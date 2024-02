Heute kostenlose Kindle-E-Books: Alchemisten, Mafiaromanze, Hollandkrimi & Missbrauch

Die Bandbreite der kostenlosen Kindle-Bücher erstreckt sich heute vom absurden Krimi in der holländischen Provinz, über die italienische Mafia und japanische Jugendliche, bis hin zu einem Biochemiker, der in einer anderen Welt zum Alchemisten wird. Dazwischen gibt’s noch etwas Liebe und eine schräge Familie…

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Sonne, Sand und Tod: Ein Kees Bloemberg Krimi

Nach seiner Versetzung nach Zeeland ist Inspektor Kees Bloembergs Karriere am Rande des Abgrunds. Doch in dieser Region entbrennt ein Konflikt zwischen geldgierigen Investoren und Einheimischen um Tradition, Zukunft und Bauland. Als die Leiche eines Immobilienmaklers unter einem Haufen Kompost entdeckt wird, ist die idyllische Provinzruhe endgültig vorbei. Bloemberg beginnt zu ermitteln und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse, Ablehnung und Schweigen. Als dann auch noch die Leiche einer vermissten Frau zu einer grotesken Skulptur arrangiert aufgefunden wird, geraten Bloemberg und seine Kollegen selbst ins Visier eines geisteskranken Mörders, der vor nichts zurückschreckt.

Missbraucht

Durch einen Zufall stößt Kommissar Mees auf einen verstörenden Fall von Missbrauch, der bis in die politische Elite reicht. Das Opfer, der elfjährige Mathae, befindet sich in höchster Gefahr, da die Täter jeden Schritt des Ermittlers verfolgen und mit der Entschlossenheit von Psychopathen nach seinem Leben trachten. Ein nervenzerfetzender Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der dem Kommissar die erschreckende Wertlosigkeit eines Menschenlebens vor Augen führt. Kann er es schaffen, Mathae zu retten, bevor es zu spät ist?

Urlaub mit Hindernissen: Die Farm am Storrie Lake

Die Coltrane-Familie ist auf eine kleine Kernfamilie geschrumpft. Um sich an die neue Situation zu gewöhnen, beschließen sie, einen Urlaub in einem Wellnesshotel mit Pferden zu verbringen. Am Lake Summer finden sie ein schönes Hotel mit einer erstklassigen Reitanlage und anderen Sportmöglichkeiten. Dean und Emma genießen die Zeit hier in vollen Zügen. Sogar Ted kann sich entspannen und Helen ist überraschend glücklich. Trotzdem ist der Urlaub nur eine vorübergehende Ablenkung. Danach müssen alle versuchen, sich im Alltag zurechtzufinden.

Die junge Seele des Meeres: Im Zorn des Poseidon

Nach den schlimmen Ereignissen wiegen sich Zoe und Urso in Sicherheit.

Doch als sie eine lebensverändernde Entscheidung treffen, wendet sich das Blatt erneut gegen sie. Zoe wird unerwartet zurück in die Menschenwelt geworfen, wo sie einer ungewissen Zukunft entgegensieht, ganz auf sich gestellt.

Das Schlimmste: Es besteht die Möglichkeit, dass sie Urso nie wiedersehen wird.

Doch Zoe bleibt nicht allein. Ein altes Ehepaar nimmt sich ihrer an und begleitet sie durch die kommenden Herausforderungen.

The Curse of Isekai: (Deutsch)

Die Light Novel handelt von einem jungen Teenager namens Rohan, der sich plötzlich in einem fremden Zimmer wiederfindet, nachdem er wie gewohnt sein eigenes Zimmer betreten hat. Was ist passiert? Warum erlebt Rohan diese seltsame Veränderung? Wieso wirkt alles plötzlich so fremd? Finde es heraus in „The Curse of Isekai“!

