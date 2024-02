Kostenlose Kindle-E-Books: Krimis, Nordwind, programmierende Kinder & moderne Märchen

Wer sture Friesen und die trockenen Hamburger mag, wird heute an den kostenlosen Kindle-Büchern Spaß haben. Neben ein paar Nord-Krimis, humorvollen Liebesgeschichten und einer Neuinterpretation von Cinderella, stellen wir euch auch noch Kindergeschichten und einen Programmierleitfaden für Kinder vor.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Tales from Haven: Verloren

Tales from Haven: Verloren Die Weltenwanderer Chroniken 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:06 Uhr

Wie viel Kraft wirst du brauchen, um das Erbe deiner Vorfahren anzutreten?

Anzeige

Seit fünf Jahren hat Luna sich entschieden, ein Leben weit weg von Haven und dem Netzwerk zu führen. Die meisten glauben, dass sie während ihrer Abenteuer das Schicksal einer sterbenden Welt teilte. Doch als ein alter Freund der Familie mit einer ungewöhnlichen Bitte an ihre Tür klopft, stellt sich die Frage: Hat Luna nach allem, was geschehen ist, noch die Kraft, im Namen des Netzwerks zu handeln?

An Ocean so Wide

An Ocean so Wide: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:37 Uhr

Eine Liebe, so tief wie das Meer

Anzeige

Als Amy erfährt, dass sie mit dem berühmten Street-Art-Künstler Ezra an einem Artikel für den Valentinstag arbeiten soll, zögert sie zunächst. Sie zweifelt an der Liebe und Ezra scheint sie vom ersten Moment an zu hassen. Aber nur wenn sie die Story abgibt, darf die engagierte Meeresbiologiestudentin in der nächsten Ausgabe über ihr Herzensthema, den Schutz der Meere, schreiben. Amy ist verzweifelt und ihr fehlt die Inspiration! Doch dann bietet ausgerechnet Ezra seine Unterstützung an und hilft ihr dabei, die Liebe aus völlig neuen Blickwinkeln zu betrachten.

SYLTKRIMI Nordseegrab: Nordseekrimi

SYLTKRIMI Nordseegrab: Nordseekrimi (KÜSTENKRIMI) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:50 Uhr

Auf Deutschlands nördlichster Insel Sylt ermittelt Hauptkommissarin Bente Brodersen mit der unbeugsamen Sturheit der Friesen. Als zwei Teenager am Strand von Wenningstedt eine grausige Entdeckung machen - eine Wasserleiche ohne identifizierbare Merkmale, doch mit abgetrennten Händen - beginnt ein rätselhafter Fall. Bente und ihr Team folgen einer Spur, die sie tief ins Sylter Rotlichtmilieu führt, doch ein weiterer Mord wirft neue Fragen auf. Welche Verbindung besteht zwischen den beiden Toten und welche Rolle spielt eine Entführung von vor zwanzig Jahren? Als Bente mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wird, beginnen die Puzzlestücke sich zusammenzufügen und die Lösung des Falles rückt näher.

Eisiger Tod (Wegners erste Fälle): Hamburg Krimi

Eisiger Tod (Wegners erste Fälle): Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:59 Uhr

Januar 1979: Manfred Wegner, nach einigen Jahren im Streifendienst, tritt seinen ersten Posten bei der Hamburger Mordkommission an. Was als Routine mit Bergen von Akten beginnt, wird schnell zur Herausforderung, als die Leiche eines Rentners unter Schneemassen gefunden wird. Wegners erster Fall stellt nicht nur ihn, sondern auch seinen eigenwilligen Chef auf die Probe. Als dann eine Bauernfamilie bestialisch ermordet wird, steigt der Druck auf das neue Ermittlerteam täglich.

