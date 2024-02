Kostenlose Kindle-E-Books: Stalker, Psychothriller, Königspudel & Backen

Was passiert, wenn man einen Stalker stalkt? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich die heutigen Gratis-Kindle Bücher von Amazon. Gibt es in der Hölle Nebel? Sollte man freundlichen, gutaussehenden Fremden automatisch trauen? (Spoiler-Alarm: Nein!) Holt euch die heutigen E-Books, solange sie kostenlos sind!

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Das Café, der Wald und der Tod

Das Café, der Wald und der Tod: Krimi

Angela Liebetanz, einst Polizistin, entscheidet sich für einen Neuanfang und verlässt den stressigen Job am Rand von Leben und Tod. Sie trennt sich von ihrem Ehemann und zieht in das idyllische brandenburgische Heidesaum. Dort eröffnet sie ein Café, das sich schnell zur beliebten Anlaufstelle entwickelt.

Während Angela am Ufer des Flusses Kräuter sammelt, stößt sie auf einen Gummistiefel, in dem ein Fuß steckt - die unheimliche Vorahnung einer grausamen Entdeckung. Kurz darauf wird die Leiche eines lokalen Anglers gefunden, der nicht unbedingt beliebt war. Als dann auch noch ein Camper, der in der Nähe ihres Cafés sein Lager aufgeschlagen hatte, verschwindet, ist Angelas Neugier geweckt.

Entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, beginnt Angela, auf eigene Faust zu ermitteln. Doch was sie dabei herausfindet, führt sie in die dunkelsten Geheimnisse der Heidesaumer und stellt sie vor eine gefährliche Herausforderung.

Töte sie alle!

Töte sie alle!: Aufgabe 13

Auf einem herrschaftlichen Anwesen versammeln sich dreizehn Menschen, ausgewählt von einem Mann, der alles besitzt, außer Gesundheit und Erben. Donald Tuckstetter, ein tyrannischer Magnat, sieht sein Ende nahen und plant ein grausames Spiel um seine Nachfolge. Doch was als einfache Geschäftsanweisung beginnt, verwandelt sich schnell in einen albtraumhaften Überlebenskampf. Unter den Auserwählten ist auch Edward Hauser, ein Mann von fragiler Psyche, der von unheimlichen Wahnvorstellungen heimgesucht wird, sobald er das Anwesen betritt. Das Gebäude selbst scheint ein Eigenleben zu führen, gefüllt mit einer bösartigen Präsenz, die Edward zutiefst erschreckt. Gefangen in einem Netz aus Realität und Wahnsinn, muss er erkennen, dass Flucht keine Option mehr ist. Der Zusammenbruch der Grenzen zwischen Vernunft und Irrsinn kulminiert in einer blutigen Tragödie, in der niemand sicher ist und die Frage nach dem wahren Erben die geringste Sorge ist.

Die Taten, die dir folgen

Die Taten, die dir folgen

Was passiert, wenn man einen Stalker selbst verfolgt? Als Vickys Freundin bedroht wird, findet sie sich plötzlich in der Rolle des Stalkers wieder. Kann sie ihrer Freundin helfen, ohne dass ihre eigene Vergangenheit sie einholt?

Take Your Wings And Learn To Fly

Take Your Wings And Learn To Fly

Kinga lebt in einer Ehe voller Angst, doch als ein Streit mit ihrem Ehemann Adam eskaliert, ergreift sie die Flucht. Mit ihrem Sohn Jakub und nur zwei Reisetaschen macht sie sich auf den Weg zu ihrer Schwester nach Zakopane, Polen. In der malerischen Stadt findet sie Trost und beginnt, sich langsam ein neues Leben aufzubauen. Als sie den charmanten Amerikaner Robert trifft, entdeckt sie eine unerwartete Chance auf Glück. Gemeinsam schöpfen sie Kraft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch als die Schatten der Vergangenheit sie erneut einholen und Adam nicht bereit ist, sie einfach gehen zu lassen, muss Kinga erneut um ihr Leben fürchten.

