Werwölfe Unschuldige töten, komme ich ins Spiel.

Die Bezahlung ist knapp, aber es hält mich über Wasser. Als der Rat, eine Gruppe von Engeln, mich für einen Job rekrutiert, muss ich wohl oder übel zusagen. Doch der Fall, den sie mir zuweisen, bringt mich mit Jax zusammen - einem teuflisch gut aussehenden Engelskrieger.

Aber etwas ist faul. Je mehr ich herausfinde, desto finsterer wird die Wahrheit. Diese Morde sind kein gewöhnlicher Fall...

Flüstern der Nacht (Sternentanz 1)

Flüstern der Nacht (Sternentanz 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:30 Uhr

Eine Warnung, die nicht ignoriert werden sollte: NICHT LESEN!

Dieser eindringliche Hinweis prangt in dicken, roten Lettern auf der ersten Seite eines massiven Buches, das in einem schon recht zerschlissenen Ledereinband steckt.

Mein Blick verweilt darauf.

Warum sollte jemand ein Buch mit einer solch unmissverständlichen Warnung versehen?

Entdecke eine fesselnde Romantasy für Jugendliche und Erwachsene, empfohlen ab 16 Jahren.

Berge der Stille: Dunkle Seelen 1

Berge der Stille (Dunkle Seelen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:41 Uhr

Quinn Darkova, einst gefangen in den Ketten der Sklaverei, brennt vor Verlangen nach Rache an denen, die sie verkauft haben. Doch während ihre dunklen Kräfte zunehmen und ihr Aufstieg naht, muss sie ihre Blutrache auf Eis legen, um ihr eigenes Überleben zu sichern.

Lazarus Fierté, ein Adliger von unvergleichlichem Stolz, hat die letzten sechs Jahre auf eine Frau gewartet - doch nicht auf irgendeine Frau, sondern auf eine dunkle Maji von großer Macht, fähig zu schrecklichen Dingen. Sie könnte der Schlüssel zu allem sein, was ihm lieb und teuer ist.

Seine Retterin ... oder seine Zerstörerin.

Das Einzige, was er nicht erwartet hat, ist, dass sie beides sein könnte.

Éadanƀuŕur: Die Wiedergeburt des Ɓŕixda 2.5

Éadanƀuŕur: Die Wiedergeburt des Ɓŕixda 2.5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:20 Uhr

Als Shila im Anduman etwas Unbegreifliches entdeckt, wird sie von einem traumatischen Erlebnis überwältigt, das sie zutiefst erschüttert. Zweifel plagen sie: War es ein Fehler, erneut die Pfade zu anderen Welten zu betreten?

Verwirrt von den Geschehnissen, versucht Shila, sich durch das Dickicht zu navigieren und Antworten zu finden. Ihre Suche führt sie nach Ɓŕigeandion, wo sie auf eine Tŕufit, eine Zauberin, trifft. In dieser Stadt, die gerade Samoni, ein keltisches Fest, feiert, glaubt Shila, die Macht zu erlangen, wie eine Königin alles zu bekommen. Aber kann sie auf diese Weise all ihre Probleme lösen?

Gen wird von Trauer und dem Verlangen angetrieben, alles wieder ins Lot zu bringen. Auf seiner Suche findet auch er sich in den Wirren von Samoni wieder, einer Zeit, in der sich die Tore zu den Totenreichen öffnen. Kann Gen sein altes Leben wiederherstellen und den Gefahren seiner Suche standhalten?

Vorbote der Zerstörung

Vorbote der Zerstörung Ein LitRPG-Abenteuer (Der Vorbote 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:44 Uhr

Ein NPC, einst missbraucht und ignoriert, erhebt sich nun mit Bewusstsein. Hirrus, ein kriegerischer Charakter in einer von Spielern erschaffenen Welt, erreicht eine Ebene des Bewusstseins, die NPCs normalerweise verwehrt bleibt. Als seine einst friedliche Stadt von einer Horde hungriger Monster heimgesucht wird, sieht Hirrus seine Chance zur Rache gegen die Spieler, die das Unheil über sie gebracht haben.

