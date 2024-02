Gratis Kindle-E-Books: Finanztipps, viel verschneite Liebe, Serienmörder, Navy-Seals & Gay Romance

Heute ist die Sammlung der kostenlosen Kindle-Bücher etwas gefühlslastig. Viele Liebes-Romane und weniger Fantasy als sonst. Außerdem gibt’s Finanztipps und ein Kochbuch für Jugendliche, einen finsteren Krimi, Navy-Seal-Action und einen guten Zeitreisen-Horrorthriller.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Finanzgenie: Dein Weg zu Smarten Finanzen

FINANZGENIE: Dein Weg zu Smarten Finanzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:09 Uhr

Steuern? Sparen? Versicherungen? Das alles kann einem gerade aus der Schule entlassenen Jugendlichen wie eine unüberwindbare Hürde erscheinen. Nach jahrelangem Lernen stehen sie plötzlich auf eigenen Beinen und müssen ihre Finanzen selbst in den Griff bekommen, oft ohne jegliche Finanzbildung oder Anleitung.

In diesem Buch geht Johann Bender auf den Grund dieses Problems und erklärt auf einfache und verständliche Weise, welche Versicherungen wichtig sind, wie man richtig spart und investiert und warum es entscheidend ist, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, anstatt einfach dem Zufall zu überlassen.

Mit leicht verständlichen Erklärungen behandelt der Ratgeber Themen wie verschiedene Kontomodelle, wichtige Versicherungen, effektives Sparen und Investieren, passives Einkommen, Steuern und Budgetplanung.

Für Jugendliche ist dieses Buch ein unverzichtbarer Leitfaden für einen erfolgreichen und strukturierten Start ins eigenständige Leben mit einem soliden Finanzplan!

COOK & CHILL TEENAGER KOCHBUCH

COOK & CHILL TEENAGER KOCHBUCH Mit 100 Rezepten inkl. Farbfotos! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:10 Uhr

Entdecke die Welt des Kochens! Unser „Kochbuch für Jugendliche“ nimmt angehende Küchenkünstler mit auf eine kulinarische Reise durch die Geschmackswelten der Welt. Speziell für Teenager entwickelt, bietet dieses einzigartige Kochbuch 100 einfache, köstliche und gesunde Rezepte, die nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch die Begeisterung fürs Kochen entfachen.

Mit einem Ratgeberteil für Kochanfänger und farbenfrohen Fotos präsentieren wir Rezepte für jede Tageszeit, von herzhaften Frühstücksideen über vegetarische Mittagsgerichte, Suppen und Salate bis hin zu Party-Snacks, verlockenden Desserts und erfrischenden Cocktails. Jedes Rezept wird mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen begleitet, damit auch Kochanfänger mühelos kreative Gerichte zaubern können.

Nixons Versprechen (Die Gemini-Gruppe 1)

Nixons Versprechen (Die Gemini-Gruppe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:15 Uhr

Der ehemalige Navy SEAL Nixon Swagger ist zurück in seiner Heimat. Nach zwölf Jahren im Dienst und unzähligen Einsätzen sehnt sich Nix nach nichts anderem als Ruhe. Er findet Trost auf dem Land seiner Kindheit und entdeckt dort die innere Gelassenheit, die er braucht, um über seine nächsten Schritte nachzudenken.

Nixons Rückkehr sollte eigentlich nur vorübergehend sein. Doch dann trifft er unerwartet auf eine furchtlose, eigensinnige Frau, die sein Herz schneller schlagen lässt und sein Innerstes in Aufruhr versetzt.

Verlieben stand nicht auf Nixons Agenda. Und ebenso wenig geplant war es, einen Regierungsauftrag anzunehmen, der ihn dazu zwingt, inländische Terroristen zu stoppen. Doch als eine Gruppe mit Anschlägen in Philadelphia droht, bleibt ihm keine andere Wahl, als einzuschreiten.