Seelenflüstern: Eine besondere Liebe

Seelenflüstern: Eine besondere Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:09 Uhr

Als Kinder begegnen sich Johann und Iris an der Nordsee und spüren eine besondere Verbindung zueinander. Doch bereits am nächsten Tag trennen sich ihre Wege aufgrund äußerer Umstände. Viele Jahre später führt das Schicksal sie erneut zusammen, jedoch tragen sie nun beide die Spuren vergangener Erfahrungen und Verletzungen sowohl körperlich als auch seelisch.

Die Frage bleibt: Werden sie in der Lage sein, über ihren jeweiligen Schatten zu springen, um doch noch das Glück zu finden, nach dem sie sich so sehnen?

Zweite Chance: Fighting Chance: Kleinstadt-Liebesroman

Zweite Chance: Fighting Chance: Kleinstadt-Liebesroman Love on Main Street 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:53 Uhr

Immer noch gratis:

Es nagt nicht an mir, dass Savannah St. James mich in der Highschool abgewiesen hat. Mein einziges Problem ist ihr überfülltes Schaufenster. Dennoch fällt es mir schwer, ihr böse zu sein. Sie sieht schöner aus, als ich sie in Erinnerung habe, und ihr Sohn findet immer neue Wege, sich bei jeder Gelegenheit in meinen Eisenwarenladen zu schleichen.

Ich gebe zu, dass er eine männliche Bezugsperson in seinem Leben braucht, aber ich bin der falsche Mann für diese Aufgabe. Trotz meines Widerwillens bringt uns der kleine Kerl zusammen, auch wenn unsere Vergangenheiten uns voneinander trennen. Ich merke, wie ich mich immer mehr in diese Frau verliebe, und je besser ich Savannah kennenlerne, desto mehr wird mir klar, dass ich sie falsch eingeschätzt habe.

Anzeige

Was, wenn ich mich die ganze Zeit über geirrt habe? Gibt es vielleicht doch eine zweite Chance für uns, trotz des holprigen Starts?

Ella Cinder – Cinderella (Teil 1) (Erzähl keine Märchen!)

Ella Cinder – Cinderella (Teil 1) Erzähl keine Märchen! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:11 Uhr

„Ella Cinder – Cinderella“ erzählt auf humorvolle Weise die Geschichte der siebzehnjährigen Ella, ganz ohne Kürbiskutsche. Nachdem ihr Vater, der Filmemacher Claus Cinder, bei einem Flugzeugunglück im brasilianischen Regenwald verschwindet, muss Ella allein mit ihrer garstigen Stiefmutter und zwei Stiefschwestern zurechtkommen. Als die Familie in das noble Villengebiet auf der Südseite des Flusses zieht, ist Ella wenig begeistert, Rabenau und ihre Freundinnen zurückzulassen. Doch kaum hat sie sich an das neue Haus gewöhnt, begegnet sie Keith King, dem derzeit beliebtesten Kinostar und Mädchenschwarm, und kurz darauf schickt er ihr sogar weiße Rosen. Doch Ella ist gar kein Fan von Keith King – was für ein Dilemma!

Auf diese Art zusammen: Eine Geschichte von Lou

Auf diese Art zusammen: Eine Geschichte von Lou Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 10:04 Uhr

Louisa Clark steckt fest. Ursprünglich wollte sie nur kurz nach England zurückkehren, um neue Ware für ihren Vintage-Mode-Verleih „The Bees Knees“ zu besorgen. Doch plötzlich ändert sich alles. Lockdown. Die Welt steht still. Lou ist gezwungen, die nächsten Wochen bei ihrer liebenswert chaotischen Familie zu verbringen. Währenddessen macht sie sich große Sorgen um ihren Freund Sam, der als Sanitäter in New York arbeitet. Wie viele andere medizinische Fachkräfte weltweit setzt er sich täglich der Gefahr aus, um anderen zu helfen. Doch Lou wäre nicht Lou, wenn sie nicht auch aus dieser schwierigen Situation etwas Gutes machen würde ...