King of Shadows: Eine dunkle Mafia Romanze

Emily Fiores vorhersehbares Leben erfährt eine drastische Veränderung, als Salvatore Marino, das Oberhaupt der mächtigen Mafiafamilie, in ihr Leben tritt. Obwohl Emily weiß, dass er in dunkle Machenschaften verwickelt ist, kann sie seinem magnetischen Charme nicht widerstehen.

Als Emily Salvatore näherkommt, entdeckt sie den Mann hinter der harten Fassade. Doch ihre Anziehungskraft hat gefährliche Konsequenzen, denn Emily wird in den Konflikt zwischen den Marinos und ihren Feinden, den Rinaldis, hineingezogen.

Als die Rivalität eskaliert und Emilys Leben bedroht ist, muss sie entscheiden, wie weit sie für den Mann gehen will, den sie über alles liebt. Wird sie ihr normales Leben aufgeben und sich vollständig der gefährlichen Welt der Mafia hingeben? Und kann Salvatore, von seinen eigenen Dämonen geplagt, sein Herz erneut der Liebe öffnen?

Während die Opferzahlen steigen, findet sich Emily in einem Kampf wieder, den sie nie erwartet hätte – um ihr Leben und um ihre Liebe.

Firestorm 1: Die Freiheit der Lady

Lady Eliza Josephine Howard, Tochter des Earl of Effinton, wird gegen ihren Willen mit Lord Wighmore verlobt, einem alten Mann, der dringend einen Erben benötigt. Als sie seine Grausamkeit erkennt, beschließt sie, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Verkleidet als Junge begibt sie sich auf die Suche nach ihrem geliebten Pferd Firestorm, das von ihren Verwandten verkauft wurde.

Lord Ellingham, ein ehemaliger Offizier aus Waterloo, sehnt sich nach einem einfachen Leben als Pferdezüchter. Doch als er den talentierten Stallburschen Joe trifft, beginnt er, sich für dessen Herkunft zu interessieren.

Der Verwandte von Lady Eliza setzt einen korrupten Bow Street Runner auf sie an, um sie zu finden. Ihr mütterliches Erbe ist in Gefahr, wenn sie nicht Lord Wighmore heiratet. Doch die Männer schrecken vor nichts zurück, um ihre Pläne zu verwirklichen.

Kann Lady Eliza ihre Freiheit zurückgewinnen und dem korrupten Treiben ein Ende setzen?

Die Legende des Alchemistenritters: 1

Versehentlich gelangte er in die Anderswelt, wo er auf längst ausgestorbene Viren, Bakterien und Parasiten traf. Mit seinem Wissen über moderne biochemische Technologie entschied er sich, die Welt zu verändern.

Sein Ziel ist es, die „Fae“ zu retten und in die Gesellschaft zu integrieren. Diese Individuen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wurden isoliert und diskriminiert. Durch seine Bemühungen gründete er einen mächtigen Orden von Fae-Rittern, die allesamt marginalisierte Personen sind.

Sie kämpften entschlossen gegen die traditionelle feudale Ordnung und ihre Feinde, und sie setzten sich für Gleichheit und Respekt für die Fae ein. Ihre Existenz veränderte nach und nach die Sichtweise der Menschen auf die Fae-Fähigkeiten und löste eine tiefgreifende Veränderung in der gesamten Gesellschaft aus.

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Kaltes Blut rauscht selten: 26 mörderische Kurzgeschichten

Tauchen Sie ein in eine Sammlung von 26 Kurzgeschichten, die von Spannung und Thrill durchtränkt sind. Diese Geschichten scheuen sich nicht vor blutigen Szenarien. Von einem Amoklauf in der Schule über Rache-Fantasien bis hin zu Mord in der Altenpflege oder dem Hass auf den ungeliebten Partner bieten sie eine Vielzahl ungeahnter Möglichkeiten, die Welt oder auch nur das eigene Leben ein wenig „besser“ zu machen. Diese Sammlung ist nichts für schwache Nerven, denn das Ergebnis ist stets tödlich. Mit 26 verschiedenen Autoren erleben Sie die Vielfalt des Mordes in all seinen Facetten.