Perfekt werde ich morgen: Humorvolle Frauenliteratur

Perfekt werde ich morgen: Humorvolle Frauenliteratur 1. Band der Perfekt-Reihe aus Heidelberg Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:13 Uhr

Laura Herdenberg jongliert als Art-Directorin in einer Werbeagentur mit endlosen Arbeitsstunden, knappen Finanzen und hohem Stress. Die Zeit für ihren Ehemann Jakob und ihre Kinder wird immer knapper.

Doch plötzlich ändert sich alles, als Laura ihren Job verliert und sich in einer ungewohnten Situation wiederfindet: arbeitslos und mit mehr Freizeit, als ihr lieb ist. Gleichzeitig muss sie sich mit neuen familiären Herausforderungen auseinandersetzen, die sie bisher nicht kannte.

Ein humorvoller Roman, der die Gratwanderung einer berufstätigen Mutter, die Unvorhersehbarkeiten des Lebens und die Überschätzung von Perfektion beleuchtet.

Outback Love

Outback Love: Outback-Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:20 Uhr

Im australischen Outback erlebt die hochschwangere Holly Stanton plötzlich den Beginn ihrer Wehen. Dank der Hilfe von Cameron Conell, dem Besitzer einer Rinderfarm, bringt sie in seinem Truck ihr Kind zur Welt. Sie nimmt sein Angebot an, sich eine Weile auf seiner Ranch zu erholen, dankbar an. Cameron kümmert sich fürsorglich um sie und ihren Sohn, und schon bald entwickelt Holly tiefe Gefühle für ihn. Doch während sie sich ihm näher fühlt, fragt sie sich, ob er wirklich der Mann ist, für den sie ihn hält.

Das eine Million-Dollar Date

Das eine Million-Dollar Date Ein neuer Versuch für ein Date 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:03 Uhr

Abigail Apple kämpft entschlossen für ihre Lieblingshunderettungsstation, die von der Schließung bedroht ist. Als sie wegen zu schnellen Fahrens angehalten wird, kreuzen sich ihre Wege mit denen von Cooper Hill, einem Polizisten, der strikt den Regeln folgt und möglicherweise der Schlüssel zur Rettung des Hundeauffangheims ist - und vielleicht auch zu ihrem Herzen.

Zu spät für ihr Blind Date und von einem Verkehrspolizisten gestoppt, der sich wenig um ihre Entschuldigungen kümmert, findet Abigail sich in einer unglücklichen Lage wieder. Doch als sie endlich ihrem attraktiven Date gegenübersteht, stellt sie fest, dass es ausgerechnet der Polizist ist, der sie angehalten hat.

Abigail sieht eine Chance, als sie erfährt, dass Cooper Hill das Komitee der Stadt leitet, das eine großzügige Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation vergeben wird. Entschlossen, für ihr Hundeauffangheim zu kämpfen, plant sie, ihn auf einem zweiten Date zu überzeugen. Doch bald findet sie sich nicht nur von Coopers Charaktereigenschaften angezogen, sondern auch von seiner dunklen Stimme und seinen zärtlichen Berührungen.

Können diese beiden so unterschiedlichen Menschen, ein gesetzestreuer Polizist und eine herzgeleitete Tierliebhaberin, lernen, dass zweite Chancen, trotz eines holprigen Starts, zur wahren Liebe führen können?

Der Weihnachtskompromiss

Der Weihnachtskompromiss Liebe in Christmas Mountain 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:06 Uhr

Morgan Reed kehrt voller Vorfreude in ihre Heimatstadt Christmas Mountain in Montana zurück, um dort ihren eigenen Schönheitssalon zu eröffnen. Doch ihre Pläne geraten ins Wanken, als sie feststellt, dass die von ihr gemieteten Geschäftsräume bereits von Dallas Parker genutzt werden – dem besten Freund ihres Bruders und einem Mann, der in ihrer Jugend eine wichtige Rolle spielte und gleichzeitig für eine familiäre Tragödie verantwortlich gemacht wird.