Für Hirrus spielt es keine Rolle, ob sein Bewusstsein ein göttliches Geschenk oder ein Fehler ist - er ist entschlossen, die Spieler zu finden und sie daran zu hindern, erneut Chaos zu stiften.

Doch die Spieler werden nicht tatenlos zusehen, wie ihre Pläne durchkreuzt werden. In dieser Welt gibt es keine zweite Chance bis zum wöchentlichen Reset. Wird es Hirrus gelingen, eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen und Rache zu üben, oder werden die Spieler ihn besiegen und zur Rechenschaft ziehen können?

Verzauberte Reiche: Die Verbotene Ehre: 3

Verzauberte Reiche: Die Verbotene Ehre: 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:23 Uhr

Begib dich auf eine faszinierende Reise in eine Welt jenseits der Vorstellungskraft, wo Karten-Upgrades die Pforten zu mystischen Reichen öffnen und legendäre Berufe wie Schwertkämpfer und Magier die Schicksale formen. In diesem Universum leben verschiedene Rassen, von Menschen bis hin zu Elfen, und verschmelzen in einem Kaleidoskop der Kulturen über atemberaubende Landschaften, von geheimnisvollen Ebenen bis hin zu himmelshohen Inseln. Im Zentrum dieser epischen Erzählung verbirgt sich ein erschütterndes Geheimnis zwischen zwei Brüdern, verstrickt in eine Geschichte von konfliktreichen Rassen und Ideologien. Jedes Kapitel enthüllt überraschende Wendungen, die eine scheinbar einfache Reise in ein aufregendes Abenteuer verwandeln, das sämtliche Erwartungen übertrifft. Dies ist mehr als nur eine Geschichte; es ist ein eindringliches Universum, in dem jede Fähigkeit zur Legende wird und jede Entscheidung in einer komplexen Welt voller Wunder und Intrigen widerhallt.

Möwenschuld: Küstenkrimi (Mallorca)

Möwenschuld: Küstenkrimi (Levke Sönkamp Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:29 Uhr

Eine idyllische Finca in den malerischen Bergen Mallorcas. Levke Sönkamp sehnt sich nach Erholung und innerer Ruhe während eines Workshops. Doch was als vielversprechender Rückzug beginnt, verwandelt sich rasch in einen düsteren Albtraum. Als eine Teilnehmerin nach dem morgendlichen Yoga verschwindet und kurz darauf eine weitere Person vermisst wird, alarmiert Levke Chefinspektor Barceló. Parallel untersucht er einen mysteriösen Todesfall in einer nahe gelegenen Finca. Besteht eine Verbindung zwischen den Ereignissen? Welche Geheimnisse hüten der Therapeut und die anderen Teilnehmer? Als eine der Vermissten grausam zugerichtet aufgefunden wird, bröckeln nicht nur Levkes schützende Mauern, sondern auch für Jordi Barceló wird der Fall plötzlich persönlich ...

New York Wedding (New York-Reihe 1)

New York Wedding (New York-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

„Mit dreißig heiraten wir einander, wenn wir noch Single sind.“

Dieses Versprechen aus ihrer Jugend holt die 28-jährige Hochzeitsplanerin Midge ein, nachdem ihre langjährige Beziehung scheitert. Entschlossen, nicht länger zu warten, fliegt sie nach New York, um sich mit ihrer Jugendliebe Jackson zu treffen. Unterwegs lernt sie den charmanten Piloten Blake kennen, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt. Doch als sie Jackson in New York trifft und die Nacht mit ihm verbringt, gerät Blake in Vergessenheit. Jackson bittet Midge, die Hochzeit seiner Schwester Victoria zu planen, ohne zu ahnen, dass Victoria mit niemand anderem als Blake verlobt ist.