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

FBI Special Agent Claire King stirbt bei der Verfolgungsjagd eines Mörders - und kehrt nur wenige Minuten später ins Leben zurück. Doch sie ist nicht mehr dieselbe. Dunkle Bilder und eine neue Kraft, Visionen, tauchen in ihrem Geist auf und führen sie auf die Spur eines Serienmörders. Doch diese Visionen sind vage und unklar, und Claire erkennt bald, dass sie entweder helfen werden, den Fall zu lösen, oder sie direkt in die Fänge des Mörders führen könnten.

Zu spät – Ein spannender Morgan-Stark-FBI-Thriller

Der brillante Arzt Morgan Stark ist schockiert, als der Stationsarzt seines Krankenhauses eindeutig einem Serienmörder zum Opfer fällt. Das FBI benötigt Morgans medizinisches Fachwissen dringend, um die subtilen medizinischen Spuren zu entschlüsseln, die den Mörder verraten könnten. Doch kann er den Code knacken, bevor es zu spät ist?

Die Rache des Prometheus

Im tiefen Süden der USA werden die Leichen junger Frauen gefunden – angekettet, ihre Lebern durchstochen. Die grausamen Morde tragen die unverkennbare Handschrift des berüchtigten Serienmörders Prometheus, der jedoch bereits seit Jahren hinter Gittern sitzt. Um den Nachahmungstäter zu entlarven, bietet er Special Agent Robin Bishop und ihrem Team unerwartete Hilfe an. Während Bishop ahnt, dass Prometheus seine eigenen Ziele verfolgt, arbeitet sie widerwillig mit ihm zusammen, in der verzweifelten Hoffnung, den Mörder zu fassen. Doch je näher sie der Lösung zu kommen glauben, desto bedrohlicher werden die Angriffe auf Bishop und ihr Team. Als schließlich auch die Tochter der FBI-Agentin ins Visier von Prometheus gerät, beginnt ein alptraumhaftes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Bishop die Kontrolle zu verlieren droht.

SUDDEN DEATH: .... Deine Zeit läuft ab.

Kara hat ihre Vergangenheit tief vergraben und beherrscht das Schachspiel mit einer unnachgiebigen Härte. Ihre Siege bringen nicht nur Ruhm, sondern auch beträchtliche Preisgelder ein. Doch dann stürzt sie plötzlich in eine tiefe Krise – ein Blackout, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Als sie sich langsam wieder aufrappelt, keimt in ihr der Wunsch nach Rache für die Demütigungen, die sie erleiden musste.

Unwissentlich ist Kara in zwei Mordfälle verstrickt. Die Spur führt zurück in die 90er Jahre, als der Krieg im zerfallenden Jugoslawien tobte und Kara in einem Heim aufwuchs. Ohne es zu ahnen, hat sie Verbindungen zu einer gefährlichen kriminellen Organisation geknüpft, die nun immer mehr Geld von ihr fordert – koste es, was es wolle.

In diesem lebensgefährlichen Spiel wird Kara bewusst, dass ihr Leben nicht mehr als eine Schachfigur ist. Die Schatten ihrer Vergangenheit holen sie ein, als ein Ausstieg unmöglich scheint. Kara wird gezwungen, an diesem gefährlichen Erpressungsspiel teilzunehmen. Doch der Strudel von Sudden Death wird immer gefährlicher, und bald steht nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel.

Blutboden - Kriminalroman: Der Erste Fall Von Marie Liebsam

Ein grausamer Mord erschüttert das Morddezernat von Walter Krüger: Eine junge Studentin wurde brutal ermordet und ihr wurden alle Zehen amputiert. Der oft zu lässige Hauptkommissar übergibt den Fall zunächst seiner jungen Assistentin Marie Liebsam, um ihr die Härte des Kommissar-Jobs zu verdeutlichen. Doch Marie überrascht ihre Kollegen mit kühlem Kopf und klugen Schlussfolgerungen – bis ihr ein verhängnisvoller Fehler unterläuft.

