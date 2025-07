„KPop Demon Hunters“-Soundtrack: Diese Stars stecken hinter den Songs

Wenn sich die K-Pop-Girlgroup Huntr/x auf Dämonenjagd begibt, bleiben nicht nur die Bilder im Gedächtnis, auch die Musik geht einem nicht mehr aus dem Ohr. Wir verraten, wer hinter den Pop-Hits steckt und für Emotionen und Gänsehautfeeling sorgt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

KPop Demon Hunters: Sony Pictures landet Volltreffer

Dass die Musik von KPop Demon Hunters euch nicht mehr aus dem Ohr geht, ist kein Zufall. Die Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans haben nichts dem Zufall überlassen und sich erfahrene Musiker der K-Pop-Szene ins Boot geholt.

Anzeige

So finden sich hochkarätige Namen wie Michel Lindgren, Jenna Andrews oder Stephen Kirk in den Credits, die bereits mit Musik-Größen wie TWICE oder Dua Lipa zusammenarbeiteten. Besonders spannend: Einige Künstler, zum Beispiel EJAE, singen nicht nur, sie leihen auch den Filmfiguren ihre Sprechstimme. Das Ergebnis ist authentischer K-Pop vom Feinsten.

KPop Demon Hunters: Wer singt was?

Beginnen wir mit dem Titelsong „Takedown“. Hier haben sich mit Jihyo, Jeongyeon und Chaeyoung gleich drei TWICE-Mitglieder vor dem Mikrofon versammelt. Der Song ist nicht nur ein Ohrwurm, sondern macht gerade auch als Teil einer Tik-Tok-Dance-Challenge die Runde.

Während der Film Fahrt aufnimmt und Huntr/x auf einem Flug gegen Dämonen kämpfen, erklingt „How It’s Done“, gesungen von EJAE, Audrey Nuna und REI AMI. „Golden“ hört ihr im Film gleich mehrfach. Der Hoffnungstrack wird ebenfalls von den eben genannten Musikern interpretiert.

Anzeige

Die Saja Boys etablieren sich mit „Soda Pop“ als echte Konkurrenz zur Girlgroup Huntr/x. Im ersten Track der Boyband präsentieren sich Danny Chung, Kevin Woo, Neckwav, Andrew Choi und samUIL Lee.

Viel Gefühl transportiert das von EJAE und Andrew Choi gesungene Duett „Free“. Hinter „Your Idol“, dem großen Auftritt der Saja Boys, steht wiederum die eben genannte Besetzung. Für Gänsehaut pur sorgt das emotionale Finale „What It Sounds Like“ von EJAE, REI AMI und Audrey Nuna.

Hier findet ihr die Musik von KPop Demon Hunters

Seit dem 20. Juni 2025 bekommt ihr den kompletten Soundtrack von KPop Demon Hunters auf die Ohren. Pünktlich zum Start des Films auf Netflix könnt ihr die Musik auf Spotify, Apple Musik oder Amazon Music streamen.

Neben den originalen Filmsongs sind in der Playlist auch beliebte K-Pop-Klassiker von LEE-Paska oder Seo Taiji and Boys zu hören. Freut euch auf eine perfekte Mischung aus K-Pop-Feeling, Action und Dämonen-Dramatik.