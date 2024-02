Kostenlose Kindle-E-Books: FBI-Thriller, Kleinstadtliebe, Blondinen & Panther

Unsere heutige Ausgabe der kostenlosen Kindle-Bücher bei Amazon ist etwas „Krimi-lastig“: Zwei spannende FBI-Krimis, Mordgeschichten und Serienmörder. Zum Ausgleich gibt’s auch ein paar Love-Storys, Science Fiction, Drachen und Panther sowie einen Werwolf zum Tee…

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat.

Kaltes Blut rauscht selten: 26 mörderische Kurzgeschichten

Kaltes Blut rauscht selten: 26 mörderische Kurzgeschichten

Tauchen Sie ein in eine Sammlung von 26 Kurzgeschichten, die von Spannung und Thrill durchtränkt sind. Diese Geschichten scheuen sich nicht vor blutigen Szenarien. Von einem Amoklauf in der Schule über Rache-Fantasien bis hin zu Mord in der Altenpflege oder dem Hass auf den ungeliebten Partner bieten sie eine Vielzahl ungeahnter Möglichkeiten, die Welt oder auch nur das eigene Leben ein wenig „besser“ zu machen. Diese Sammlung ist nichts für schwache Nerven, denn das Ergebnis ist stets tödlich. Mit 26 verschiedenen Autoren erleben Sie die Vielfalt des Mordes in all seinen Facetten.

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

FBI Special Agent Claire King stirbt bei der Verfolgungsjagd eines Mörders - und kehrt nur wenige Minuten später ins Leben zurück. Doch sie ist nicht mehr dieselbe. Dunkle Bilder und eine neue Kraft, Visionen, tauchen in ihrem Geist auf und führen sie auf die Spur eines Serienmörders. Doch diese Visionen sind vage und unklar, und Claire erkennt bald, dass sie entweder helfen werden, den Fall zu lösen, oder sie direkt in die Fänge des Mörders führen könnten.

Zu spät – Ein spannender Morgan-Stark-FBI-Thriller

Zu spät (Ein spannender Morgan-Stark-FBI-Thriller – Buch 1)

Der brillante Arzt Morgan Stark ist schockiert, als der Stationsarzt seines Krankenhauses eindeutig einem Serienmörder zum Opfer fällt. Das FBI benötigt Morgans medizinisches Fachwissen dringend, um die subtilen medizinischen Spuren zu entschlüsseln, die den Mörder verraten könnten. Doch kann er den Code knacken, bevor es zu spät ist?

Die Rache des Prometheus

Die Rache des Prometheus

Im tiefen Süden der USA werden die Leichen junger Frauen gefunden – angekettet, ihre Lebern durchstochen. Die grausamen Morde tragen die unverkennbare Handschrift des berüchtigten Serienmörders Prometheus, der jedoch bereits seit Jahren hinter Gittern sitzt. Um den Nachahmungstäter zu entlarven, bietet er Special Agent Robin Bishop und ihrem Team unerwartete Hilfe an. Während Bishop ahnt, dass Prometheus seine eigenen Ziele verfolgt, arbeitet sie widerwillig mit ihm zusammen, in der verzweifelten Hoffnung, den Mörder zu fassen. Doch je näher sie der Lösung zu kommen glauben, desto bedrohlicher werden die Angriffe auf Bishop und ihr Team. Als schließlich auch die Tochter der FBI-Agentin ins Visier von Prometheus gerät, beginnt ein alptraumhaftes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Bishop die Kontrolle zu verlieren droht.

SUDDEN DEATH: .... Deine Zeit läuft ab.

SUDDEN DEATH: .... Deine Zeit läuft ab.

Kara hat ihre Vergangenheit tief vergraben und beherrscht das Schachspiel mit einer unnachgiebigen Härte. Ihre Siege bringen nicht nur Ruhm, sondern auch beträchtliche Preisgelder ein. Doch dann stürzt sie plötzlich in eine tiefe Krise – ein Blackout, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Als sie sich langsam wieder aufrappelt, keimt in ihr der Wunsch nach Rache für die Demütigungen, die sie erleiden musste.