„Blutboden“ ist der erste Teil einer fesselnden Trilogie von Carlton Roster, in der das ungleiche Ermittlerteam aus Hamburg mit äußerst gewalttätigen Mördern konfrontiert wird. Marie Liebsam bringt sich durch ihren Mut und ihre Entschlossenheit immer wieder in prekäre Situationen, auch bedingt durch eine gewisse Blauäugigkeit.

Ein Werwolf zum Tee & Ein Werwolf zum Dinner

Im dritten Teil der Werwolf Reihe trifft Philipp eine geheimnisvolle Frau, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Obwohl sein Interesse anfangs rein geschäftlicher Natur ist, ändert sich das schnell. Ausgerechnet im tristen London entdeckt er seine Seelengefährtin. Doch bald wird ihm klar, dass sie mehr Geheimnisse verbirgt, als er erwartet hatte.

Im vierten Teil entscheidet sich Jordan spontan, eine ehemalige Geliebte zu besuchen, doch Mary-Anne ist nicht da. Stattdessen findet er eine feurige Rothaarige in ihrem Whirlpool, die nicht nur sein Herz entflammt. In dieser Serie findet jedes Mitglied des Morgan Rudels seine Seelengefährten, doch die Reise ist voller unerwarteter Enthüllungen und Geheimnisse.

Blondinen bitte anleinen!

Lotte, Deutschlands Top-Klatschreporterin, träumt heimlich von einer seriösen Journalistenkarriere. Als ihre Zeitschrift „Jet Set“ an das amerikanische Unternehmen WANG de la Roche verkauft werden soll, scheint sich ihr Traum zu erfüllen: Ihr Chefredakteur schlägt sie für die Leitung von „The European Citizen“ vor. Suzanne Wang, die neue Eigentümerin, ist bekannt für ihre unkonventionellen Ideen und könnte Lotte die Chance ihres Lebens bieten. Doch bevor sie Suzanne beeindrucken kann, plant Lotte einen langersehnten Urlaub auf der Nordsee-Insel Sylt mit ihrer Hündin Luise und Freundin Kim. Alles scheint perfekt, bis Lotte am Hundestrand auf einen unglaublich gutaussehenden Mann trifft, der ihr Leben durcheinanderbringt. Zu allem Unglück ist dieser Mann Marc de la Roche, Suzanne Wangs Ehemann! Und Lotte hat ihn gerade vor allen als Vollidioten bezeichnet.

Zweite Chance: Fighting Chance: Kleinstadt-Liebesroman

Es nagt nicht an mir, dass Savannah St. James mich in der Highschool abgewiesen hat. Mein einziges Problem ist ihr überfülltes Schaufenster. Dennoch fällt es mir schwer, ihr böse zu sein. Sie sieht schöner aus, als ich sie in Erinnerung habe, und ihr Sohn findet immer neue Wege, sich bei jeder Gelegenheit in meinen Eisenwarenladen zu schleichen.

Ich gebe zu, dass er eine männliche Bezugsperson in seinem Leben braucht, aber ich bin der falsche Mann für diese Aufgabe. Trotz meines Widerwillens bringt uns der kleine Kerl zusammen, auch wenn unsere Vergangenheiten uns voneinander trennen. Ich merke, wie ich mich immer mehr in diese Frau verliebe, und je besser ich Savannah kennenlerne, desto mehr wird mir klar, dass ich sie falsch eingeschätzt habe.

Was, wenn ich mich die ganze Zeit über geirrt habe? Gibt es vielleicht doch eine zweite Chance für uns, trotz des holprigen Starts?