Gefundene Liebe – mit dem Witwer

Gefundene Liebe – mit dem Witwer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:56 Uhr

Mary fürchtet sich davor, ihrer Mutter ähnlich zu werden. Seit deren plötzlichem Verschwinden vor zwei Jahrzehnten hat Mary ihren eigenen Weg gefunden, ohne Alkohol und ohne Kinder. Doch als sie sich nach einem Jahr wieder auf ein Date einlässt, trifft sie auf einen Mann, der alles ändern könnte. Einen Witwer mit zwei Kindern. Wird Mary ihre Angst überwinden und sich der Liebe öffnen können, ohne die Fehler ihrer Eltern zu wiederholen?

My Sexy Secret : (K)ein Staatsanwalt für eine Nacht

My Sexy Secret : (K)ein Staatsanwalt für eine Nacht (More than Love 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:34 Uhr

Als Skylar am Morgen nach einer wilden Party in ihrem Hotelzimmer aufwacht, findet sie einen halbnackten Fremden in ihrem Bett vor. Sie kann sich kaum an die vergangene Nacht mit dem attraktiven Barkeeper erinnern – geschweige denn daran, wie der billige Ring an ihrem Finger gelandet ist. Hat sie etwa... oder doch nicht?

Sechs Monate später kreuzen sich ihre Wege erneut, und Skylar ist entsetzt! Der charmante Barkeeper entpuppt sich als angesehener Staatsanwalt – und noch schlimmer: Er ist direkt ihrem Ex-Freund unterstellt.

Ihr Ex drängt auf ein Comeback, aber auch Kyle zeigt Interesse. Doch eine geheime Affäre birgt das Potenzial für eine Katastrophe. Oder etwa nicht?

Baumwollblüten: Ein Roadtrip

Baumwollblüten: Ein Roadtrip Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:13 Uhr

Fünf Frauen, verbunden durch eine gemeinsame Vergangenheit und ein gemeinsames Schicksal: Als Delia, Agathe, Miriam, Nancy und Colette von der schweren Krankheit ihrer ehemaligen Lehrerin erfahren, wissen sie, dass sie sich von ihrer einstigen Mentorin Philomena „Philly“ Braun verabschieden müssen. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege haben sie nur ein Ziel vor Augen – Philly ein letztes Mal zu treffen und sich angemessen von ihr zu verabschieden.

So brechen die fünf Freundinnen zu einer gemeinsamen Reise durch die Vereinigten Staaten auf, eine Reise voller Ungewissheit und Herausforderungen, die von ihnen allen Mut und die Bereitschaft abverlangt, über sich selbst hinauszuwachsen. Wird es ihnen gelingen, alte Zerwürfnisse zu überwinden und mit Philomenas Segen neue Wege zu beschreiten?

Zwischen Zwei Kumpels Zerrissen: Mystische Mond-Serie 1

Zwischen Zwei Kumpels Zerrissen Mystische Mond-Serie Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:16 Uhr

Caridads Leben ist alles andere als einfach, und sie steht kurz davor, die nächste Alpha des Mystischen Mondpakets zu werden. Nachdem sie die Hoffnung aufgegeben hat, ihren Partner zu finden, ist sie überrascht, als ihr Gefährte auftaucht, und sie lässt sich darauf ein, sich aufzuregen, aber nichts ist so perfekt, wie sie dachte, als ihr Gefährte auftaucht.

Zu ihrer Überraschung und Verwirrung entdeckt sie, dass sie nicht einen, sondern zwei Gefährten hat, und sie findet sich zwischen ihnen hin- und hergerissen. Was soll sie tun? Wird sie in der Lage sein, zwischen beiden zu wählen oder sie beide abzulehnen? Vielleicht entscheidet sie sich sogar dafür, sie beide zu haben.

Wohin Gehen Wir Von Hier Aus?: Mystische Mond-Serie 2

Wohin Gehen Wir Von Hier Aus? Mystische Mond-Serie 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:17 Uhr

Cari und die Jungs haben ihre Entscheidungen getroffen, und jetzt müssen sie mit den Konsequenzen leben. Doch können sie damit umgehen? Sie ahnen nicht, dass ihre Leben sich für immer drastisch verändern werden.