Nebelsucher: Psychothriller

Nebelsucher: Psychothriller

Robert Bauer wollte nichts weiter als ein ganz normales Leben führen. Doch als die Motorhaube eines außer Kontrolle geratenen Pickups mit rasender Geschwindigkeit auf ihn und sein Motorrad zurast, wird sein Schicksal in einem Augenblick besiegelt. Der Aufprall katapultiert ihn aus dem Sattel, und inmitten der unerbittlichen Kräfte des Zusammenstoßes erkennt er, dass dies das Ende sein könnte. Als er jedoch kurz darauf in einer Welt erwacht, die von undurchdringlichem Nebel umhüllt ist und in der nichts so scheint, wie es sein sollte, erkennt er, dass sein Schicksal noch nicht besiegelt ist. Überzeugt davon, dass er aus einem bestimmten Grund in seine persönliche Hölle gefallen ist, durchstreift er die neblige Landschaft. Doch während er langsam dem Wahnsinn verfällt, ahnt er nicht, dass in den undurchdringlichen Nebelschwaden etwas Dunkles lauert, das nur darauf wartet, den richtigen Moment abzupassen, um ihn für die Sünden seines Lebens büßen zu lassen.

Campus Queen (Campus Reihe 1)

Campus Queen Campus Reihe 1

Als Jordans Welt nach einem tragischen Autounfall ihres Freundes Blake aus den Fugen gerät, steht sie plötzlich ohne Anker da. Ihre beste Freundin zieht zu ihrem eigenen Freund, und Jordan sucht verzweifelt nach einem neuen Mitbewohner. Vor ihrer Tür taucht unerwartet ein gutaussehender Fremder auf, der sich nicht von ihren scharfen Bemerkungen und ihrem genervten Auftreten abschrecken lässt, sondern stattdessen das Feuer erwidert. Doch kann er allein ausreichen, um die eisige Barriere um ihr Herz zu durchbrechen? Besonders, da er selbst vor seinen eigenen Dämonen auf der Flucht ist. Denn Niall ist nicht der Mann, den Jordan zu kennen glaubte.

Das Erwachen des dunklen Herzens

Das Erwachen des dunklen Herzens risan, Band 1

Als Arbey vor den verkohlten Überresten ihres Dorfes steht, zerbricht ihr bislang friedliches Leben in tausend Stücke. Gemeinsam mit ihrem Bruder sind sie die einzigen Überlebenden einer namenlosen und finsteren Bedrohung, die plötzlich über das Land hereinbricht und ganze Städte über Nacht zerstört.

Entschlossen, ihre Feinde zu finden und aufzuhalten, begibt sich Arbey auf eine gefährliche Reise, auf der sie eine ungeahnte Kraft in sich entdeckt: ihre Magie. Doch diese Gabe bleibt nicht unbemerkt für das aufsteigende Böse.

Während sich ihr kampferprobter Bruder an die Seite des Königs und in die Wirren des Krieges begibt, findet Arbey sich in einem erbitterten Katz-und-Maus-Spiel wieder, als sich unerwartet ein mysteriöser Fremder als ihr Verbündeter anschließt. Doch was er in ihr entfacht, ist noch schwerer zu kontrollieren als ihre Magie...

Des Pudels Herz

Des Pudels Herz

Was haben ein Königspudel, ein uralter Fluch und ein verschwundener spanischer Prinz namens Diego gemeinsam? Diese Frage treibt Tierpfleger Nico an, denn er zweifelt daran, dass der verletzte Pudel, der ins Tierheim gebracht wird, einfach nur ein gewöhnlicher Hund ist. Mephisto, so nennt Nico den Pudel, zeigt seltsame Vorlieben wie die Abneigung gegen Hundefutter, Liebe zur Pizza und scheinbare Verständigungsfähigkeit mit Nico.

Eine Reise nach Spanien verspricht Antworten auf diese Rätsel zu liefern. Dort stößt Nico auf die Geheimnisse uralter Druiden, eine mysteriöse Höhle und den unwiderstehlichen Charme eines königlichen Pudels. Doch nebenbei verliert er auch sein Herz – wie die Geschichte von Mephisto, Diego und Nico endet, müsst ihr jedoch selbst herausfinden!

Kleine Kuchen – Großes Glück

Kleine Kuchen - Großes Glück Die besten Muffins, Cupcakes, Tassenkuchen & Co. aus der Heißluftfritteuse

Schnell gebackene Mini-Kuchen aus Ihrer Heißluftfritteuse.