Neun Jahre lang (Der Kredithai 1)

Neun Jahre lang (Der Kredithai 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

Ich bin ein Kredithai, ein Inkasso-Experte. Das Brechen von Knochen liegt mir im Blut, eine Fähigkeit, die mir oft zugutekommt. Der Auftrag bei den Haynes schien einfach: Ein schneller Einbruch, zwei Schüsse. Eine Kugel für Charlie, eine für seine Schwester. Doch als ich Valentina erblickte, änderte sich alles. Sie faszinierte mich, und ich beschloss, sie für mich zu behalten. Doch in unserer Welt gibt es keine zweiten Chancen für diejenigen, die uns schulden. Meine Mutter wird Valentina nicht am Leben lassen. Also schmiede ich einen Plan, um sie zu retten.

Mein Plan ist verdorben.

Er ist unmoralisch.

Er ist zweifelhaft.

Aber er ist perfekt.

Genau wie sie.

Sternenhagelwünsche

Sternenhagelwünsche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

Im idyllischen Klinikpark kreuzen sich die Wege von Louisa und Kai. Sie kämpft tapfer gegen ihre Leukämie, während er die schweren Folgen eines Autounfalls zu bewältigen hat. Trotz ihrer eigenen Herausforderungen finden die beiden Trost und Liebe ineinander. Besonders Kai ringt mit den Auswirkungen seines Unfalls, doch Louisa steht ihm stets zur Seite. Gemeinsam schöpfen sie Kraft aus den Sternenhagelwünschen, einer besonderen Erfindung von Louisa zu Beginn ihrer Begegnung. Diese Wünsche verbinden sie auf magische Weise und geben ihnen Hoffnung für ihre gemeinsame Zukunft.

Spaß mit gespaltener Zunge: Ein glühend heißer umgekehrter Harem

Spaß mit gespaltener Zunge: Ein glühend heißer umgekehrter Harem (Ein Hauch von Drachenfeuer 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

Drachenwandler haben eine grausame Tradition: Sie entführen Menschenkinder, um sie ihrer Göttin zu opfern.

Doch als sie den kleinen Bruder der erfahrenen Diebin Yara Parmstone entführen, haben sie sich geirrt. Jetzt ist Yara auf Rache aus – nachdem sie den letzten Schlüssel gefunden hat, der ihn retten kann.

Doch die drei geheimnisvollen Männer, die den Schlüssel besitzen, haben eine Botschaft für Yara – die Drachengöttin hat etwas Wichtiges für sie bereit. Leider ist es nicht so amüsant wie eine gespaltene Drachenzunge.

Yara kämpft gegen die Zeit, um ihren Bruder zu befreien, bevor sein und ihr Schicksal besiegelt sind.

Der blaue Pomander: Ein viktorianischer Krimi

Der blaue Pomander Ein viktorianischer Krimi mit den Ermittlern vom Sebastian Club Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

London 1896: Die berüchtigte Mörderin soll hingerichtet werden, doch kurz vor ihrem Tod offenbart sie den Gentlemen des Sebastian Clubs von einem antiken Duftbehälter, dem legendäre Heilkräfte nachgesagt werden. Doch gibt es den „blauen Pomander“ wirklich, oder ist er nur das Hirngespinst einer Geisteskranken?

Um der Sache auf den Grund zu gehen, reisen die Ermittler nach Salzburg, ins Kaiserreich Österreich-Ungarn. Doch sie merken schnell, dass sie nicht allein auf der Suche nach der Kostbarkeit sind. Ein skrupelloser Konkurrent ist ebenfalls hinter dem geheimnisvollen Gegenstand her und schreckt selbst vor Mord nicht zurück. Als der Unbekannte ihnen immer näher kommt, spitzt sich die Lage zu.

Die unwissende Magierin

Die unwissende Magierin (Magie der Natur 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:42 Uhr

Tauche ein in die fesselnde Welt der Magie zusammen mit Arah!