Unwissentlich ist Kara in zwei Mordfälle verstrickt. Die Spur führt zurück in die 90er Jahre, als der Krieg im zerfallenden Jugoslawien tobte und Kara in einem Heim aufwuchs. Ohne es zu ahnen, hat sie Verbindungen zu einer gefährlichen kriminellen Organisation geknüpft, die nun immer mehr Geld von ihr fordert – koste es, was es wolle.

In diesem lebensgefährlichen Spiel wird Kara bewusst, dass ihr Leben nicht mehr als eine Schachfigur ist. Die Schatten ihrer Vergangenheit holen sie ein, als ein Ausstieg unmöglich scheint. Kara wird gezwungen, an diesem gefährlichen Erpressungsspiel teilzunehmen. Doch der Strudel von Sudden Death wird immer gefährlicher, und bald steht nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel.

Blutboden - Kriminalroman: Der Erste Fall Von Marie Liebsam

Blutboden - Kriminalroman: Der Erste Fall Von Marie Liebsam

Ein grausamer Mord erschüttert das Morddezernat von Walter Krüger: Eine junge Studentin wurde brutal ermordet und ihr wurden alle Zehen amputiert. Der oft zu lässige Hauptkommissar übergibt den Fall zunächst seiner jungen Assistentin Marie Liebsam, um ihr die Härte des Kommissar-Jobs zu verdeutlichen. Doch Marie überrascht ihre Kollegen mit kühlem Kopf und klugen Schlussfolgerungen – bis ihr ein verhängnisvoller Fehler unterläuft.

„Blutboden“ ist der erste Teil einer fesselnden Trilogie von Carlton Roster, in der das ungleiche Ermittlerteam aus Hamburg mit äußerst gewalttätigen Mördern konfrontiert wird. Marie Liebsam bringt sich durch ihren Mut und ihre Entschlossenheit immer wieder in prekäre Situationen, auch bedingt durch eine gewisse Blauäugigkeit.

Ein Werwolf zum Tee & Ein Werwolf zum Dinner

Ein Werwolf zum Tee & Ein Werwolf zum Dinner

Im dritten Teil der Werwolf Reihe trifft Philipp eine geheimnisvolle Frau, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Obwohl sein Interesse anfangs rein geschäftlicher Natur ist, ändert sich das schnell. Ausgerechnet im tristen London entdeckt er seine Seelengefährtin. Doch bald wird ihm klar, dass sie mehr Geheimnisse verbirgt, als er erwartet hatte.

Im vierten Teil entscheidet sich Jordan spontan, eine ehemalige Geliebte zu besuchen, doch Mary-Anne ist nicht da. Stattdessen findet er eine feurige Rothaarige in ihrem Whirlpool, die nicht nur sein Herz entflammt. In dieser Serie findet jedes Mitglied des Morgan Rudels seine Seelengefährten, doch die Reise ist voller unerwarteter Enthüllungen und Geheimnisse.

Blondinen bitte anleinen!

Blondinen bitte anleinen!

Lotte, Deutschlands Top-Klatschreporterin, träumt heimlich von einer seriösen Journalistenkarriere. Als ihre Zeitschrift „Jet Set“ an das amerikanische Unternehmen WANG de la Roche verkauft werden soll, scheint sich ihr Traum zu erfüllen: Ihr Chefredakteur schlägt sie für die Leitung von „The European Citizen“ vor. Suzanne Wang, die neue Eigentümerin, ist bekannt für ihre unkonventionellen Ideen und könnte Lotte die Chance ihres Lebens bieten. Doch bevor sie Suzanne beeindrucken kann, plant Lotte einen langersehnten Urlaub auf der Nordsee-Insel Sylt mit ihrer Hündin Luise und Freundin Kim. Alles scheint perfekt, bis Lotte am Hundestrand auf einen unglaublich gutaussehenden Mann trifft, der ihr Leben durcheinanderbringt. Zu allem Unglück ist dieser Mann Marc de la Roche, Suzanne Wangs Ehemann! Und Lotte hat ihn gerade vor allen als Vollidioten bezeichnet.