Mit der Vermieterin im Ausland und unerreichbar, müssen Morgan und Dallas gezwungenermaßen ihre Geschäfte gemeinsam betreiben. Während sie versuchen, eine ungewöhnliche Kombination aus Möbelgeschäft und Schönheitssalon zu managen, entsteht zwischen ihnen eine Chemie, die jede Erwartung übertrifft und eine alte Freundschaft in eine leidenschaftliche Romanze verwandelt.

Doch als eine unerwartete Krise alte Wunden in Morgans Familie aufreißt und Dallas erneut die Schuld zugeschoben wird, steht ihre Beziehung auf dem Spiel. Wird Morgan sich ihren Ängsten und Vorurteilen stellen und erkennen, dass Dallas immer schon der wahre Halt für ihr Herz war?

Mehr als ein geheimer Weihnachtsmann

Mehr als ein geheimer Weihnachtsmann Weihnachten im Snow Falls: Eine Weihnachtsromanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:06 Uhr

Rosie, eine engagierte Kindergärtnerin, setzt sich fest dafür ein, die Feiertage für ihre Schüler unvergesslich zu gestalten. Sie initiiert das „Secret Santa“-Projekt und ermutigt ihre Schüler dazu, anonym Geschenke für ihre Klassenkameraden auszusuchen.

Der alleinerziehende Vater Max möchte seiner Tochter ein gutes Vorbild sein und meldet sich freiwillig, um bei der Aktion zu helfen. Doch als das Kind, das seine Tochter beschenken soll, aus einer bedürftigen Familie stammt, erlebt Max eine unerwartete Lektion über Großzügigkeit und Mitgefühl.

Während sie gemeinsam daran arbeiten, die Weihnachtszeit für die weniger Privilegierten zu verschönern, entdecken Rosie und Max, dass sie mehr erhalten, als sie erwartet hatten.

Forbidden Winter Dreams: Küsse auf dem Eis inklusive

Forbidden Winter Dreams: Küsse auf dem Eis inklusive Colorado Winter Dreams 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:12 Uhr

Kane Bradley, ein Profisportler und NHL-Star, kämpft sich nach einer langen Verletzungspause zurück aufs Eis und wagt ein Comeback. Doch neben der sportlichen Herausforderung hat er auch mit anderen Problemen zu kämpfen.

Als die kleine Schwester seines besten Freundes unerwartet bei ihm Unterschlupf sucht, weil ihr Freund sie verlassen hat, steht Kane vor einem Dilemma. Wie kann er verhindern, dass er sich zu sehr zu der einzigen Frau hingezogen fühlt, die er nicht haben kann? Zwischen Schneestürmen, Eislaufen und romantischen Winterspaziergängen kommen sie sich näher, als vernünftig wäre, und unter den herabrieselnden Schneeflocken knistert es gewaltig.

Doch als sich Julie plötzlich zurückzieht, ist Kane verwirrt. Sollte er sich besser ganz auf seine Karriere konzentrieren, wie er es all die Jahre zuvor getan hat? Das klingt nach einem guten Plan, aber wie soll das funktionieren, wenn sein Kopf voll ist mit Gedanken an Julie?

Die Hochzeitsbrosche

Die Hochzeitsbrosche Die Hochzeitsflüsterin 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:05 Uhr

Die Trauzeugin Sarah Carlton kämpft mit einem langjährigen Versagen, seit ein unerbittlicher Rivale ihr Highschool-Wissenschaftsprojekt sabotiert hat. Nun ist sie entschlossen, die Hochzeit ihrer besten Freundin Jill perfekt zu machen. Dazu gehört auch die Rettung von Jills geliebter Hochzeitsbrosche, die auf dem Dachboden von Sarahs Großmutter in Atlanta, Georgia, liegt.

Doch Sarahs Pläne geraten ins Wanken, als auch der Trauzeuge Ben Atkins, derselbe Mann, der ihr einst das Wissenschaftsprojekt ruinierte, Hilfe anbietet. Ein Wettlauf beginnt: Wer wird die Brosche zuerst finden?