Asternblütenherz: Mystery Liebesroman (Blüten-Trilogie 3)

Das Dorf der Gilde liegt in Trümmern, die Shinobi sind am Rande des Zusammenbruchs, und als Jarik aus seiner Ohnmacht erwacht, stellt Clara fest, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Ohne ihre Familie, verraten und geschwächt, und mit dem Jungen, der einst ihr größter Rückhalt war, vergessen, steht Clara vor den Trümmern ihres Lebens.

Erst als aus Feinden Verbündete werden, schöpft sie neuen Mut, um gegen diejenigen zu kämpfen, die ihr alles genommen haben: die Meister. Doch während der Kampf entbrennt, bleibt die Frage, ob Jarik sich jemals wieder an sie erinnern wird. Und was Clara bereit ist, zu verteidigen: die Prophezeiung und die Shinobi – oder Jarik und ihr eigenes Herz?

Die Geburt einer neuen Welt

Die junge Landschaftsgärtnerin Sarah ergreift im Jahr 2123 die Chance ihres Lebens und reist zum fernen Planeten Onrion. Dort soll sie für die Siedler eine lebenswerte und sichere Umgebung gestalten.

Für Sarah bedeutet diese Reise nicht nur die Flucht vor den desolaten Zuständen auf ihrem Heimatplaneten Erde, sondern auch die Möglichkeit, neue Arbeit und Freundschaften zu finden, und ein frisches Kapitel zu beginnen.

Doch während sie sich auf Onrion einlebt, wird ihr nach und nach bewusst, dass auch dieser Planet seine dunklen Geheimnisse birgt, welche den Frieden bedrohen. Um das zu verhindern, muss Sarah sich mit den Einheimischen arrangieren, sich um ihre außerirdischen Freunde kümmern und Verbündete finden, ohne dabei zwischen die Fronten eines drohenden Bürgerkriegs zu geraten.

Drachendieb: Das Buch der Bänder 1

Narugar, der liebenswerte und ein wenig weltfremde Panther-Chimär, verbringt sein Leben im Zirkus, wo die Truppe um Direktor Sonogun seine einzige Familie ist. Sein Herz schlägt für die Kunst als Artist und Schwerttänzer, trotz des Käfigwagens, der sein zuhause ist, und der Fußfessel, die seine Bewegungen einschränkt. In einer besonderen Zirkusnacht trifft er auf Kaira, die Tochter des Fürsten. Was sucht dieses Mädchen bei ihm, und warum wählt sie gerade die Dunkelheit der Nacht, um ihm das Lesen beizubringen? Trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede entwickelt sich zwischen ihnen schnell eine tiefe Freundschaft, und ein gemeinsamer Traum wird immer deutlicher: die Sehnsucht nach Freiheit. Narugar ist unsicher, aber die wachsenden Probleme im Zirkus zwingen ihn, eine Entscheidung zu treffen.

Das Licht der Hajeps: Guerillas

Vor kurzem gab es Buch 1 kostenlos, jetzt könnt ihr den 2. Band bekommen:

Auf der Flucht vor den Aliens erreichen Margrit und ihre Familie die Stadt Würzburg, auf der Suche nach Arbeit und einem sicheren Ort zum Verweilen. Unwissentlich tragen sie Danox bei sich, das geheimnisvolle Käferwesen, das die Hajeps erbarmungslos jagen. Als die Stadt angegriffen wird und die Hajeps vermuten, dass die neun entflohenen Sklaven sich dort versteckt halten, geraten Margrits Pflegekinder Julchen und Tobias in die Hände der Aliens. Margrit selbst kämpft um ihr Leben, während sie verzweifelt Zuflucht in einem der leer stehenden Häuser sucht. Doch als sie die Tür hinter sich schließt, erkennt sie mit Entsetzen, dass sie nicht allein ist – eine Hand legt sich auf die Türklinke. Gibt es noch Hoffnung auf Rettung?