Zweite Chance: Fighting Chance: Kleinstadt-Liebesroman

Zweite Chance: Fighting Chance Kleinstadt-Liebesroman (Love on Main Street 1)

Es nagt nicht an mir, dass Savannah St. James mich in der Highschool abgewiesen hat. Mein einziges Problem ist ihr überfülltes Schaufenster. Dennoch fällt es mir schwer, ihr böse zu sein. Sie sieht schöner aus, als ich sie in Erinnerung habe, und ihr Sohn findet immer neue Wege, sich bei jeder Gelegenheit in meinen Eisenwarenladen zu schleichen.

Ich gebe zu, dass er eine männliche Bezugsperson in seinem Leben braucht, aber ich bin der falsche Mann für diese Aufgabe. Trotz meines Widerwillens bringt uns der kleine Kerl zusammen, auch wenn unsere Vergangenheiten uns voneinander trennen. Ich merke, wie ich mich immer mehr in diese Frau verliebe, und je besser ich Savannah kennenlerne, desto mehr wird mir klar, dass ich sie falsch eingeschätzt habe.

Was, wenn ich mich die ganze Zeit über geirrt habe? Gibt es vielleicht doch eine zweite Chance für uns, trotz des holprigen Starts?

Asternblütenherz: Mystery Liebesroman (Blüten-Trilogie 3)

Asternblütenherz: Mystery Liebesroman (Blüten-Trilogie 3)

Das Dorf der Gilde liegt in Trümmern, die Shinobi sind am Rande des Zusammenbruchs, und als Jarik aus seiner Ohnmacht erwacht, stellt Clara fest, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Ohne ihre Familie, verraten und geschwächt, und mit dem Jungen, der einst ihr größter Rückhalt war, vergessen, steht Clara vor den Trümmern ihres Lebens.

Erst als aus Feinden Verbündete werden, schöpft sie neuen Mut, um gegen diejenigen zu kämpfen, die ihr alles genommen haben: die Meister. Doch während der Kampf entbrennt, bleibt die Frage, ob Jarik sich jemals wieder an sie erinnern wird. Und was Clara bereit ist, zu verteidigen: die Prophezeiung und die Shinobi – oder Jarik und ihr eigenes Herz?

Die Geburt einer neuen Welt

Die Geburt einer neuen Welt

Die junge Landschaftsgärtnerin Sarah ergreift im Jahr 2123 die Chance ihres Lebens und reist zum fernen Planeten Onrion. Dort soll sie für die Siedler eine lebenswerte und sichere Umgebung gestalten.

Für Sarah bedeutet diese Reise nicht nur die Flucht vor den desolaten Zuständen auf ihrem Heimatplaneten Erde, sondern auch die Möglichkeit, neue Arbeit und Freundschaften zu finden, und ein frisches Kapitel zu beginnen.

Doch während sie sich auf Onrion einlebt, wird ihr nach und nach bewusst, dass auch dieser Planet seine dunklen Geheimnisse birgt, welche den Frieden bedrohen. Um das zu verhindern, muss Sarah sich mit den Einheimischen arrangieren, sich um ihre außerirdischen Freunde kümmern und Verbündete finden, ohne dabei zwischen die Fronten eines drohenden Bürgerkriegs zu geraten.

Drachendieb: Das Buch der Bänder 1

Drachendieb: Das Buch der Bänder 1

Narugar, der liebenswerte und ein wenig weltfremde Panther-Chimär, verbringt sein Leben im Zirkus, wo die Truppe um Direktor Sonogun seine einzige Familie ist. Sein Herz schlägt für die Kunst als Artist und Schwerttänzer, trotz des Käfigwagens, der sein zuhause ist, und der Fußfessel, die seine Bewegungen einschränkt. In einer besonderen Zirkusnacht trifft er auf Kaira, die Tochter des Fürsten. Was sucht dieses Mädchen bei ihm, und warum wählt sie gerade die Dunkelheit der Nacht, um ihm das Lesen beizubringen? Trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede entwickelt sich zwischen ihnen schnell eine tiefe Freundschaft, und ein gemeinsamer Traum wird immer deutlicher: die Sehnsucht nach Freiheit. Narugar ist unsicher, aber die wachsenden Probleme im Zirkus zwingen ihn, eine Entscheidung zu treffen.

