Ihr sucht eine kostenlose Kreditkarte inklusive Apple Pay und Google Pay? Dann solltet ihr euch das Angebot der Deutschland Kreditkarte nicht entgehen lassen. Dort bekommt ihr eine Visa Kreditkarte gerade inklusive 60 Euro Startguthaben mit rundum guten Konditionen. Wir haben uns das Angebot für euch genauer angeschaut.

Kostenlose Deutschland Kreditkarte Classic: 0 Euro Gebühren für Visa-Karte

Wenn ihr auf der Suche nach einer Kreditkarte seid, mit der ihr nicht nur ganz einfach kontaktlos und via Apple Pay oder Google Pay bezahlen könnt, sondern auch in fast allen Bereichen ohne Gebühren und Zinsen auskommt, solltet ihr euch das Angebot der Deutschland Kreditkarte genauer ansehen. Aktuell gibt es die Kreditkarte inklusive einem Startguthaben von 60 Euro. Freunde für die Karte werben wird wie so oft ebenfalls belohnt, hier mit einem Bonus von 20 Euro pro geworbener Person.

Das Startguthaben wird automatisch innerhalb von 6 Wochen gutgeschrieben, sofern ihr mindestens 3 Transaktionen mit der Karte getätigt habt. Keine allzu große Hürde also. Die Aktion läuft noch bis 30.4.2022.

Die Vorteile der Karte im Überblick:

kontaktlos bezahlen mit Google Pay & Apple Pay

keine Jahresgebühren

keine Gebühren beim Geld abheben

keine Gebühren beim Bezahlen und keine Fremdwährungsgebühren

keine Gebühren für die Kartenabrechnung im Online-Banking

keine Gebühren für Überweisungen aufs Girokonto

keine Zinsen bei Rückzahlung zu 100 Prozent

keine Zinsen bei Rückzahlung in Raten für die ersten 3 Monate (ab 4. Monat 15,62 Prozent Soll- und 16,79 Prozent Effektivzinsen)

15,62 Prozent Soll- und 16,79 Prozent Effektivzinsen) Die genauen Konditionen entnehmt ihr bitte der Aktionsseite.

Für wen ist die Deutschland Kreditkarte Classic geeignet?

Die Deutschland Kreditkarte ist dauerhaft ohne Jahresgebühr erhältlich, bei anderen Anbietern zahlt man meist ab dem zweiten Jahr. Wie wird von der Hanseatic Bank herausgegeben und bietet weltweites Bargeldabheben und Bezahlen ohne Gebühr sowie relativ hohe Kartenlimits. Die Rückzahlung durch Vollzahlung ist kostenlos, dies solltet ihr auch umgehend nach der Erhalt der Karte in der App oder im Online-Banking einstellen, denn die Rückzahlung des Kartenumsatzes in Raten durch Teilzahlung ist mit knapp 17 Prozent sehr hoch. Weiterhin gibt es ein Online-Vorteilsprogramm mit Gutscheinen, Reiserabatten und diversen Aktionen. In Vorbereitung auf eine Auslandsreise ist die Karte also ebenfalls eine gute Überlegung wert.

Noch bis 25.04. könnt ihr bei Visa außerdem 2 Prozent Cashback auf Einkäufe unter 20 Euro erhalten. Die Anmeldung dafür findet ihr auf der Visa-Aktionsseite (Aktion bei Visa ansehen).