75 Rezepte für Muffins, Cupcakes, Tassenkuchen und mehr.

Entdecken Sie mit diesem liebevollen Rezeptbuch köstliche Ideen für kleine Kuchen, die in Ihrer Heißluftfritteuse entstehen. Von Muffins über Cupcakes bis hin zu Tassenkuchen - hier finden Sie eine Vielzahl an Rezepten, die für großen Genuss sorgen und im Handumdrehen gebacken sind.

Mit erprobten Rezepten und einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Diese kleinen Kuchen sind nicht nur im Trend, sondern auch perfekt für jede Gelegenheit. Verwöhnen Sie sich und Ihre Liebsten mit den köstlichen Kreationen, die Ihre Heißluftfritteuse im Nu zaubert.

Bruce, das ängstliche Gespenst: Kindermärchen

Bruce, das ängstliche Gespenst: Kindermärchen

Ein unerwartetes Abenteuer erwartet Bruce, das ängstliche Gespenst, als er vom Ältestenrat der Geister auf ein einsames Schloss verbannt wird. Seine Mission: Die dort lebende Familie zu vertreiben, um seine Angst zu überwinden. Doch entgegen aller Erwartungen findet Bruce in dem herzlichen Butler Alfred und den liebenswerten Kindern der Familie nicht nur Freunde, sondern entdeckt auch eine Welt voller Überraschungen. Als er schließlich die Kobolde kennenlernt und merkt, dass sie gar nicht so schrecklich sind, wie ihm stets erzählt wurde, beginnt Bruce zu zweifeln. Wird er es schaffen, seine Angst zu überwinden und seinen Platz auf dem Schloss zu finden, oder wird er sich doch dazu entschließen, weiterzuziehen?

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Sonne, Sand und Tod: Ein Kees Bloemberg Krimi

Sonne, Sand und Tod: Ein Kees Bloemberg Krimi Inspektor Bloemberg 4

Nach seiner Versetzung nach Zeeland ist Inspektor Kees Bloembergs Karriere am Rande des Abgrunds. Doch in dieser Region entbrennt ein Konflikt zwischen geldgierigen Investoren und Einheimischen um Tradition, Zukunft und Bauland. Als die Leiche eines Immobilienmaklers unter einem Haufen Kompost entdeckt wird, ist die idyllische Provinzruhe endgültig vorbei. Bloemberg beginnt zu ermitteln und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse, Ablehnung und Schweigen. Als dann auch noch die Leiche einer vermissten Frau zu einer grotesken Skulptur arrangiert aufgefunden wird, geraten Bloemberg und seine Kollegen selbst ins Visier eines geisteskranken Mörders, der vor nichts zurückschreckt.

Missbraucht

Missbraucht

Durch einen Zufall stößt Kommissar Mees auf einen verstörenden Fall von Missbrauch, der bis in die politische Elite reicht. Das Opfer, der elfjährige Mathae, befindet sich in höchster Gefahr, da die Täter jeden Schritt des Ermittlers verfolgen und mit der Entschlossenheit von Psychopathen nach seinem Leben trachten. Ein nervenzerfetzender Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der dem Kommissar die erschreckende Wertlosigkeit eines Menschenlebens vor Augen führt. Kann er es schaffen, Mathae zu retten, bevor es zu spät ist?

Urlaub mit Hindernissen: Die Farm am Storrie Lake

Urlaub mit Hindernissen Die Farm am Storrie Lake - Band 10

Die Coltrane-Familie ist auf eine kleine Kernfamilie geschrumpft. Um sich an die neue Situation zu gewöhnen, beschließen sie, einen Urlaub in einem Wellnesshotel mit Pferden zu verbringen. Am Lake Summer finden sie ein schönes Hotel mit einer erstklassigen Reitanlage und anderen Sportmöglichkeiten. Dean und Emma genießen die Zeit hier in vollen Zügen. Sogar Ted kann sich entspannen und Helen ist überraschend glücklich. Trotzdem ist der Urlaub nur eine vorübergehende Ablenkung. Danach müssen alle versuchen, sich im Alltag zurechtzufinden.

Die junge Seele des Meeres: Im Zorn des Poseidon

Die junge Seele des Meeres: Im Zorn des Poseidon Teil 2

Nach den schlimmen Ereignissen wiegen sich Zoe und Urso in Sicherheit.

Doch als sie eine lebensverändernde Entscheidung treffen, wendet sich das Blatt erneut gegen sie. Zoe wird unerwartet zurück in die Menschenwelt geworfen, wo sie einer ungewissen Zukunft entgegensieht, ganz auf sich gestellt.