Bist du bereit, dich den Rudelmitgliedern anzuschließen, während sie durch schockierende Wendungen auf ihrer unerwarteten emotionalen Achterbahnfahrt gehen?

Julia & Paul: Ein schicksalhaftes Winterwochenende

Julia & Paul: Ein schickssalhaftes Winterwochenende Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:22 Uhr

An einem Samstagmorgen öffnet Julia die Vorhänge in ihrem Schlafzimmer und ist erstaunt über den Schneefall der vergangenen Nacht. Trotz der Schneemassen beschließt sie nach dem Frühstück, ihren besten Freund Paul zu besuchen. Überraschenderweise hat Paul am Abend zuvor von seinen Eltern einen kleinen braunen Retriever-Welpen zum Geburtstag bekommen, was jedoch Pauls anderen Hund, den einjährigen Retriever-Rüden „Socke“, eifersüchtig macht. Natürlich beschließen Julia und Paul, die beiden Hunde noch am selben Tag durch das Dorf auszuführen.

Dank Socke werden die beiden Kinder aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet, und eine Woche später verdankt Pauls Freund Socke seine Rettung.

Programmieren für Kinder: Ein umfassender Leitfaden

Programmieren für Kinder: Ein umfassender Leitfaden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:32 Uhr

„Programmieren für Kinder: Ein umfassender Leitfaden“ ist ein speziell für Kinder entwickeltes Buch, das ihnen die Grundlagen der Programmierung vermittelt. Die sieben Kapitel sind so strukturiert, dass sie schrittweise aufeinander aufbauen und den Lesern ermöglichen, ihre Programmierkenntnisse zu erweitern.

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Das Café, der Wald und der Tod

Das Café, der Wald und der Tod: Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 10:10 Uhr

Angela Liebetanz, einst Polizistin, entscheidet sich für einen Neuanfang und verlässt den stressigen Job am Rand von Leben und Tod. Sie trennt sich von ihrem Ehemann und zieht in das idyllische brandenburgische Heidesaum. Dort eröffnet sie ein Café, das sich schnell zur beliebten Anlaufstelle entwickelt.

Während Angela am Ufer des Flusses Kräuter sammelt, stößt sie auf einen Gummistiefel, in dem ein Fuß steckt - die unheimliche Vorahnung einer grausamen Entdeckung. Kurz darauf wird die Leiche eines lokalen Anglers gefunden, der nicht unbedingt beliebt war. Als dann auch noch ein Camper, der in der Nähe ihres Cafés sein Lager aufgeschlagen hatte, verschwindet, ist Angelas Neugier geweckt.

Entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, beginnt Angela, auf eigene Faust zu ermitteln. Doch was sie dabei herausfindet, führt sie in die dunkelsten Geheimnisse der Heidesaumer und stellt sie vor eine gefährliche Herausforderung.

Anzeige

Töte sie alle!

Töte sie alle!: Aufgabe 13 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 11:31 Uhr

Auf einem herrschaftlichen Anwesen versammeln sich dreizehn Menschen, ausgewählt von einem Mann, der alles besitzt, außer Gesundheit und Erben. Donald Tuckstetter, ein tyrannischer Magnat, sieht sein Ende nahen und plant ein grausames Spiel um seine Nachfolge. Doch was als einfache Geschäftsanweisung beginnt, verwandelt sich schnell in einen albtraumhaften Überlebenskampf. Unter den Auserwählten ist auch Edward Hauser, ein Mann von fragiler Psyche, der von unheimlichen Wahnvorstellungen heimgesucht wird, sobald er das Anwesen betritt. Das Gebäude selbst scheint ein Eigenleben zu führen, gefüllt mit einer bösartigen Präsenz, die Edward zutiefst erschreckt. Gefangen in einem Netz aus Realität und Wahnsinn, muss er erkennen, dass Flucht keine Option mehr ist. Der Zusammenbruch der Grenzen zwischen Vernunft und Irrsinn kulminiert in einer blutigen Tragödie, in der niemand sicher ist und die Frage nach dem wahren Erben die geringste Sorge ist.