In Atlanta angekommen, entdecken Sarah und Ben anstelle der Brosche einen Brief von Jills Großmutter. Sie fordert das Brautpaar auf, eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, um ihre Liebe zu beweisen. Mit der Hochzeit in nur zwei Tagen müssen Sarah und Ben zusammenarbeiten und sich als das Brautpaar ausgeben, um die Brosche zu erhalten. Doch können sie glaubwürdig genug vorgeben, verliebt zu sein, um diese Herausforderung zu meistern?

Finding The Brightest Colors

Finding The Brightest Colors Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:04 Uhr

Gay Romance

Nie wieder will er sich verlieben, daran wird auch sein neuer Auftraggeber nichts ändern können. Oder etwa doch? Freundschaft? Liebe? Philipp hat beidem abgeschworen. Zu tief waren die Enttäuschungen in seinem Leben, die ihn zu einem Einzelkämpfer haben werden lassen. Seitdem ist seine Welt ein trostloser grauer Fleck. Lediglich sein Job als Mediendesigner erfüllt ihn hier und da noch manchmal mit Freude. Aber das ist okay. Seine Arbeit kann ihm wenigstens nicht das Herz brechen.

Oktober '94

Oktober '94: Horror triller deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:17 Uhr

London, Oktober 2019 - Gabriel Dumont wird von einer Flut begrabener Geheimnisse mitgerissen. Die Nachricht vom Selbstmord seines leiblichen Vaters, Tony Smith, einem ikonischen Rocker der 90er Jahre aus Argentinien, weckt Schatten, die in seinem Gedächtnis lauern.

Auf Drängen seines Großvaters mütterlicherseits reist Gabriel nach Buenos Aires, um sich um das Erbe seines Vaters zu kümmern, dessen Leben von Verdächtigungen im Mord an seiner Frau und Gabriels Mutter gezeichnet war. Doch was als einfache Erbfolge erscheint, verwandelt sich in einen Abstieg in den Wahnsinn, als Gabriel in der Wohnung des verstorbenen Tony Smith einen Videorekorder mit einer Kassette findet, die mit seinem Namen markiert ist.

Als er die Kassette abspielt, geschieht das Unfassbare: Ein eigenartiges Rauschen transportiert ihn in den Oktober 1994, zwei Tage vor dem tragischen Mord an seiner Mutter. Inmitten dieses Rätsels ist Gabriel gezwungen, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und die verborgene Wahrheit hinter den Schatten aufzudecken, die sein Leben verdunkelt haben.

Welche dunkle Verbindung besteht zwischen seiner Kindheitsamnesie, Alpträumen und der geheimnisvollen Kassette, die es ihm ermöglicht, durch die Zeit zu reisen?

Der blaue Morgen des Todes

DER BLAUE MORGEN DES TODES SCHWEDEN-THRILLER-LIV MODIG 8 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:16 Uhr

n den frühen Morgenstunden bricht der Serienvergewaltiger und Mörder Arbo Eriksson in Häuser ein und überwältigt die Frauen, die dort leben. Manche überleben, doch viele fallen ihm zum Opfer. Arbo quält und tötet aus reinem Sadismus.

Eines Tages gerät Tilly Ecklund, eine erfahrene Polizistin der Abteilung für Tötungsdelikte, ins Visier von Arbo. Doch sein Einbruch in ihre Wohnung geht schief, als er sich in der Etage irrt und plötzlich vor Rasmus Nuland, einem ehemaligen Fremdenlegionär, steht.

Was wird Rasmus tun? Wird er den Einbrecher der Polizei übergeben oder könnte Arbo ihm sogar von Nutzen sein? Denn auch Rasmus hat seine eigenen illegalen Geheimnisse und Pläne ...

Die Ermittlerin Liv Modig braucht einige Zeit, um den beiden Tätern auf die Spur zu kommen. Doch dann macht einer von ihnen einen entscheidenden Fehler ...