Das Schlimmste: Es besteht die Möglichkeit, dass sie Urso nie wiedersehen wird.

Doch Zoe bleibt nicht allein. Ein altes Ehepaar nimmt sich ihrer an und begleitet sie durch die kommenden Herausforderungen.

The Curse of Isekai: (Deutsch)

The Curse of Isekai: (Deutsch)

Die Light Novel handelt von einem jungen Teenager namens Rohan, der sich plötzlich in einem fremden Zimmer wiederfindet, nachdem er wie gewohnt sein eigenes Zimmer betreten hat. Was ist passiert? Warum erlebt Rohan diese seltsame Veränderung? Wieso wirkt alles plötzlich so fremd? Finde es heraus in „The Curse of Isekai“!

King of Shadows: Eine dunkle Mafia Romanze

King of Shadows: Eine dunkle Mafia Romanze

Emily Fiores vorhersehbares Leben erfährt eine drastische Veränderung, als Salvatore Marino, das Oberhaupt der mächtigen Mafiafamilie, in ihr Leben tritt. Obwohl Emily weiß, dass er in dunkle Machenschaften verwickelt ist, kann sie seinem magnetischen Charme nicht widerstehen.

Als Emily Salvatore näherkommt, entdeckt sie den Mann hinter der harten Fassade. Doch ihre Anziehungskraft hat gefährliche Konsequenzen, denn Emily wird in den Konflikt zwischen den Marinos und ihren Feinden, den Rinaldis, hineingezogen.

Als die Rivalität eskaliert und Emilys Leben bedroht ist, muss sie entscheiden, wie weit sie für den Mann gehen will, den sie über alles liebt. Wird sie ihr normales Leben aufgeben und sich vollständig der gefährlichen Welt der Mafia hingeben? Und kann Salvatore, von seinen eigenen Dämonen geplagt, sein Herz erneut der Liebe öffnen?

Während die Opferzahlen steigen, findet sich Emily in einem Kampf wieder, den sie nie erwartet hätte – um ihr Leben und um ihre Liebe.

Firestorm 1: Die Freiheit der Lady

Firestorm 1: Die Freiheit der Lady

Lady Eliza Josephine Howard, Tochter des Earl of Effinton, wird gegen ihren Willen mit Lord Wighmore verlobt, einem alten Mann, der dringend einen Erben benötigt. Als sie seine Grausamkeit erkennt, beschließt sie, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Verkleidet als Junge begibt sie sich auf die Suche nach ihrem geliebten Pferd Firestorm, das von ihren Verwandten verkauft wurde.

Lord Ellingham, ein ehemaliger Offizier aus Waterloo, sehnt sich nach einem einfachen Leben als Pferdezüchter. Doch als er den talentierten Stallburschen Joe trifft, beginnt er, sich für dessen Herkunft zu interessieren.

Der Verwandte von Lady Eliza setzt einen korrupten Bow Street Runner auf sie an, um sie zu finden. Ihr mütterliches Erbe ist in Gefahr, wenn sie nicht Lord Wighmore heiratet. Doch die Männer schrecken vor nichts zurück, um ihre Pläne zu verwirklichen.

Kann Lady Eliza ihre Freiheit zurückgewinnen und dem korrupten Treiben ein Ende setzen?

Die Legende des Alchemistenritters: 1

Die Legende des Alchemistenritters: 1

Versehentlich gelangte er in die Anderswelt, wo er auf längst ausgestorbene Viren, Bakterien und Parasiten traf. Mit seinem Wissen über moderne biochemische Technologie entschied er sich, die Welt zu verändern.

Sein Ziel ist es, die „Fae“ zu retten und in die Gesellschaft zu integrieren. Diese Individuen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wurden isoliert und diskriminiert. Durch seine Bemühungen gründete er einen mächtigen Orden von Fae-Rittern, die allesamt marginalisierte Personen sind.

Sie kämpften entschlossen gegen die traditionelle feudale Ordnung und ihre Feinde, und sie setzten sich für Gleichheit und Respekt für die Fae ein. Ihre Existenz veränderte nach und nach die Sichtweise der Menschen auf die Fae-Fähigkeiten und löste eine tiefgreifende Veränderung in der gesamten Gesellschaft aus.

