Schon seit mehreren Jahren liest man in Kommentarbereichen und anderen Stellen in sozialen Medien den Satz „Kranplätze müssen verdichtet“ sein. Was bedeutet das und wo kommt der originale Text her?

Meme Facts

Der Satz stammt aus einer TV-Sendung und wird seit Jahren immer wieder scherzhaft in sozialen Medien benutzt.

„Kranplätze müssen verdichtet sein“: Was meint man damit?

Der Spruch bezieht sich auf deutsche Vorschriften, die oft als sehr streng, starr und bürokratisch angesehen werden. Man macht sich damit über Regelungen lustig. Falls euch also jemand mit einer seltsamen Anweisung oder Vorschrift kommt, könnt ihr locker mit dem Spruch „Kranplätze müssen verdichtet sein“ antworten.

Der originale Text zum Mitsprechen

Hier findet ihr den ganzen Text zum Nachlesen und kopieren:

„Siehste dat? Kranplatz?!...da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen! Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das is dat Problem, hä? Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht...zu dumm sind, oder was... Kranplätze MÜSSEN verdichtet sein! Jetzt komm ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Ham die Leute einfach keine Lust hier, oder wat?“.

Den kompletten Text des Bauarbeiters könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Der Ausschnitt stammt aus der Dokumentation „Der schnellste Job der Welt: Die Achterbahndynastie“, die den Aufbau der 2006 eröffneten Achterbahn „Speed Monster“ im Freizeitpark „TusenFryd“ in Norwegen begleitet.

Memes - Die Meme-Kultur erklärt

Woher kommt der Spruch?

Urheber des beliebten Memes ist der Baustellenleiter Ronny Schäfer. In der TV-Dokumentation regt er sich auf der Baustelle in Norwegen über die Arbeiter und darüber auf, dass Vorschriften nicht eingehalten werden. Dabei fällt der berühmte Satz „Kranplätze müssen verdichtet sein“. Der Spruch wurde von der Netzgemeinde aufgenommen und wird seitdem immer wieder in Situationen verwendet, in denen man sich über strenge und trockene deutsche Vorschriften lustig machen will. Ursprünglich waren die Aussagen ernst gemeint, in der Netzgemeinde verwendet man den Satz „Kranplätze müssen verdichtet sein“ aber in ironischer Form. Den Spruch findet man bei YouTube in verschiedenen Versionen und Parodien. Es gibt auch einige Merchandise-Artikel damit.