Eine mitreißende Fantasy-Saga, perfekt für Jugendliche und junggebliebene Erwachsene.

In einem abgelegenen mittelalterlichen Dorf wächst die 13-jährige Arah als Findelkind beim freundlichen Pater auf. Getrieben von ihrer Liebe zu Büchern entflieht sie oft in ihre eigene Fantasiewelt. Doch eines Tages bringt ein mysteriöser Besucher Unruhe in das Dorf: Ein wandernder Exorzist, im Auftrag der Kirche, sucht nach vermeintlichen Hexen und Zauberern. Obwohl Arah gerne von Zauberei träumt und sich nach magischen Kräften sehnt, begegnet sie den Worten des Exorzisten mit Misstrauen. Magie in der realen Welt? Unmöglich. Oder doch? Als sie selbst fälschlicherweise der Hexerei beschuldigt wird, muss sie fliehen. Dabei ahnt sie nicht, dass hinter den Anschuldigungen des Exorzisten Wahrheit steckt. Erst als Arah echten Magiern, magischen Geschöpfen und der wahren Magie begegnet, erkennt sie ihre eigene Herkunft und Identität. Alles, was sie über Zauberei, Magie, Drachen und mystische Kräfte zu wissen glaubte, erweist sich plötzlich als falsch…

Eine Reise voller Spannung und Gefahren erwartet das junge Mädchen, während sie nicht nur die Wahrheit über ihre Eltern erfährt, sondern auch zum ersten Mal der Liebe begegnet.

Das Licht der Hajeps: Erster Kontakt

Das Licht der Hajeps: Erster Kontakt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:12 Uhr

Obwohl Margrit endlich ihre Pflegekinder wiedergefunden hat, stellt sich eine neue Herausforderung: Die „Spinnen“, eine rivalisierende Guerilla-Organisation, fordern wertvolle Güter als Lösegeld für die Kinder. Margrit bleibt keine Wahl, als in das menschenleere Würzburg zurückzukehren und nach zurückgelassenen Dingen zu suchen. Dabei besteht die Gefahr, auf die außerirdischen Eroberer zu treffen. Doch Margrit hat inzwischen Danox an ihrer Seite, der ihr auf seine eigene Weise helfen kann. Als sie einen ohnmächtigen Soldaten entdeckt, rettet sie ihn vor den Hajeps und versteckt sich gemeinsam mit ihm vor ihnen. Doch als immer mehr Hajeps auftauchen und nach jemandem suchen, muss Margrit einen schrecklichen Verdacht hegen, besonders als Danox plötzlich verschwindet. Unterdessen gerät auch George in Schwierigkeiten, als er mit einem außerirdischen Soldaten kämpfen muss. Eine Überraschung erwartet ihn, als er diesem den Helm vom Kopf reißt.

Die Legende von Enyador (Enyador-Saga 1/4)

Die Legende von Enyador (Enyador-Saga 1/4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:12 Uhr

In Enyador herrscht seit Jahrhunderten ein blutiger Kampf zwischen Elben, Drachen und Dämonen um die Vorherrschaft. Die Menschen wurden von den Elben versklavt, ihre Erstgeborenen in den Krieg gegen die Drachen geschickt. Doch Tristan, ein Waisenjunge, trotzt seinen Unterdrückern und entfacht damit eine Kettenreaktion von Ereignissen. Eine uralte Prophezeiung erwacht zu neuem Leben.

Dies ist der erste Teil einer epischen vierteiligen Serie.

Vor dem Morgengrauen (Gefallene Vampire – Band 1)

Vor dem Morgengrauen (Gefallene Vampire - Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:12 Uhr

In „Vor dem Morgengrauen“ fühlt sich die 17-jährige Kate in ihrem Leben verloren. Sie ist eine Außenseiterin in ihrer eigenen Familie, unverstanden von allen, besonders von ihrer schöneren und beliebteren Schwester, und abgelehnt von ihrer kontrollsüchtigen Mutter. Ihr einziger Trost sind ihre Freunde und ihr kluger Verstand. Doch selbst damit scheint ihr Leben auf eine Sackgasse zuzusteuern – besonders als ihre Mutter entscheidet, dass sie zu Hause bleiben muss, um die Studiengebühren ihrer Schwester zu bezahlen.