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Die Stille hinter den Wolken

Die Stille hinter den Wolken (Cold Spring 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:05 Uhr

In der geheimnisvollen Kleinstadt Cold Spring werden die Pläne des CEOs Cailan Jenkins durch einen mysteriösen Brief seines verstorbenen Vaters durchkreuzt. Um das örtliche Geschäft zu schließen, muss er Bedingungen erfüllen, die ihn vor unerwartete Herausforderungen stellen. Doch auch die temperamentvolle Angestellte Alina Stone trägt dazu bei, dass seine Mission schwieriger wird als gedacht. Zwischen Gefühlschaos und Familiengeheimnissen werden sie auf eine Reise geschickt, die ihr Leben für immer verändern wird – und vielleicht mehr verbindet als nur ihre berufliche Zusammenarbeit.

Seine geheime Liebe

Seine geheime Liebe Seine geheime Liebe: Eine Harem Bad Boy Romanze (Das geheime Begehren des Milliardärs 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:11 Uhr

Massimo Verdi, ein internationaler Playboy und einer der begehrtesten Schauspieler der Welt, findet sich nach dem Ende einer langjährigen Beziehung plötzlich wieder als Single wieder. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als er die amerikanische Sängerin India Blue trifft und sich sofort in sie verliebt.

Als Frustration über Indias Unberechenbarkeit aufkommt, versucht Massimo sie aus seinem Kopf zu verbannen und gerät in einen Skandal, der von seiner manipulativen Exfreundin Valentina inszeniert wurde.

Nachdem Fotos von ihnen, die sie beim Küssen zeigen, veröffentlicht werden, ist Massimo überzeugt, India für immer verloren zu haben. Doch als sie ihn um Hilfe bittet, flammt ihre Freundschaft wieder auf und entwickelt sich bald darauf zu einer Romanze.

Trotz seiner tiefen Liebe zu ihr erkennt Massimo, dass Indias Leben kompliziert ist, und er fürchtet, sie an einen fanatischen Stalker zu verlieren.

Wagt er es, sein Herz erneut aufs Spiel zu setzen? Was verbirgt sich hinter Indias geheimnisvoller Vergangenheit und ihrer Verbindung zu einem anderen Mann in einem fernen Land? Kann Massimo ihr wirklich vertrauen und sich über sein eigenes Ego hinwegsetzen, um das Herz der faszinierendsten Frau zu erobern, die er je kennengelernt hat?

Lionessa: Eine dunkle Mafia Romanze

Lionessa: Eine dunkle Mafia Romanze (Syndicate Beauties DE 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 13:40 Uhr

Hinweis: Dieses Buch ist für erwachsene LeserInnen bestimmt!

Tauche ein in eine Geschichte, die dich durch die unberechenbaren Tiefen eines von Rache verzehrten Herzens führt, wo die Gefühle ebenso real wie gnadenlos sind. Eine fesselnde Erzählung, die eine Reise verspricht, die sowohl spannend als auch verlangend nach mehr ist.

Joan Cavallos Leben wurde zerstört, als sie bei einer brutalen Tragödie ihren Mann und ihre Kinder verlor und sich von ihrer Familie entfremdete. Getrieben von einem unersättlichen Durst nach Rache, schmiedet Joan einen skrupellosen Plan, um ihren schrecklichen Verlust zu vergelten. Doch ihr Weg zur Vergeltung wird immer komplizierter, als unerwartet Sullivan Penn auftaucht, ein gefürchteter irischer Mafiaboss. Sullivan erobert nicht nur ihr Herz als idealer Liebhaber, sondern er stellt sich auch als ein beträchtliches Hindernis für ihre gnadenlosen Rachepläne heraus.

Zauber & Asche (Die Dunklen Akten 1)

Zauber & Asche (Die Dunklen Akten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 13:30 Uhr

Bist du bereit, Hexen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten?

Mein Name ist Samantha Beaumont, und ich bin eine Hexe. Doch ich bin keine gewöhnliche Hexe – ich beherrsche die dunkle Magie und genieße es, Dämonen und andere übernatürliche Schurken mit den alten Zauberkräften zu jagen und zu vernichten.

Alles läuft reibungslos, bis ein menschliches Mädchen ermordet wird und ihre Seele von einem mächtigen Dämon in die Unterwelt gezerrt wird. Die Situation verschlimmert sich, als immer mehr Menschen sterben. Ich habe keine andere Wahl, als mich mit Logan, einem verführerisch heißen Engel, der als Krieger geboren wurde, zusammenzuschließen, um den Fall zu lösen.