Die Taten, die dir folgen

Die Taten, die dir folgen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 10:10 Uhr

Was passiert, wenn man einen Stalker selbst verfolgt? Als Vickys Freundin bedroht wird, findet sie sich plötzlich in der Rolle des Stalkers wieder. Kann sie ihrer Freundin helfen, ohne dass ihre eigene Vergangenheit sie einholt?

Take Your Wings And Learn To Fly

Take Your Wings And Learn To Fly Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 11:31 Uhr

Kinga lebt in einer Ehe voller Angst, doch als ein Streit mit ihrem Ehemann Adam eskaliert, ergreift sie die Flucht. Mit ihrem Sohn Jakub und nur zwei Reisetaschen macht sie sich auf den Weg zu ihrer Schwester nach Zakopane, Polen. In der malerischen Stadt findet sie Trost und beginnt, sich langsam ein neues Leben aufzubauen. Als sie den charmanten Amerikaner Robert trifft, entdeckt sie eine unerwartete Chance auf Glück. Gemeinsam schöpfen sie Kraft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch als die Schatten der Vergangenheit sie erneut einholen und Adam nicht bereit ist, sie einfach gehen zu lassen, muss Kinga erneut um ihr Leben fürchten.

Nebelsucher: Psychothriller

Nebelsucher: Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 11:31 Uhr

Robert Bauer wollte nichts weiter als ein ganz normales Leben führen. Doch als die Motorhaube eines außer Kontrolle geratenen Pickups mit rasender Geschwindigkeit auf ihn und sein Motorrad zurast, wird sein Schicksal in einem Augenblick besiegelt. Der Aufprall katapultiert ihn aus dem Sattel, und inmitten der unerbittlichen Kräfte des Zusammenstoßes erkennt er, dass dies das Ende sein könnte. Als er jedoch kurz darauf in einer Welt erwacht, die von undurchdringlichem Nebel umhüllt ist und in der nichts so scheint, wie es sein sollte, erkennt er, dass sein Schicksal noch nicht besiegelt ist. Überzeugt davon, dass er aus einem bestimmten Grund in seine persönliche Hölle gefallen ist, durchstreift er die neblige Landschaft. Doch während er langsam dem Wahnsinn verfällt, ahnt er nicht, dass in den undurchdringlichen Nebelschwaden etwas Dunkles lauert, das nur darauf wartet, den richtigen Moment abzupassen, um ihn für die Sünden seines Lebens büßen zu lassen.

Campus Queen (Campus Reihe 1)

Campus Queen Campus Reihe 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 11:31 Uhr

Als Jordans Welt nach einem tragischen Autounfall ihres Freundes Blake aus den Fugen gerät, steht sie plötzlich ohne Anker da. Ihre beste Freundin zieht zu ihrem eigenen Freund, und Jordan sucht verzweifelt nach einem neuen Mitbewohner. Vor ihrer Tür taucht unerwartet ein gutaussehender Fremder auf, der sich nicht von ihren scharfen Bemerkungen und ihrem genervten Auftreten abschrecken lässt, sondern stattdessen das Feuer erwidert. Doch kann er allein ausreichen, um die eisige Barriere um ihr Herz zu durchbrechen? Besonders, da er selbst vor seinen eigenen Dämonen auf der Flucht ist. Denn Niall ist nicht der Mann, den Jordan zu kennen glaubte.

Das Erwachen des dunklen Herzens

Das Erwachen des dunklen Herzens risan, Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 10:10 Uhr

Als Arbey vor den verkohlten Überresten ihres Dorfes steht, zerbricht ihr bislang friedliches Leben in tausend Stücke. Gemeinsam mit ihrem Bruder sind sie die einzigen Überlebenden einer namenlosen und finsteren Bedrohung, die plötzlich über das Land hereinbricht und ganze Städte über Nacht zerstört.