Doch dann ändert sich alles an ihrem 17. Geburtstag. Ein beliebter Junge verliebt sich in sie, und mit dem Auftauchen des mysteriösen Elijah an ihrer Schule scheint sich alles zum Guten zu wenden – bis ein tragischer Unfall ihr Leben erschüttert.

Kate sollte sterben, doch am Rand des Todes erlebt sie etwas Unglaubliches, etwas, das sie verwandelt und ihr eine Bestimmung gibt, die sie nie für möglich gehalten hätte. Im Zwielicht zwischen Leben und Tod wird Kate zu etwas, das die Welt noch nie gesehen hat.

Tochter der Zeit (Was nach Cilmeri geschah 1)

Tochter der Zeit (Was nach Cilmeri geschah 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

Llywelyn, Prinz von, sieht sich mit Verrat und Täuschung konfrontiert, sowohl von seinen Freunden als auch von seinen Feinden, während sein Schicksal ungewiss bleibt...

Meg, eine moderne Frau mit einer komplizierten Vergangenheit, findet ihr Leben aus den Fugen geraten, als sie durch die Zeit reist und im mittelalterlichen Wales landet...

Gemeinsam müssen Meg und Llywelyn die politischen Intrigen überwinden, die die Existenz von Wales bedrohen, und gemeinsam müssen sie ihre eigene Geschichte gestalten, die den Gesetzen der Zeit trotzt. „Tochter der Zeit“ ist die Vorgeschichte zur „After Cilmeri“-Reihe.

Der Zaubercode

Der Zaubercode Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

Blaise, einst Mitglied des Zaubererrats und jetzt ein Außenseiter, hat ein Jahr damit verbracht, an einem besonderen magischen Objekt zu arbeiten. Sein Ziel: die Magie für alle zugänglich machen. Doch das Ergebnis ist anders als erwartet – er erschafft eine lebendige Wesenheit: Gala.

Gala ist keine seelenlose Kreation. Geboren in der Zauberdimension, ist sie schön, intelligent und voller unentdeckter Fähigkeiten. Um die Welt zu erleben, ist sie bereit, alles zu riskieren, sogar die Liebe zu ihrem aktuellen Partner.

Augusta, eine mächtige Zauberin, sieht Blaises Werk als eine bedrohliche Anmaßung an. Gala ist für sie eine Gefahr, die beseitigt werden muss. In ihrem Kampf, die Menschheit zu schützen, knüpft Augusta neue Allianzen und gerät in ein Netz von Intrigen, das weitreichender ist als erwartet. Sie könnte sogar gezwungen sein, mit ihrem neuen Liebhaber Barson zusammenzuarbeiten, einem erbarmungslosen Krieger mit eigenen Plänen.

Ferryl Shayde – Buch 2 von 2 – Eine Studentenschaft

Ferryl Shayde - Buch 2 - Eine Studentenschaft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:04 Uhr

Als der fünfzehnjährige Abel die Zauberin Ferryl Shayde aus ihrer 200-jährigen Gefangenschaft befreit, ahnt er nicht, dass dies sein Leben für immer verändern wird. Ferryl beginnt Abel und seine Freunde in Magie zu unterrichten, was zunächst wie ein großer Spaß erscheint. Doch als immer mehr Menschen in ihrem Umfeld ihre eigene Magie entdecken, stehen Abel und seine Freunde vor der Herausforderung, ihnen beizubringen, wie sie ihre Kräfte sicher kontrollieren können.