Das Problem ist, dass Engelsgeborene allgemein dunkle Hexen verabscheuen. Ich kann ihm nicht vertrauen. Doch ich habe keine Wahl. Ich werde diese Morde aufklären, auch wenn der Engelsgeborene mich hasst und die Anziehungskraft zwischen uns unwiderstehlich ist.

Dunkle Jagd (Schatten und Licht 1)

Dunkle Jagd (Schatten und Licht 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 13:26 Uhr

Eine geheimnisvolle Jägerin, ein rätselhafter Mordfall und eine pfiffige Siamesische Katze als Begleiterin. Was könnte da schiefgehen? Ich bin Rowyn Sinclair, Jägerin aus Leidenschaft und Notwendigkeit. Ich bin die Beste in meinem Handwerk, und es ist kein Zuckerschlecken. Doch wenn Dämonen unsere Welt betreten oder Werwölfe Unschuldige töten, komme ich ins Spiel.

Die Bezahlung ist knapp, aber es hält mich über Wasser. Als der Rat, eine Gruppe von Engeln, mich für einen Job rekrutiert, muss ich wohl oder übel zusagen. Doch der Fall, den sie mir zuweisen, bringt mich mit Jax zusammen - einem teuflisch gut aussehenden Engelskrieger.

Aber etwas ist faul. Je mehr ich herausfinde, desto finsterer wird die Wahrheit. Diese Morde sind kein gewöhnlicher Fall...

Flüstern der Nacht (Sternentanz 1)

Flüstern der Nacht (Sternentanz 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:03 Uhr

Eine Warnung, die nicht ignoriert werden sollte: NICHT LESEN!

Dieser eindringliche Hinweis prangt in dicken, roten Lettern auf der ersten Seite eines massiven Buches, das in einem schon recht zerschlissenen Ledereinband steckt.

Mein Blick verweilt darauf.

Warum sollte jemand ein Buch mit einer solch unmissverständlichen Warnung versehen?

Entdecke eine fesselnde Romantasy für Jugendliche und Erwachsene, empfohlen ab 16 Jahren.

Berge der Stille: Dunkle Seelen 1

Berge der Stille (Dunkle Seelen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 13:41 Uhr

Quinn Darkova, einst gefangen in den Ketten der Sklaverei, brennt vor Verlangen nach Rache an denen, die sie verkauft haben. Doch während ihre dunklen Kräfte zunehmen und ihr Aufstieg naht, muss sie ihre Blutrache auf Eis legen, um ihr eigenes Überleben zu sichern.

Lazarus Fierté, ein Adliger von unvergleichlichem Stolz, hat die letzten sechs Jahre auf eine Frau gewartet - doch nicht auf irgendeine Frau, sondern auf eine dunkle Maji von großer Macht, fähig zu schrecklichen Dingen. Sie könnte der Schlüssel zu allem sein, was ihm lieb und teuer ist.

Seine Retterin ... oder seine Zerstörerin.

Das Einzige, was er nicht erwartet hat, ist, dass sie beides sein könnte.

Éadanƀuŕur: Die Wiedergeburt des Ɓŕixda 2.5

Éadanƀuŕur: Die Wiedergeburt des Ɓŕixda 2.5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:08 Uhr

Als Shila im Anduman etwas Unbegreifliches entdeckt, wird sie von einem traumatischen Erlebnis überwältigt, das sie zutiefst erschüttert. Zweifel plagen sie: War es ein Fehler, erneut die Pfade zu anderen Welten zu betreten?

Verwirrt von den Geschehnissen, versucht Shila, sich durch das Dickicht zu navigieren und Antworten zu finden. Ihre Suche führt sie nach Ɓŕigeandion, wo sie auf eine Tŕufit, eine Zauberin, trifft. In dieser Stadt, die gerade Samoni, ein keltisches Fest, feiert, glaubt Shila, die Macht zu erlangen, wie eine Königin alles zu bekommen. Aber kann sie auf diese Weise all ihre Probleme lösen?