Das Licht der Hajeps: Guerillas

Das Licht der Hajeps: Guerillas

Vor kurzem gab es Buch 1 kostenlos, jetzt könnt ihr den 2. Band bekommen:

Auf der Flucht vor den Aliens erreichen Margrit und ihre Familie die Stadt Würzburg, auf der Suche nach Arbeit und einem sicheren Ort zum Verweilen. Unwissentlich tragen sie Danox bei sich, das geheimnisvolle Käferwesen, das die Hajeps erbarmungslos jagen. Als die Stadt angegriffen wird und die Hajeps vermuten, dass die neun entflohenen Sklaven sich dort versteckt halten, geraten Margrits Pflegekinder Julchen und Tobias in die Hände der Aliens. Margrit selbst kämpft um ihr Leben, während sie verzweifelt Zuflucht in einem der leer stehenden Häuser sucht. Doch als sie die Tür hinter sich schließt, erkennt sie mit Entsetzen, dass sie nicht allein ist – eine Hand legt sich auf die Türklinke. Gibt es noch Hoffnung auf Rettung?

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Alexandre Dumas: Der Frauenkrieg. Band 1: Historischer Roman

Der Frauenkrieg. Band 1 Historischer Roman

Im turbulenten Frankreich des 17. Jahrhunderts wird der junge Baron de Canolles unerbittlich in die Wirren des Bürgerkriegs gezogen, während er sich gleichzeitig in zwei Frauen verstrickt, die jeweils verschiedenen politischen Lagern angehören. Zwischen den Intrigen und Verlockungen dieser beiden Damen steht der Baron vor einem moralischen Kreuzweg, an dem echte Gefühle und strategisches Kalkül verschwimmen. Gefangen zwischen Pflicht und Leidenschaft muss er sich in einem Land, das von Krieg und Leid zerrissen ist, für eine Seite entscheiden - sei es auf dem Schlachtfeld oder im Herzen der Liebe.

Yvonne Taddeo: Keltâ Lubiias: die du liebst

Keltâ Lubiias: die du liebst

Lioba und ihre kleine Schwester Runa wohnen gemeinsam mit ihrer Tante Ida im oberhessischen Ortenberg. Eines Tages besucht Lioba mit ihren Freunden Chathérine und Magnus den Kalten Markt, wo sie auf einen Fremden trifft, der sie gleichermaßen magisch anzieht und in Todesangst versetzt. Sie wird in eine uralte Fehde verstrickt, die mit ihrer eigenen Herkunft zusammenhängt. Doch diejenigen, die ihr Auskunft über ihre besondere Gabe geben könnten, schweigen beharrlich. Auf der Suche nach Antworten begibt sie sich mutig auf eine gefährliche Mission und erkennt bald, dass sie sich in Lebensgefahr befindet.

Yvonne Taddeo: Keltâ Diligentir:

Keltâ Diligentir: [dass sie verbunden sind]

Der zweite Band der Romanreihe „Keltâ“ von Yvonne Taddeo erzählt die Geschichte von Lioba, die seit dem Tod ihrer Eltern bei ihrer Tante in Ortenberg lebt. Ursprünglich plante sie, die Sommerferien damit zu verbringen, die Spuren des sagenhaften Ganges vom Glauberg zum Kloster Konradsdorf zu finden. Doch dann taucht ihre alte Freundin Aleke wieder auf. Durch Alekes Unterstützung bekommt Lioba die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwickeln. Während sie auf der Suche nach den Gründen für ihre seltsamen Vorahnungen und Begabungen ist, erfährt sie nach und nach mehr über die Geschichte ihrer keltischen Vorfahren und wird dabei immer tiefer in eine uralte Fehde hineingezogen. In dieser turbulenten Zeit offenbart ihr Daniel ein Geheimnis, das ihre Liebe zu zerbrechen droht.

Han Kang: Infinite Arena: Gefährliches Spiel

Infinite Arena: Gefährliches Spiel

Erlebe die faszinierende Welt von „Infinite Arena“, dem bahnbrechenden Videospiel, das die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen lässt! Die begabte Hackerin Maya wird von der charismatischen Entwicklerin Sophia für eine streng geheime Mission angeworben: Sie soll sich als Teilnehmerin in das angesagteste eSport-Turnier einschleichen und einen mysteriösen Cyberangriff aufdecken, der das Spiel bedroht. Unwissentlich gerät Maya in ein Netz aus Intrigen, Gefahren und unerwarteten Gefühlen, bei dem sie nicht nur ihre Fähigkeiten, sondern auch ihr Herz auf die Probe stellen muss. „Infinite Arena - Gefährliches Spiel“ ist der mitreißende erste Band einer Serie, die mit Hochspannung, Action und einer mutigen Heldin fasziniert. Ein absolutes Muss für alle, die nach Nervenkitzel, Technologie und einer Prise Romantik suchen!