Entschlossen, ihre Feinde zu finden und aufzuhalten, begibt sich Arbey auf eine gefährliche Reise, auf der sie eine ungeahnte Kraft in sich entdeckt: ihre Magie. Doch diese Gabe bleibt nicht unbemerkt für das aufsteigende Böse.

Während sich ihr kampferprobter Bruder an die Seite des Königs und in die Wirren des Krieges begibt, findet Arbey sich in einem erbitterten Katz-und-Maus-Spiel wieder, als sich unerwartet ein mysteriöser Fremder als ihr Verbündeter anschließt. Doch was er in ihr entfacht, ist noch schwerer zu kontrollieren als ihre Magie...

Des Pudels Herz

Des Pudels Herz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 09:01 Uhr

Was haben ein Königspudel, ein uralter Fluch und ein verschwundener spanischer Prinz namens Diego gemeinsam? Diese Frage treibt Tierpfleger Nico an, denn er zweifelt daran, dass der verletzte Pudel, der ins Tierheim gebracht wird, einfach nur ein gewöhnlicher Hund ist. Mephisto, so nennt Nico den Pudel, zeigt seltsame Vorlieben wie die Abneigung gegen Hundefutter, Liebe zur Pizza und scheinbare Verständigungsfähigkeit mit Nico.

Eine Reise nach Spanien verspricht Antworten auf diese Rätsel zu liefern. Dort stößt Nico auf die Geheimnisse uralter Druiden, eine mysteriöse Höhle und den unwiderstehlichen Charme eines königlichen Pudels. Doch nebenbei verliert er auch sein Herz – wie die Geschichte von Mephisto, Diego und Nico endet, müsst ihr jedoch selbst herausfinden!

Kleine Kuchen – Großes Glück

Kleine Kuchen - Großes Glück Die besten Muffins, Cupcakes, Tassenkuchen & Co. aus der Heißluftfritteuse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 11:31 Uhr

Schnell gebackene Mini-Kuchen aus Ihrer Heißluftfritteuse.

75 Rezepte für Muffins, Cupcakes, Tassenkuchen und mehr.

Entdecken Sie mit diesem liebevollen Rezeptbuch köstliche Ideen für kleine Kuchen, die in Ihrer Heißluftfritteuse entstehen. Von Muffins über Cupcakes bis hin zu Tassenkuchen - hier finden Sie eine Vielzahl an Rezepten, die für großen Genuss sorgen und im Handumdrehen gebacken sind.

Mit erprobten Rezepten und einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Diese kleinen Kuchen sind nicht nur im Trend, sondern auch perfekt für jede Gelegenheit. Verwöhnen Sie sich und Ihre Liebsten mit den köstlichen Kreationen, die Ihre Heißluftfritteuse im Nu zaubert.

Bruce, das ängstliche Gespenst: Kindermärchen

Bruce, das ängstliche Gespenst: Kindermärchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 11:31 Uhr

Ein unerwartetes Abenteuer erwartet Bruce, das ängstliche Gespenst, als er vom Ältestenrat der Geister auf ein einsames Schloss verbannt wird. Seine Mission: Die dort lebende Familie zu vertreiben, um seine Angst zu überwinden. Doch entgegen aller Erwartungen findet Bruce in dem herzlichen Butler Alfred und den liebenswerten Kindern der Familie nicht nur Freunde, sondern entdeckt auch eine Welt voller Überraschungen. Als er schließlich die Kobolde kennenlernt und merkt, dass sie gar nicht so schrecklich sind, wie ihm stets erzählt wurde, beginnt Bruce zu zweifeln. Wird er es schaffen, seine Angst zu überwinden und seinen Platz auf dem Schloss zu finden, oder wird er sich doch dazu entschließen, weiterzuziehen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.