Während die Bedrohungen für ihr Dorf wachsen und magische Wesen sich nähern, versuchen Abel und seine Freunde verzweifelt, genug Magie zu erlernen, um ihre Familien zu schützen. Doch das ist schwieriger als gedacht, besonders ohne elterliche Aufsicht.

Zauberer, magische Kreaturen und der mysteriöse Pfarrer Creepio Mysterio haben alle Interesse an dem geheimnisvollen Castle House und dem Artefakt darin. Abel und seine Freunde sind die Einzigen, die die magische Barriere um das Anwesen überwinden können.

Doch welches Risiko werden sie eingehen, um in das Schloss einzudringen und seine Geheimnisse zu enthüllen?

Refugium in Elys: Band eins der dystopischen Fantasytrilogie

Refugium in Elys: Band eins der dystopischen Fantasytrilogie Die Refugium Saga 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:12 Uhr

In einer dystopischen Welt, gezeichnet von der Gier und Rücksichtslosigkeit der Menschen, haben die Väter und Mütter des Refugiums einen vermeintlich sicheren Hafen geschaffen – einen Zufluchtsort für jene, die das Inferno überlebten.

Doch geplagt von Unfruchtbarkeit, strebt das neue totalitäre Regime danach, die Menschheit durch absolute Kontrolle zurück zu ihrer alten Machtstellung zu führen.

Der dreizehnjährige Aaron lebt in der von Mauern umgebenen Stadt Elys. Als treuer Anhänger der Lehren des Refugiums hat er seinen Platz an der Spitze der Bestenliste gefunden. Bedingungsloser Gehorsam und permanente Überwachung bestimmen seinen Alltag. Doch in wenigen Sekunden wird ihm alles genommen, was ihm wichtig ist, und er entdeckt Fähigkeiten an sich, die in dieser Welt der Konformität keinen Platz haben.

Die Entführung (Amerika fällt 12)

Die Entführung (Amerika fällt 12) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:35 Uhr

In der dieser Folge von „Amerika fällt“ kehren Isaac, Luke, Ragland und andere beliebte Charaktere zurück, um in einer spannenden und actiongeladenen Geschichte ihr Schicksal zu meistern.

Luke begibt sich auf eine Reise zurück nach Manchester mit neuen Rekruten für die Städte, darunter der eigenartige Ragland. In Manchester sind Kinder verschwunden, und Isaac ist besorgt. Als Hinweise auf eine Entführung auftauchen, bildet Isaac einen Rettungstrupp, um die Kinder zu finden, während Luke sich beeilt, um zu helfen.

Die Ereignisse eskalieren, und die Frage bleibt: Werden sie rechtzeitig eintreffen, um die Kinder zu retten, oder sind die Folgen unumkehrbar?

Der Wolf

Der Wolf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 09:12 Uhr

Markus, ein Student der historischen Wissenschaften, durchlebt eine persönliche Sinnkrise. Um Abstand zu gewinnen, plant er eine einsame Alpenüberquerung. Doch schon auf der zweiten Etappe ereignet sich ein Unglück: Markus droht in den Bergen an einem Bachlauf sein Leben zu verlieren - bis ihn ein unerwarteter Retter findet: ein Wolf.

Als Markus in der Höhle des Wolfes erwacht, wird ihm schnell klar, dass dieser kein gewöhnliches Tier ist. Der Wolf behauptet, über die Machtbalance zwischen den Menschen zu wachen und dies seit Jahrtausenden zu tun. Markus ist skeptisch und dringt immer tiefer in die Geheimnisse des Wolfs vor, der ihm mehr enthüllt als erwartet. Wird dies für Markus ein gutes Ende nehmen, oder wird er zu viel wissen, um in seine Welt zurückkehren zu können?

