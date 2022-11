Bei MediaMarkt laufen die Black-Friday-Angebote auf Hochtouren und ihr bekommt fette Rabatte auf Produkte aus nahezu allen Bereichen. Wir haben uns die Angebote genauer angeschaut und zeigen euch, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt Black-Friday-Angebote: Die 18 besten Deals

Nur noch kurze Zeit habt ihr die Möglichkeit, bei den Black-Friday-Angeboten zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). MediaMarkt verspricht dabei große Rabatte auf Fernseher, Smartphones, Tablets, Smartwatches, Notebooks, Gaming-Zubehör und mehr.

Nicht alle Deals lohnen sich laut Preisvergleich und einige Geräte sind möglicherweise bereits ausverkauft, doch folgende Angebote können sich sehen lassen:

Dyson TP07 Purifier Cool Statt 649 Euro UVP: Luftreiniger mit HEPA-13- und Aktivkohle-Filter, sehr leise. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 15:27 Uhr

LG 55QNED816QA QNED TV (55 Zoll) Statt 1.299 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 13:11 Uhr

Samsung GU55AU7199UXZG (55 Zoll) Statt 729 Euro UVP: 4K-TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner, Edge-LED, 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 13:11 Uhr

LG B2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55B29LA) Statt 1.899 € UVP: Zukunftssicherer Fernseher mit OLED-Bildqualität, richtig günstig: 55-Zoll-Panel. 4K, Dolby Vision und HDR10, Modelljahr 2022. Dank 120 Hz; VRR und 2× HDMI 2.1 optimal für Spieler.

LG OLED55A29LA OLED TV (55 Zoll) Statt 1.699 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:40 Uhr

Xbox Series S (512 GB) Statt 299,99 € UVP: Günstiger Einstieg ins Next-Gen-Gaming. Inkl. 1 Controller, kein Disc-Laufwerk, nur digitale Spiele möglich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:58 Uhr

Xbox Wireless Controller Statt 59,99 Euro UVP: Kabelloser Xbox Series X|S Controller in verschiedenen Farben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 13:36 Uhr

JBL Live 660NC Statt 179 Euro UVP: Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling und Sprachsteuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:39 Uhr

Apple AirPods (2. Generation) Statt 159 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:39 Uhr

Apple HomePod Mini Statt 99 € UVP: Smart Speaker, WLAN Lautsprecher mit Bluetooth 5.0 und Freisprechfunktion in den Farben Blau, Rot und Gelb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:39 Uhr

JBL Bar 2.1 Deep Bass Statt 379 Euro UVP: 2.1 Spundbar mit 300 Watt Leistung, Subwoofer, Dolby Digital, Bluetooth & WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 15:27 Uhr

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB) Statt 299,90 Euro UVP: Dual-SIM-Smartphone mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:38 Uhr

Motorola moto G42 (64 GB) Statt 209,99 Euro UVP: Smartphone mit 6,4-Zoll-Display, 64 GB Speicher, Android 12, 50 MP Dreifach Kamera und Dual SIM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:38 Uhr

Sandisk Extreme Pro (256 GB) Statt 62,99 Euro: USB Flash-Laufwerk mit USB 3.1 und bis zu 420 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 13:02 Uhr

Asus Vivobook 15 (15,6 Zoll) Statt 699 Euro UVP: 15,6-Zoll-Notebook mit FHD-Display, i7-Prozessor, 8 GB RAM und 512 TB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:57 Uhr

Braun Series 9 9325s Statt 459,99 Euro UVP: Elektrischer Rasierer Wet&Dry mit bis zu 60 Minuten Akku-Laufzeit, Ladestation und Präzisionstrimmer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 13:11 Uhr

Bauknecht WM 9 M100 B Statt 449,99 Euro: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, Energieeffizienzklasse B. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:39 Uhr

Bauknecht WATK Sense 96 41 N Statt 629,99 Euro: Waschtrockner mit Active Care Wash & Dry Technologie, Dampf-Programm, Nachlegefunktion & Inverter Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 13:11 Uhr

Tipps zum Black Friday in unserem Video:

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