Günter von Lonski: Der gläserne Dolch: Historischer Roman

Der gläserne Dolch: Historischer Roman

Tot. Alles tot. Männer, Frauen, Kinder. Leichen ohne Köpfe, blutgetränkte Brunnen, Frauen geschunden, Kinder zerschmettert. Vieh geraubt, Häuser niedergebrannt, Dorf verwüstet. Jost Bicker, ein junger Ziegenhirte, flieht vor marodierenden Söldnern. In einer Höhle trifft er auf zwei kleinwüchsige Männer, die Mineralien sammeln. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Venedig. Dort erlebt Jost neue Abenteuer und unerwartetes Liebesglück. Doch als er dem Werbeangebot des französischen Königshofs nachgibt, steht er vor einer grausamen Todesstrafe wegen Verrats. Flieh, flieh, flieh! Die Häscher sind dir auf den Fersen – lauf um dein Leben!

Gerd Schäfer: Frag nach Mario: Ein bewegender Seelen-Roadtrip

Frag nach Mario Ein bewegender Seelen-Roadtrip

Laura, eine erfolgreiche Frau in den Dreißigern, lebt ein scheinbar perfektes Leben in Berlin. Doch innerlich fühlt sie sich unglücklich und steckt in einer persönlichen Krise fest. Auf der Suche nach Antworten schaltet sie eine Anzeige auf einem Online-Portal und trifft dabei auf den geheimnisvollen Mario, der ihr Leben auf den Kopf stellt.

Eine Reise der Selbstfindung beginnt, als Mario Laura auf einen Roadtrip durch ihre Vergangenheit schickt, in der sie mit ihren Ängsten konfrontiert wird. Unterwegs begegnet sie faszinierenden Menschen und entdeckt beeindruckende Orte, doch das eigentliche Ziel ihrer Reise ist sie selbst. Während Mario immer präsent zu sein scheint, bleibt seine wahre Identität im Dunkeln. Laura bleibt nichts anderes übrig, als seinem Ratschlag zu folgen: „Frag nach Mario“!

Monika Hensel: Larissas neuer Nachbar

Larissas neuer Nachbar

Larissa, 32 Jahre alt, kämpft mit Arbeitslosigkeit und starkem Übergewicht. Ihr Leben dreht sich um Fernsehen, Kochen, Backen und Essen, bis ein neuer Nachbar, Alexander, 35 Jahre alt und Busfahrer, in ihr Leben tritt. Larissa verliebt sich in ihn und plötzlich ändert sich alles. Um ihm zu gefallen und seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, ist sie bereit, ihr Leben umzukrempeln. Obwohl es ihr schwerfällt, erkennt sie, dass sie mit einem klaren Ziel vor Augen alles erreichen kann, wenn sie es wirklich will.

Rainer Ernst: 2244 Der Staatsfeind Nr. 1: Eine Weltraum Heldensage

2244 Der Staatsfeind Nr. 1: Eine Weltraum Heldensaga Dystopischer Scifi-Roman ab 18

Nach ihrer Flucht vom Planeten Transvaal stranden Walter und seine Freunde im System Eta Leporis. Die Landung auf dem dritten Planeten endet in einer Bruchlandung, und sie entdecken, dass der Planet nicht unbewohnt ist. Auf einem verlassenen Forschungskreuzer könnten sie ihre Reise fortsetzen, doch sie erkennen bald, dass die Besatzung einem heimtückischen Feind zum Opfer gefallen ist.

Auf der Suche nach Antworten folgen sie den Spuren der Überlebenden zu einem der bestgehüteten Geheimnisse der Menschheit. Dabei begegnen sie einem Mann, vor dem selbst die Mächtigsten der Terranischen Staatenunion zittern. Doch der vermeintliche Staatsfeind Nr. 1 entpuppt sich anders als erwartet. Zusammen brechen sie auf, um eine gefürchtete Raumstation zu finden, einem einzigartigen Feind die Stirn zu bieten und einen uralten Preis zu fordern.