Mediterranes Diät-Kochbuch für Typ-2-Diabetes

Mediterranes Diät-Kochbuch für Typ-2-Diabetes Leitfaden zur Kontrolle und Regulierung Ihres Blutzuckers mit 21 Tagen Nährstoffpackung Rezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

Tauchen Sie ein in die Welt des mediterranen Genusses mit diesem revolutionären Kochbuch, das die Geheimnisse der mediterranen Ernährung enthüllt. Erfahren Sie mehr über einen Lebensstil, der für seine Förderung der Herzgesundheit, Gewichtskontrolle und Regulation des Blutzuckerspiegels bekannt ist. Schluss mit langweiligen, einschränkenden Diäten – sagen Sie hallo zu einer Vielfalt köstlicher, befriedigender Mahlzeiten, die nicht nur Ihren Körper nähren, sondern auch Ihre Geschmacksnerven verwöhnen.

Gesundes und Nahrhaftes Hundefutter-Kochbuch

Gesundes und Nahrhaftes Hundefutter-Kochbuch Hausgemachte Rezepte, um Ihren Welpen am Leben und glücklich zu halten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:46 Uhr

Ist Ihr Welpe gelangweilt von der immer gleichen alten Schüssel? Entdecken Sie den Feinschmecker in Ihnen mit „Delikate Mahlzeiten für Hunde: Ein Kochbuch für anspruchsvolle Fellnasen“! Diese umfangreiche, aber dennoch köstliche Sammlung bietet schnelle und einfache Rezepte mit frischen, gesunden Zutaten, die über einfaches Trockenfutter hinausgehen.

Verwöhnen Sie Ihren pelzigen Freund mit:

Geschmackvollen, vom Tierarzt geprüften Gerichten, abgestimmt auf das Alter, die Größe und das Aktivitätsniveau.

Getreidefreien, vegetarischen und allergikerfreundlichen Optionen für den Gaumen jedes Welpen.

Leicht verständlichen, schrittweisen Anleitungen, die die Zubereitung von Gourmetgerichten zum Kinderspiel machen.

Tipps und Tricks zur Portionskontrolle, Lagerung und sicheren Substitutionen.

Das Kochbuch der Keto-Bäckerei

Das Kochbuch der Keto-Bäckerei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 10:03 Uhr

Tauchen Sie ein in eine Schatztruhe köstlicher Rezepte, die Ihren süßen Zahn befriedigen, ohne Ihre Gesundheitsziele zu gefährden.

Entdecken Sie in diesem Buch:

Brot

Flauschige Pfannkuchen

Knusprige Waffeln

Dekadente Kuchen

Schokoladen-Avocado-Brownies

Blaubeermuffins

Kekse und vieles mehr

Jedes Rezept wurde sorgfältig ausgearbeitet und bietet Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie nützliche Hinweise, um Ihre Backkünste zu verbessern. Mit atemberaubenden Bildern versehen, macht „Das Keto-Bäckerei-Kochbuch“ es Ihnen leicht, köstliche Leckereien zu genießen, die Ihren Keto-Lebensstil unterstützen. Egal, ob Sie ein erfahrener Bäcker sind oder gerade erst mit Ihrer Keto-Reise beginnen.

Psychologie für Anfänger: Grundlagen einfach erklärt + 25 spannende psychologische Effekte

Psychologie für Anfänger: Grundlagen einfach erklärt + 25 spannende psychologische Effekte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2024 08:20 Uhr

Tauchen Sie mit „Psychologie für Anfänger“ in die faszinierende Welt der menschlichen Psyche ein – von den Grundlagen bis zu den aktuellen Entwicklungen. Verständlich und spannend erklärt, bietet dieses Buch einen inspirierenden Einblick in die Wissenschaft von Verhalten und Denkprozessen.

Erkunden Sie die Grundlagen der Psychologie und gewinnen Sie Verständnis dafür, was uns antreibt, wie wir denken und warum wir handeln, wie wir es tun. Von den Anfängen bis zu den neuesten Erkenntnissen unternehmen Sie eine fesselnde Reise durch die Geschichte und Entwicklung dieser faszinierenden Disziplin.