Gen wird von Trauer und dem Verlangen angetrieben, alles wieder ins Lot zu bringen. Auf seiner Suche findet auch er sich in den Wirren von Samoni wieder, einer Zeit, in der sich die Tore zu den Totenreichen öffnen. Kann Gen sein altes Leben wiederherstellen und den Gefahren seiner Suche standhalten?

Vorbote der Zerstörung

Vorbote der Zerstörung Ein LitRPG-Abenteuer (Der Vorbote 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 11:11 Uhr

Ein NPC, einst missbraucht und ignoriert, erhebt sich nun mit Bewusstsein. Hirrus, ein kriegerischer Charakter in einer von Spielern erschaffenen Welt, erreicht eine Ebene des Bewusstseins, die NPCs normalerweise verwehrt bleibt. Als seine einst friedliche Stadt von einer Horde hungriger Monster heimgesucht wird, sieht Hirrus seine Chance zur Rache gegen die Spieler, die das Unheil über sie gebracht haben.

Für Hirrus spielt es keine Rolle, ob sein Bewusstsein ein göttliches Geschenk oder ein Fehler ist - er ist entschlossen, die Spieler zu finden und sie daran zu hindern, erneut Chaos zu stiften.

Doch die Spieler werden nicht tatenlos zusehen, wie ihre Pläne durchkreuzt werden. In dieser Welt gibt es keine zweite Chance bis zum wöchentlichen Reset. Wird es Hirrus gelingen, eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen und Rache zu üben, oder werden die Spieler ihn besiegen und zur Rechenschaft ziehen können?

Verzauberte Reiche: Die Verbotene Ehre: 3

Verzauberte Reiche: Die Verbotene Ehre: 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 13:33 Uhr

Begib dich auf eine faszinierende Reise in eine Welt jenseits der Vorstellungskraft, wo Karten-Upgrades die Pforten zu mystischen Reichen öffnen und legendäre Berufe wie Schwertkämpfer und Magier die Schicksale formen. In diesem Universum leben verschiedene Rassen, von Menschen bis hin zu Elfen, und verschmelzen in einem Kaleidoskop der Kulturen über atemberaubende Landschaften, von geheimnisvollen Ebenen bis hin zu himmelshohen Inseln. Im Zentrum dieser epischen Erzählung verbirgt sich ein erschütterndes Geheimnis zwischen zwei Brüdern, verstrickt in eine Geschichte von konfliktreichen Rassen und Ideologien. Jedes Kapitel enthüllt überraschende Wendungen, die eine scheinbar einfache Reise in ein aufregendes Abenteuer verwandeln, das sämtliche Erwartungen übertrifft. Dies ist mehr als nur eine Geschichte; es ist ein eindringliches Universum, in dem jede Fähigkeit zur Legende wird und jede Entscheidung in einer komplexen Welt voller Wunder und Intrigen widerhallt.

Möwenschuld: Küstenkrimi (Mallorca)

Möwenschuld: Küstenkrimi (Levke Sönkamp Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:12 Uhr

Eine idyllische Finca in den malerischen Bergen Mallorcas. Levke Sönkamp sehnt sich nach Erholung und innerer Ruhe während eines Workshops. Doch was als vielversprechender Rückzug beginnt, verwandelt sich rasch in einen düsteren Albtraum. Als eine Teilnehmerin nach dem morgendlichen Yoga verschwindet und kurz darauf eine weitere Person vermisst wird, alarmiert Levke Chefinspektor Barceló. Parallel untersucht er einen mysteriösen Todesfall in einer nahe gelegenen Finca. Besteht eine Verbindung zwischen den Ereignissen? Welche Geheimnisse hüten der Therapeut und die anderen Teilnehmer? Als eine der Vermissten grausam zugerichtet aufgefunden wird, bröckeln nicht nur Levkes schützende Mauern, sondern auch für Jordi Barceló wird der Fall plötzlich persönlich ...