Elias J. Connor: The Underground Wars: Sammelband

The Underground Wars Sammelband

Der Sammelband „THE UNDERGROUND WARS“ präsentiert die fesselnde Geschichte von Faith und Gil, die sich in der mysteriösen Welt des Underground wiederfinden. Faith, ehrgeizig im Job, aber eigentlich eher schüchtern, gerät durch ein unerklärliches Ereignis in eine fremde Dimension. Dort lebt eine Vielzahl von Wesen, darunter düstere Gestalten, unsterbliche Kreaturen und Fabelwesen, sowie normale Menschen, die als Wanderer zwischen dem Underground und der oberen Welt pendeln. Als Faith zur Anführerin der Wanderer wird, muss sie sich den Rebellen stellen, die seit Jahren gegen sie kämpfen. Doch sie erfährt, dass sie selbst gejagt wird aufgrund ihrer mysteriösen Kräfte. Als sie Gil, einen ängstlichen Flüchtling, rettet und mit in den Underground nimmt, ahnt sie nicht, dass er ein verheerendes Geheimnis hütet, das nicht nur ihre Welt, sondern auch den Underground bedroht. In diesem Sammelband sind alle 3 Bände der Reihe – „Jenseits der Wirklichkeit“, „Das Vermächtnis des Cocoon“ und „Die Wächter der Unsterblichkeit“ – zusammengefasst. Ergänzt wird das Buch durch exklusives Hintergrundwissen und Antworten auf ungeklärte Fragen der Roman-Reihe.

David Wright O'Brien: Der Planet des Teufels

Der Planet des Teufels: Science Fiction

Eine Woche vor der berüchtigten „Scorch Season“ landete das altersschwache, unberechenbar uralte Raumfrachtschiff Venus Maiden entmutigt am rostzerfressenen Raumhafen des gottverlassenen Kleinplaneten Igakuro.

Der Kapitän des Tramp-Raumfrachters, bekannt als „Cap“ Hutch, war genauso klumpig, zerknittert und schmutzig wie das Raumschiff selbst. Gerüchte im interplanetarischen Handelsposten besagten, dass Cap seit der letzten Reinigung der Venus Maiden nicht mehr gebadet hatte.

Während die veralteten Elektrowinden des glanzlosen Raumschiffs mühsam begannen, die halbjährlichen Lieferungen am Kai von Igakuro zu entladen, begab sich Cap als Erster mit den Frachtpapieren an Land.

Der Nachmittag seines Zwischenstopps auf Igakuro war ein Vorgeschmack auf die bevorstehende „Versengungszeit“, die bald über den Planeten hereinbrechen würde.

Seraphina Wilderose: Mein Alpha Wolf Beschützer

Mein Alpha Wolf Beschützer Ein Paranormaler Werwolf-Liebesroman

Schon immer war mir bewusst, dass es ein Leben jenseits von Designerkleidung und oberflächlichen Freundschaften gibt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich tief in den Wäldern auf dunkle Geheimnisse stoßen und selbst ein Teil davon werden würde.

Meine wohlhabenden Eltern waren wenig erfreut, als ich mit meinem umgebauten Van durch das Land reiste, doch ich sehnte mich danach, die Welt zu erkunden. Als ich mich jedoch in den Wäldern von British Columbia wiederfinde, spüre ich, dass ich beobachtet werde - hier gibt es mehr als nur Bäume.

Durch einen Unfall treffe ich auf meinen Retter - der zugleich meine Verdammnis sein könnte. Ein wunderschöner, starker weißer Wolf, ein mysteriöser und faszinierender Mann und ein Fluch, der tiefer reicht als der Boden unter unseren Füßen.

Und jetzt stecke ich mittendrin. Gibt es einen Ausweg für mich?

Isabella Buchfink: Ich bin Du

Ich bin Du

Nach einem folgenschweren Badeunfall im Freibad findet der wohlhabende Finanzexperte Adrian sich plötzlich im Körper der Schülerin Charlotte wieder.

Die ungewöhnliche Situation entwickelt sich für beide zu einem wahren Alptraum, obwohl Charlotte es genießt, plötzlich über viel Taschengeld zu verfügen.

Anfangs sind sie erbitterte Gegner, doch allmählich finden sie sich mit ihrer ungewöhnlichen Situation ab und kommen sich näher.

Als ein ehrgeiziger Medizinprofessor seine Chance wittert, das Phänomen für seine Karriere zu nutzen, werden Adrian und Charlotte in eine unglaubliche Verschwörung verwickelt und geraten zwischen die Fronten.

M. Ardeant: Burning Heart

Burning Heart

Sie dachte, sie sei ein gewöhnliches Mädchen mit gewöhnlichen Schulproblemen. Doch plötzlich wird sie mit Dingen konfrontiert, von denen sie nichts ahnte. Und dann ist da noch Ayden, der Star der Schule. Geheimnisvoll und äußerst faszinierend. Wer ist er wirklich? Und welche Rolle spielt er in all dem?

Seraphina Wilderose: Füreinander bestimmt

Füreinander Bestimmt Ein paranormaler Enemies to Lovers Liebesroman (Schicksalsliebe 1)

Die Regierung jagt mich unerbittlich, entreißt mir mein Zuhause und entfremdet mich von meiner Familie, während ich in ständiger Angst vor Verfolgung lebe. In einer Welt, in der übernatürliche Fähigkeiten sowohl Fluch als auch Segen sind, wird mir klar, dass mein Leben nie wieder dasselbe sein wird.

Ein innerer Kampf entbrennt zwischen meinem menschlichen Verstand und meinem animalischen Instinkt, und ich begreife, dass nur ich den Schlüssel in Händen halte, um unsere Feinde daran zu hindern, alle Gestaltwandler auszulöschen.

Jede Nacht überkommt mich die Angst, dass der Agent, den sie auf mich angesetzt haben, mich erwischen könnte. Er ist der Beste von allen und verfolgt mich hartnäckig, bereit, mich sogar zu töten, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet.

Und dennoch spüre ich auf seltsame Weise eine Verbindung zu diesem Mann – demjenigen, der entschlossen ist, mich zur Strecke zu bringen.

Es ergibt keinen Sinn, aber ob ich will oder nicht, bald werde ich die Wahrheit herausfinden müssen...

Melissa Storm: Farben des Lebens

Farben des Lebens

Diese Geschichte dreht sich um das Leben von drei bemerkenswerten Frauen: Eine Witwe, die sich auch nach sieben Jahren lieber in ihren Büchern vergräbt, als sich einem Leben ohne ihren Mann zu stellen. Eine aufstrebende Künstlerin, die in einer leidenschaftlichen Romanze und einer unerwarteten Reise nach Neu-Delhi, Indien, neue Inspiration findet. Und schließlich eine schwangere Teenagerin, die beiden Frauen verdeutlicht, dass Gott alles richten kann, wenn man ihm nur vertraut.

Ava York: Rekker: Kriegerbräute

Rekker: Kriegerbräute (Die Krieger von Vaznik 1)

Rekker hatte nie erwartet, dass jemand ihm das Wasser reichen könnte. Kurz bevor er seinen Auftrag erhält, ein geheimnisvolles Artefakt zu bergen, wird er mit einem ebenso rätselhaften Auftrag konfrontiert.

Eine menschliche Frau, üppig und geschwungen, erscheint plötzlich als seine Gefährtin. Doch sie weist ihn ab, und obwohl sein Blut für sie brennt, ist sein Wunsch, sie glücklich zu machen, stärker als alles andere. Er ist bereit, sie zu befreien, selbst wenn das bedeutet, dass er allein sein wird - für immer. Doch als die Gefahr von einer unerwarteten Quelle droht, werden sie zusammengeworfen. Und wenn seine Gefährtin zu ihm um Hilfe sucht, wird er sie beschützen.

Lila Kanes wollte nie etwas anderes als ein ruhiges Leben auf ihrer Familienfarm. Und schon gar nicht wollte sie von einem riesigen außerirdischen Gefährten beansprucht werden. Doch als sie in die Sterne geworfen wird, ist sie entschlossen, einen Weg nach Hause zu finden, koste es, was es wolle.

